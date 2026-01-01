Publicis Groupe, opgericht in 1926, is inmiddels de op één na grootste communicatiegroep ter wereld en een toonaangevende speler op het gebied van marketing, communicatie en digitale bedrijfstransformatie. Elk jaar zet het senior leiderschapsteam alles op alles om een feestelijke bedankvideo voor de medewerkers te maken.

Voor Publicis Groupe was 2023 een jaar van primeurs. Het bedrijf behaalde recordresultaten en was het best presterende bureauaandeel, met een koersstijging van 41%. Het was ook het jaar van de AI-revolutie, die een ongelooflijk hulpmiddel bleek te zijn wanneer het wordt gestuurd door menselijke creativiteit. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ze AI gebruikten om de beste bedankboodschappen ooit te maken.

Met behulp van HeyGen’s Avatar Video, OpenAI, Azure, ElevenLabs en andere tools creëerde Publicis Groupe een digitale avatar van zijn CEO, Arthur Sadoun, en stuurde 100.000 bedankvideo’s naar alle medewerkers. Elke video was gepersonaliseerd om hun interesses en passies te vieren. Het project heeft voorgoed veranderd hoe Publicis Groupe denkt over de rol van AI in creativiteit. Het ging niet om technologie. Het ging erom dat elke persoon zich gezien voelt.