Craig Veroni is een makelaar in Vancouver, British Columbia, actief in North Vancouver, West Vancouver en de stad zelf. Voordat hij de vastgoedsector inging, bracht hij meer dan tien jaar door met trainen en werken als professioneel film- en televisieacteur.

Vanaf het moment dat hij zijn vakmanschap inzette voor zijn marketing, werd video een van de belangrijkste drijvende krachten achter zijn bedrijf. Educatieve YouTube-video’s en filmische woningrondleidingen hielpen kopers de lokale buurten en de woningmarkt beter te begrijpen.

Maar toen een brand en een overstroming in de woning boven hem zijn huis beschadigden en zijn gezin bijna een jaar lang moesten verhuizen, kwam zijn videoproductie volledig tot stilstand.

"We waren al ongeveer negen maanden uit ons huis," zei hij. "Ik kon geen content maken. Ik had geen apparatuur."

Zijn zichtbaarheid vergroten zonder de werkdruk te verhogen

Gedurende het grootste deel van zijn carrière bouwde Craig vertrouwen op door open huizen te organiseren, mensen persoonlijk te ontmoeten en een YouTube-kanaal uit te bouwen tot zijn belangrijkste bron van leads, waardoor uiteindelijk zo’n 75 procent van zijn zaken daaruit voortkwam.

Maar die content was erg arbeidsintensief om te maken. Zijn best presterende buurt­tours betekenden dat hij elk onderdeel moest uitschrijven, op camera moest filmen in meerdere buurten en alles aan elkaar moest monteren – een proces dat voor één enkele video meer dan een week kon duren.

Weer in contact komen met zijn publiek betekende dat hij de motor die zijn bedrijf had aangedreven opnieuw moest opbouwen. Het keerpunt kwam toen hij zag dat collega‑makelaars HeyGen gebruikten om volledig nieuwe socialmediakanalen op te bouwen met AI‑avatars.

"Ik dacht: 'Dit klinkt een beetje wild en misschien te mooi om waar te zijn,'" zei hij.

Nieuwsgierig als hij was, sloot hij zich aan bij een kleine trainingsgroep. In drie dagen bouwde Craig zijn digitale dubbelganger, verfijnde hij zijn contentworkflow en publiceerde hij zijn eerste Instagram Reel.

"Ik raakte in paniek omdat ik bekendsta om mijn video," zei hij. "Ik dacht dat mensen dit zouden haten."

Een digitale tweeling bouwen waar kopers op kunnen vertrouwen

De reden dat de twin zo goed werkte, denkt Craig, is dat hij was opgebouwd uit zijn eigen hoogwaardige materiaal. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, trainde hij zijn avatar met de bibliotheek aan beeldmateriaal die hij al had opgenomen, zodat zijn echte uiterlijk en manierismen in verschillende omgevingen werden vastgelegd.

Hij combineerde het met professioneel opgenomen stemmodellen, verfijnd tot een indoorstem voor studioachtige clips en een outdoorstem die natuurlijk klinkt op locatie. Hij gebruikt het nieuwste avatar-model en stapt elke keer over op een upgrade zodra er een betere versie beschikbaar komt.

Craig gebruikt de digitale tweeling om zijn publiek op de hoogte te houden van lokaal nieuws en marktontwikkelingen, niet om trends na te jagen of grappige filmpjes te maken.