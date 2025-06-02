Elk woord.
Elke beweging.
Op jouw manier.
De tekstgebaseerde editor maakt het gebruik van de AI-videogenerator net zo eenvoudig als het schrijven van een document. Je kunt toon, voordracht, gebaren en emotie allemaal aansturen binnen één naadloos platform. Het draait volledig om AI-gegenereerde video-oplossingen die zijn ontworpen voor een storytellingervaring waarin de mens centraal staat. Je hoeft niet langer te kiezen tussen snelheid en kwaliteit.
Opmerkingen
Voeg rechtstreeks in het platform opmerkingen toe om soepel met je team samen te werken, zodat feedback direct wordt vastgelegd en in real-time wordt verwerkt.
Tagging
Tag gebruikers in AI-video’s, zodat samenwerken eenvoudig wordt en teamleden op één lijn blijven en meldingen ontvangen over belangrijke updates en feedback.
Bewerken door meerdere gebruikers
Met bewerken door meerdere gebruikers kunnen teams samenwerken, ideeën delen, aanpassingen doen en AI‑video’s gezamenlijk verfijnen.
The only AI video maker that gives full creative control
Give your team the full power of HeyGen, with privacy, governance, and security built in. Scale your workspace easily with flexible seats, credits, and admin controls.
Create instantly with studio-quality results
Get detailed with how your scripts are delivered. With AI voice cloning technology, you can control the emphasis and intonation of individual words and phrases, allowing you to craft a distinctive and impactful vocal performance for your AI avatar that no other AI video generator can match.
Create instantly with studio-quality results
Bring authenticity to your AI-generated video with voice mirroring (speech-to-speech). Upload a recording of yourself to control your digital twin's pacing, emotion, and tone, ensuring it sounds natural and aligned with your personality.
Create instantly with studio-quality results
Make avatars feel more human with our AI video maker. Emotionless, lifeless avatars don’t cut it anymore. With Gesture Control, map natural movements to the script—from hand gestures to facial expressions—ensuring that your AI-generated videos feel dynamic and engaging.
Create instantly with studio-quality results
Have confidence before submitting. One of the biggest pain points in AI video creation is not knowing how the final video will look until it’s generated. Realistic previews solve this by showing avatar movement within the preview, letting you tweak before rendering.
Al je videobehoeften op één plek
Met deze AI-videogenerator heb je alles wat je nodig hebt om snel en eenvoudig boeiende, professionele trainingsvideo’s te maken. Dit is waarom dit platform jouw beste keuze is voor het maken van AI-video’s:
Automatische ondertiteling
Voeg automatisch gestileerde ondertitels toe met aanpasbare lettertypen, groottes en kleuren om de betrokkenheid te vergroten. Ondertitels worden rechtstreeks uit je script in AI Studio gehaald, zodat je volledige controle hebt over timing en tekstnauwkeurigheid.
Huisstijlkit
Upload de essentiële elementen van je merk, zoals logo’s, kleuren, lettertypen, afbeeldingen en video’s. Bewaar consistentie in al je projecten door accountgebruikers in staat te stellen jouw branding eenvoudig toe te passen op AI-video’s.
B-roll-elementen
Geef je video’s een premium uitstraling met ingebouwde b‑roll‑elementen. Maak hoogwaardige video’s van begin tot eind zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. De nieuwe editor bevat functies zoals scèneovergangen, stockafbeeldingen van Getty, achtergrondmuziek en meer.
AI Studio veelgestelde vragen
Welke functies biedt AI Studio voor het maken van video’s?
AI Studio biedt functies zoals avatarbeweging, gebarenbesturing en natuurlijke stemaanpassing voor een intuïtieve, krachtige ervaring met het maken van video’s. Ontdek deze en andere functies om te zien hoe AI Studio jouw videoprojecten kan transformeren.
Hoe zorg ik ervoor dat mijn AI-gegenereerde video als mijzelf klinkt?
Met Voice Mirroring kun je een opname uploaden zodat het tempo, de emotie en de toon van je digitale dubbel overeenkomen met die van jezelf.
Wat is Gesture Control in AI Studio?
Met Gebarenbediening kun je natuurlijke bewegingen, zoals handgebaren en gezichtsuitdrukkingen, koppelen aan je script voor expressievere video’s.
Hoe ondersteunt AI Studio samenwerking binnen teams?
AI Studio maakt samenwerking binnen teams mogelijk met functies zoals opmerkingen, tagging en bewerken door meerdere gebruikers voor naadloze communicatie en feedback. Ontdek hoe deze tools voor teamsamenwerking in digitale media de productiviteit en creativiteit kunnen vergroten.
Kan ik ondertitels in mijn video’s aanpassen?
Ja, je kunt automatische ondertiteling toevoegen met aanpasbare lettertypen, groottes en kleuren, rechtstreeks vanuit je script in AI Studio, wat flexibiliteit en creativiteit biedt voor je videoprojecten.
Begin met het maken van video’s met AI
Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI‑video.