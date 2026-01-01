Tomorrow.io, het toonaangevende Resilience Platform™ ter wereld, stelt publieke en private organisaties in staat de impact van het weer op hun activiteiten te beperken. Met zijn groeiende satellietconstellatie integreert het geavanceerde data in eigen modellen om ongeëvenaarde voorspellende inzichten te leveren via het Resilience Platform™. Hierdoor kunnen organisaties weersgerelateerde verstoringen voorspellen en beheersen, zodat zij onder alle omstandigheden veerkrachtig en operationeel blijven. Zo kan een autoverzekeraar bijvoorbeeld polishouders waarschuwen hun auto te verplaatsen als er hagel op komst is.
Omdat Tomorrow.io een breed scala aan sectoren en use-cases ondersteunt, stond het bedrijf voor de uitdaging om gepersonaliseerde en impactvolle videocontent op te schalen ter ondersteuning van zijn diverse doelgroepen, de efficiëntie te verhogen, de zichtbaarheid van het leiderschap te versterken en de contentstrategie aan te sturen.
Steunen op een AI-stack om marketinginspanningen op te schalen
Het marketingteam van Tomorrow.io werkt met een brede verantwoordelijkheid en een slanke structuur, bestaande uit slechts vijf teamleden. Om te kunnen concurreren met grotere organisaties met onbeperkte marketingmiddelen, maakt Kelly Peters, Director of Marketing, gebruik van AI-gedreven strategieën en technologische stacks.
“We bedienen veel verschillende bedrijfseenheden. We moeten opvallen, zoals elk marketingteam. Maar gezien onze omvang moeten we ook extra vindingrijk zijn,” zei Peters. “Daarom hebben we heel bewust sterk ingezet op en volledig omarmd AI, in plaats van er alleen maar passief op te reageren.”
Het marketingteam van Tomorrow.io zet sterk in op video. Het is een cruciaal onderdeel van hun marketingstrategie, zowel vanuit SEO-oogpunt als voor betrokkenheid. Traditionele videoproductie kost echter veel tijd en vereist afstemming met leidinggevenden, videografen en uitgebreide nabewerking.
“We weten dat video mensen beter zal betrekken en een grotere impact zal hebben vanuit merkperspectief,” zei Peters. “We zien het als cruciaal voor de toekomst van marketing.”
Om een meer ABM-achtige aanpak te hanteren, had het team een manier nodig om gepersonaliseerde content op zowel account- als individueel niveau op te schalen en de consistentie te behouden over een steeds breder scala aan uitingen. Dat is wat hen naar HeyGen heeft geleid.
De juiste platformkeuze voor hun contentmachine vinden
Na het gebruik van Synthesia realiseerde het team zich dat het niet voldeed aan hun eisen op het gebied van avatarkwaliteit. Tomorrow.io koos voor HeyGen vanwege de levensechte AI‑avatars en de mogelijkheid om gepersonaliseerde video’s van leidinggevenden te maken en te versturen.
“Een van de uitdagingen waar we vóór het gebruik van HeyGen mee te maken hadden, was zeker tijd. Het kost weken om een echt mooie, professioneel ogende advertentie of video te maken. En we wilden die doorlooptijd flink verkorten,” zei Madison Sofield, AI Content Strategy and Video Creation bij Tomorrow.io.
Nu drijft HeyGen de dagelijkse contentmachine van Tomorrow.io en integreert het naadloos in hun contentworkflows. Het team gebruikt het platform om videocontent te produceren die kan worden hergebruikt in verschillende formats, van productuitleg en executive video’s tot socialmediaberichten en e-mailcampagnes.
“De meeste marketingteams plannen hun geschreven content en maken daar vervolgens video’s van. Wij daarentegen plannen voor videocontent en zetten die om in geschreven stukken,” zei Ruth Favela, AI Marketing Manager. “We realiseerden ons: waarom niet gewoon beginnen met een video die kan worden omgezet in meerdere contentformats?”
Zo gebruikt Tomorrow.io bijvoorbeeld HeyGen om AI‑avatars van leidinggevenden, waaronder de CMO, te maken en gepersonaliseerde videocontent te produceren voor prospects met hoge waarde. Het enige wat het team hoeft te doen, is met een stakeholder afstemmen om de doelen te bepalen, ChatGPT of Claude gebruiken om een script te schrijven, dat in HeyGen zetten om een avatarvideo te genereren en deze te exporteren voor de nabewerking—allemaal met AI. De uiteindelijke video’s worden vervolgens geïntegreerd in de distributiekanalen.
“Toen ik mijn eerste HeyGen-video bekeek, voelde het enerzijds echt heel gaaf maar ook heel vreemd, omdat ik in feite een video van mijn baas had gemaakt. Het voelde alsof ik ontzettend veel macht in handen had, maar ook weer heel cool, omdat ik meteen iets kon maken voor onze advertenties,” zei Madison.
Naast marketing vonden de HeyGen AI‑avatars toepassingen in verschillende afdelingen, met potentiële use cases zoals trainingsmodules of video’s voor klantenondersteuning. “Ons marketingteam is nu uitgegroeid tot een baken van leiderschap op het gebied van AI‑marketing, zowel intern als extern,” aldus Peters.
AI-video omzetten in hoogwaardige marketing
HeyGen is een integraal onderdeel geworden van de contentstrategie van Tomorrow.io en stelt het team in staat hun output op te schalen en de betrokkenheid te vergroten zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Door het videoproductieproces te stroomlijnen en gepersonaliseerde outreach mogelijk te maken, heeft HeyGen Tomorrow.io geholpen het potentieel van video in hun marketinginspanningen opnieuw vorm te geven.
De inzet van HeyGen heeft de doorlooptijd van videoproductie drastisch verkort, doordat teamleden nu in enkele uren in plaats van weken gepolijste video’s kunnen maken. Met HeyGen produceert het team nu video’s in slechts twee dagen in plaats van een hele week, waardoor de snelheid van campagnes toeneemt en zij beter kunnen inspelen op de groeiende vraag naar content. De schaalbaarheid en personalisatie die met HeyGen zijn bereikt, hebben Tomorrow.io’s vermogen om doelgroepen te betrekken en de klantreis te verbeteren volledig getransformeerd, zonder de interne resources uit te putten.
“Ik kan me niet eens voorstellen om dit met een traditionele videoproductie op te zetten,” zei Madison. “We zouden een videograaf moeten inhuren, de executive een script van een minuut laten voorlezen en dan op het beeldmateriaal moeten wachten.”
Tomorrow.io laat zien hoe geavanceerde AI-tools kleine teams in staat stellen te concurreren met de grote spelers in de sector, innovatie en operationele excellentie te stimuleren en tegelijkertijd te transformeren hoe organisaties contact maken met hun doelgroepen.
Met een team van slechts 3–5 marketeers dat een hoeveelheid content op ondernemingsniveau produceert, laat Tomorrow.io zien hoe AI een onevenredig grote impact mogelijk maakt voor slanke, hoogpresterende teams. In totaal bespaart het team naar schatting 2–3 maanden per jaar op videoproductie door traditionele draailogistiek, eindeloos heen-en-weer redigeren en de inzet van externe opdrachtnemers te elimineren.
“Het gaat niet alleen om de tijdsbesparing. Doordat ik die tijd niet meer aan de advertentie hoef te besteden, kan ik veel meer nadenken over grotere projecten, zoals documentaires of campagnes die ik vóór deze tool niet eens had bedacht,” aldus Peters.