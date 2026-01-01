Steunen op een AI-stack om marketinginspanningen op te schalen

Het marketingteam van Tomorrow.io werkt met een brede verantwoordelijkheid en een slanke structuur, bestaande uit slechts vijf teamleden. Om te kunnen concurreren met grotere organisaties met onbeperkte marketingmiddelen, maakt Kelly Peters, Director of Marketing, gebruik van AI-gedreven strategieën en technologische stacks.

“We bedienen veel verschillende bedrijfseenheden. We moeten opvallen, zoals elk marketingteam. Maar gezien onze omvang moeten we ook extra vindingrijk zijn,” zei Peters. “Daarom hebben we heel bewust sterk ingezet op en volledig omarmd AI, in plaats van er alleen maar passief op te reageren.”

Het marketingteam van Tomorrow.io zet sterk in op video. Het is een cruciaal onderdeel van hun marketingstrategie, zowel vanuit SEO-oogpunt als voor betrokkenheid. Traditionele videoproductie kost echter veel tijd en vereist afstemming met leidinggevenden, videografen en uitgebreide nabewerking.

“We weten dat video mensen beter zal betrekken en een grotere impact zal hebben vanuit merkperspectief,” zei Peters. “We zien het als cruciaal voor de toekomst van marketing.”

Om een meer ABM-achtige aanpak te hanteren, had het team een manier nodig om gepersonaliseerde content op zowel account- als individueel niveau op te schalen en de consistentie te behouden over een steeds breder scala aan uitingen. Dat is wat hen naar HeyGen heeft geleid.

De juiste platformkeuze voor hun contentmachine vinden

Na het gebruik van Synthesia realiseerde het team zich dat het niet voldeed aan hun eisen op het gebied van avatar­kwaliteit. Tomorrow.io koos voor HeyGen vanwege de levensechte AI‑avatars en de mogelijkheid om gepersonaliseerde video’s van leidinggevenden te maken en te versturen.

“Een van de uitdagingen waar we vóór het gebruik van HeyGen mee te maken hadden, was zeker tijd. Het kost weken om een echt mooie, professioneel ogende advertentie of video te maken. En we wilden die doorlooptijd flink verkorten,” zei Madison Sofield, AI Content Strategy and Video Creation bij Tomorrow.io.

Nu drijft HeyGen de dagelijkse contentmachine van Tomorrow.io en integreert het naadloos in hun contentworkflows. Het team gebruikt het platform om videocontent te produceren die kan worden hergebruikt in verschillende formats, van productuitleg en executive video’s tot socialmediaberichten en e-mailcampagnes.

“De meeste marketingteams plannen hun geschreven content en maken daar vervolgens video’s van. Wij daarentegen plannen voor videocontent en zetten die om in geschreven stukken,” zei Ruth Favela, AI Marketing Manager. “We realiseerden ons: waarom niet gewoon beginnen met een video die kan worden omgezet in meerdere contentformats?”

Zo gebruikt Tomorrow.io bijvoorbeeld HeyGen om AI‑avatars van leidinggevenden, waaronder de CMO, te maken en gepersonaliseerde videocontent te produceren voor prospects met hoge waarde. Het enige wat het team hoeft te doen, is met een stakeholder afstemmen om de doelen te bepalen, ChatGPT of Claude gebruiken om een script te schrijven, dat in HeyGen zetten om een avatarvideo te genereren en deze te exporteren voor de nabewerking—allemaal met AI. De uiteindelijke video’s worden vervolgens geïntegreerd in de distributiekanalen.

“Toen ik mijn eerste HeyGen-video bekeek, voelde het enerzijds echt heel gaaf maar ook heel vreemd, omdat ik in feite een video van mijn baas had gemaakt. Het voelde alsof ik ontzettend veel macht in handen had, maar ook weer heel cool, omdat ik meteen iets kon maken voor onze advertenties,” zei Madison.

Naast marketing vonden de HeyGen AI‑avatars toepassingen in verschillende afdelingen, met potentiële use cases zoals trainingsmodules of video’s voor klantenondersteuning. “Ons marketingteam is nu uitgegroeid tot een baken van leiderschap op het gebied van AI‑marketing, zowel intern als extern,” aldus Peters.

AI-video omzetten in hoogwaardige marketing