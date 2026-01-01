Craig Veroni is een makelaar in Vancouver, British Columbia, actief in North Vancouver, West Vancouver en de stad zelf. Voordat hij de vastgoedsector inging, bracht hij meer dan tien jaar door met trainen en werken als professioneel film- en televisieacteur.
Vanaf het moment dat hij zijn vakmanschap inzette voor zijn marketing, werd video een van de belangrijkste drijvende krachten achter zijn bedrijf. Educatieve YouTube-video’s en filmische woningrondleidingen hielpen kopers de lokale buurten en de woningmarkt beter te begrijpen.
Maar toen een brand en een overstroming in de woning boven hem zijn huis beschadigden en zijn gezin bijna een jaar lang moesten verhuizen, kwam zijn videoproductie volledig tot stilstand.
"We waren al ongeveer negen maanden uit ons huis," zei hij. "Ik kon geen content maken. Ik had geen apparatuur."
Zijn zichtbaarheid vergroten zonder de werkdruk te verhogen
Gedurende het grootste deel van zijn carrière bouwde Craig vertrouwen op door open huizen te organiseren, mensen persoonlijk te ontmoeten en een YouTube-kanaal uit te bouwen tot zijn belangrijkste bron van leads, waardoor uiteindelijk zo’n 75 procent van zijn zaken daaruit voortkwam.
Maar die content was erg arbeidsintensief om te maken. Zijn best presterende buurttours betekenden dat hij elk onderdeel moest uitschrijven, op camera moest filmen in meerdere buurten en alles aan elkaar moest monteren – een proces dat voor één enkele video meer dan een week kon duren.
Weer in contact komen met zijn publiek betekende dat hij de motor die zijn bedrijf had aangedreven opnieuw moest opbouwen. Het keerpunt kwam toen hij zag dat collega‑makelaars HeyGen gebruikten om volledig nieuwe socialmediakanalen op te bouwen met AI‑avatars.
"Ik dacht: 'Dit klinkt een beetje wild en misschien te mooi om waar te zijn,'" zei hij.
Nieuwsgierig als hij was, sloot hij zich aan bij een kleine trainingsgroep. In drie dagen bouwde Craig zijn digitale dubbelganger, verfijnde hij zijn contentworkflow en publiceerde hij zijn eerste Instagram Reel.
"Ik raakte in paniek omdat ik bekendsta om mijn video," zei hij. "Ik dacht dat mensen dit zouden haten."
Een digitale tweeling bouwen waar kopers op kunnen vertrouwen
De reden dat de twin zo goed werkte, denkt Craig, is dat hij was opgebouwd uit zijn eigen hoogwaardige materiaal. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, trainde hij zijn avatar met de bibliotheek aan beeldmateriaal die hij al had opgenomen, zodat zijn echte uiterlijk en manierismen in verschillende omgevingen werden vastgelegd.
Hij combineerde het met professioneel opgenomen stemmodellen, verfijnd tot een indoorstem voor studioachtige clips en een outdoorstem die natuurlijk klinkt op locatie. Hij gebruikt het nieuwste avatar-model en stapt elke keer over op een upgrade zodra er een betere versie beschikbaar komt.
Craig gebruikt de digitale tweeling om zijn publiek op de hoogte te houden van lokaal nieuws en marktontwikkelingen, niet om trends na te jagen of grappige filmpjes te maken.
"De twin bestaat om mensen op de hoogte te houden van wat er lokaal gebeurt, het nieuws, en om hen van informatie te voorzien," zei Craig.
Nauwkeurigheid is niet onderhandelbaar. Hij schrijft, beoordeelt en factcheckt elk script aan de hand van zorgvuldig verzamelde lokale marktgegevens voordat hij een video maakt, en hij labelt elke Reel als AI zodat hij nooit iemand misleidt.
"Alles moet heel, heel nauwkeurig zijn," zei hij. "Op het moment dat ik het vertrouwen van mijn publiek verlies, is het game over."
Volgers omzetten in een vertrouwde lokale aanwezigheid
Binnen de eerste week merkte Craig iets op dat even spannend als nederig stemmend was.
"Elk afzonderlijk bericht dat ik had geplaatst, presteerde beter dan alles wat ik persoonlijk had gedaan," zei hij.
Wat voor hem belangrijker was, was dat de connectie bleef bestaan. Sommige kijkers vroegen zich af of de video’s door AI waren gemaakt, terwijl anderen geen idee hadden en verrast waren toen ze de waarheid ontdekten. Daarna kwam de bevestiging in het echt.
"Bij drie verschillende gelegenheden spraken totaal onbekenden me aan," zei Craig. "Eén man stopte met zijn auto terwijl ik mijn hond uitliet en zei: 'Ik ben abonnee. Ik vind wat je doet geweldig. Bedankt dat je het doet.'"
De kijker had geen idee dat de persoon met wie hij zojuist had gesproken niet dezelfde versie was als degene die hij online had gezien. Voor Craig was dat precies de bedoeling.
"De connectie werkte," zei hij. Het was precies dat soort erkenning dat hem richting een groter doel duwde: worden wat hij zijn stad’s "digitale burgemeester" noemt.
Consistentie omzetten in bereik en erkenning
Doordat de twin zijn nieuwscontent verzorgde, ging Craig van één video per week naar twee Reels per dag, een tempo dat met traditionele opnames onmogelijk was geweest. Het bereik groeide mee.
In ongeveer tien maanden tijd is zijn aantal Instagram-volgers verviervoudigd, van zo’n 1.500 naar bijna 6.000. Zijn content bereikt nu in een gemiddelde maand meer dan 770.000 accounts en levert 60.000 tot 70.000 interacties op, waarbij individuele Reels regelmatig de grens van 100.000 weergaven overschrijden.
Net zo waardevol is wat de twin hem aan tijd en ruimte oplevert. De tijd die hij bespaart, steekt hij weer in één-op-één werk met klanten, waaronder gepersonaliseerde video-follow-ups. Deze aanpak heeft hem geholpen om eerdere klanten opnieuw te betrekken en belangrijke deals binnen te halen.
"De digitale twin helpt me om meer één-op-één dingen met mijn klanten te doen," zei hij.
Gevraagd om het platform samen te vatten, aarzelde hij geen moment.
"HeyGen is het allerbeste en meest effectieve platform om mijn videocontent op te schalen," zei hij. "Ik heb geen ander platform gevonden dat eraan kan tippen."
Tegenwoordig ziet Craig zijn digitale dubbelganger niet als een vervanging van zichzelf, maar als een verlengstuk van zijn expertise.
"Als je gezien en gehoord wilt worden en waarde wilt bieden," zei hij, "is HeyGen een geweldig hulpmiddel om dat te doen."