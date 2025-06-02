Elk woord.

Elke beweging.

Op jouw manier.

De tekstgebaseerde editor maakt het gebruik van de AI-videogenerator net zo eenvoudig als het schrijven van een document. Je kunt toon, voordracht, gebaren en emotie allemaal aansturen binnen één naadloos platform. Het draait volledig om AI-gegenereerde video-oplossingen die zijn ontworpen voor een storytellingervaring waarin de mens centraal staat. Je hoeft niet langer te kiezen tussen snelheid en kwaliteit.