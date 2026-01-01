Al bijna twee decennia heeft Scott Henninger kopers geholpen te verhuizen naar Noordoost-Tennessee en Zuidwest-Virginia. Tegenwoordig is zijn YouTube-kanaal de motor achter dat bedrijf geworden, waarbij 85 tot 90 procent van zijn klanten hem ontdekt via informatieve video’s over verhuizen naar de regio.
Scott maakt long-form content over onderwerpen zoals de voor- en nadelen van wonen in Tennessee, vergelijkingen tussen verschillende staten en uitgebreide gidsen voor lokale gemeenschappen. Deze video’s trekken kopers uit het hele land aan en helpen hen om een van de grootste financiële beslissingen van hun leven vol vertrouwen te nemen.
"Vertrouwen is alles," zei Scott. "Het is meestal de grootste financiële beslissing van hun leven."
Naarmate video een steeds belangrijker onderdeel van zijn bedrijf werd, werd het produceren ervan ook steeds lastiger. Het opzetten van camera’s, lampen, teleprompters en opnameapparatuur vóór elke shoot veranderde contentcreatie in een urenlang proces dat de productie vaak vertraagde.
Maar met HeyGen hoefde hij in plaats van elke keer een studio op te bouwen wanneer hij wilde filmen, alleen zijn audio op te nemen, een realistische AI-versie van zichzelf te genereren en zijn tijd te richten op het maken van content die kopers helpt weloverwogen beslissingen te nemen.
Minder tijd besteden aan filmen en meer aan verkopen
Voor HeyGen moest Scott voor elke video zijn woonkamer ombouwen tot een tijdelijke studio.
"Ik had aan beide kanten een paar camera’s staan. Ik had mijn DSLR met een autocue," zei hij. "Ik probeerde drie tot vier video’s op te nemen zolang alles was opgebouwd."
Hoewel de workflow content van hoge kwaliteit opleverde, had het ook een keerzijde. "Het is gewoon het gedoe van het opzetten van de studio," zei Scott.
Opnemen betekende vaak meerdere takes, zorgvuldig omgaan met de belichting en ervoor zorgen dat het in huis stil bleef tijdens de opnames. Omdat alles elke keer opnieuw moest worden opgebouwd en afgebroken, gingen er soms maanden voorbij waarin Scott geen nieuwe video’s publiceerde.
Die inconsistentie had direct invloed op zijn bedrijf. "Elke keer dat ik weer begin met het plaatsen van video’s, schiet de business omhoog," zei hij.
Scott wist dat er een snellere manier moest zijn om content te maken zonder het vertrouwen op te offeren dat zijn publiek van hem verwachtte.
Realistische AI-video’s maken die het vertrouwen van kopers vergroten
Na onderzoek naar AI-videotools koos Scott voor HeyGen, omdat dit de meest realistische resultaten opleverde. "Ik kon geen goede generator voor mijn video’s vinden," zei hij. "Het moet echt op mij lijken."
Zijn productieproces is nu aanzienlijk eenvoudiger. Scott gebruikt Claude om onderwerpen te onderzoeken, ideeën te genereren en scripts te schrijven voordat hij zijn eigen voice-over opneemt. Vervolgens uploadt hij de audio naar HeyGen om zijn avatarvideo te maken en rondt hij het project af in Final Cut Pro met graphics, B-roll en titels.
"Vanaf het moment dat ik er één opneem, kan ik hem binnen anderhalf tot twee uur publiceren als ik dat wil," zei Scott.
Voor hem is de grootste verbetering niet dat hij sneller kan monteren, maar dat hij niet elke keer als hij wil filmen camera’s, belichting en een thuisstudio hoeft op te zetten.
"Het bespaart me zeker twee à drie uur en geeft me veel meer flexibiliteit," zei hij.
Realistisch overkomen was minstens zo belangrijk. Omdat de meeste klanten eerst meerdere video’s bekijken voordat ze contact opnemen, was het cruciaal om de authenticiteit te behouden.
"Ze bekijken meestal minimaal vijf van de video's," zei Scott. "De mensen die contact met mij opnemen, hebben het gevoel dat ze me kennen en dat ze me aardig vinden."
Hoewel hij zich in eerste instantie zorgen maakte dat kijkers de AI zouden opmerken, verdwenen die zorgen al snel.
Sinds hij HeyGen is gaan gebruiken, hebben zijn video’s ongeveer 20.000 weergaven verzameld, maar slechts één persoon heeft gesuggereerd dat ze mogelijk door AI zijn gegenereerd.
"Ik heb één reactie gehad waarin iemand suggereerde dat er AI bij betrokken was, maar ik denk niet dat iemand het doorheeft," zei Scott. Zelfs zijn eigen moeder gelooft nog steeds dat hij de video’s op de traditionele manier heeft opgenomen. "Mijn moeder weet nog steeds niet dat ze met AI zijn gemaakt."
Consistente content omzetten in groei voor je vastgoedbedrijf
Nu de productie geen obstakel meer vormt, wil Scott elke week een nieuwe YouTube-video publiceren, zodat hij de consistentie kan behouden die zijn bedrijf laat groeien.
Tegenwoordig rondt hij 25 tot 30 transacties per jaar af, waarbij bijna al zijn klanten hem via YouTube ontdekken voordat ze een afspraak inplannen.
HeyGen heeft Scott de flexibiliteit gegeven om te blijven creëren, ongeacht wat er op een dag gebeurt. Na een kleine operatie kon hij nog steeds video’s maken, omdat, zoals hij het zelf zei: "Het weerhield me er niet van om de microfoon te gebruiken."
Voor Scott is het grootste voordeel niet het vervangen van videoproductie, maar het wegnemen van al het productiewerk dat geen nieuwe business oplevert.
"Fysiek voor een camera zitten levert me geen cent op," zei hij. "Het schrijven van de scripts, ze presenteren en ze naar buiten brengen, dáár komt het geld vandaan."
In plaats van uren te besteden aan het opzetten van camera’s en belichting, gebruikt Scott die tijd nu om leads op te volgen, zijn bedrijf te verbeteren of gewoon meer tijd met zijn gezin door te brengen.
"Het helpt me een deel van mijn tijd terug te winnen zonder dat het ten koste gaat van mijn effectiviteit," zei Scott. "Het stelt me in staat meer van de activiteiten te doen die ik moet doen om business te genereren, zonder dat het zoveel tijd kost als vroeger."