Gepersonaliseerde videoLokalisatieEnterprise

Hoe Publicis Groupe HeyGen gebruikte om 100.000 bedankbriefjes te personaliseren

SECTOR:Enterprise
AFDELING:Lokalisatie
LOCATIE:🌍 Parijs, Frankrijk
Publicis Groupe, opgericht in 1926, is inmiddels de op één na grootste communicatiegroep ter wereld en een toonaangevende speler op het gebied van marketing, communicatie en digitale bedrijfstransformatie. Elk jaar zet het senior leiderschapsteam alles op alles om een feestelijke bedankvideo voor de medewerkers te maken.

Voor Publicis Groupe was 2023 een jaar van primeurs. Het bedrijf behaalde recordresultaten en was het best presterende bureauaandeel, met een koersstijging van 41%. Het was ook het jaar van de AI-revolutie, die een ongelooflijk hulpmiddel bleek te zijn wanneer het wordt gestuurd door menselijke creativiteit. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ze AI gebruikten om de beste bedankboodschappen ooit te maken.

Met behulp van HeyGen’s Avatar Video, OpenAI, Azure, ElevenLabs en andere tools creëerde Publicis Groupe een digitale avatar van zijn CEO, Arthur Sadoun, en stuurde 100.000 bedankvideo’s naar alle medewerkers. Elke video was gepersonaliseerd om hun interesses en passies te vieren. Het project heeft voorgoed veranderd hoe Publicis Groupe denkt over de rol van AI in creativiteit. Het ging niet om technologie. Het ging erom dat elke persoon zich gezien voelt.

Aanbevolen klantverhalen

Resource Image
Avatar Video

Ontdek hoe Tomorrow.io HeyGen AI-technologie heeft ingezet voor de visualisatie van weergegevens, waardoor hun gebruikersbetrokkenheid en voorspellingsmogelijkheden zijn verbeterd. Bezoek onze website.

Meer informatie
Resource Image
Video Translation

Ontdek hoe het World Economic Forum de AI van HeyGen inzette om meertalige toespraken te geven, taalbarrières te doorbreken en een wereldwijd publiek te bereiken.

Meer informatie
Resource Image
Avatar Video

