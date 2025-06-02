Elk woord.
Elke beweging.
Op jouw manier.

De tekstgebaseerde editor maakt het gebruik van de AI-videogenerator net zo eenvoudig als het schrijven van een document. Je kunt toon, voordracht, gebaren en emotie allemaal aansturen binnen één naadloos platform. Het draait volledig om AI-gegenereerde video-oplossingen die zijn ontworpen voor een storytellingervaring waarin de mens centraal staat. Je hoeft niet langer te kiezen tussen snelheid en kwaliteit.

screenshot of browser's window
-Gegenereerde video's
-Gegenereerde avatars
-Video's vertaald
Google
Werkdag
Coursera
Guardo
Bosh
Intel
Komatsu
Vertrouwd door miljoenen wereldwijd om hun verhalen tot leven te brengen
step icon

Opmerkingen

Voeg rechtstreeks in het platform opmerkingen toe om soepel met je team samen te werken, zodat feedback direct wordt vastgelegd en in real-time wordt verwerkt.

step icon

Tagging

Tag gebruikers in AI-video’s, zodat samenwerken eenvoudig wordt en teamleden op één lijn blijven en meldingen ontvangen over belangrijke updates en feedback.

step icon

Bewerken door meerdere gebruikers

Met bewerken door meerdere gebruikers kunnen teams samenwerken, ideeën delen, aanpassingen doen en AI‑video’s gezamenlijk verfijnen.

The only AI video maker that gives full creative control

Give your team the full power of HeyGen, with privacy, governance, and security built in. Scale your workspace easily with flexible seats, credits, and admin controls.

Voice Director logo
Voice Director

Create instantly with studio-quality results

Get detailed with how your scripts are delivered. With AI voice cloning technology, you can control the emphasis and intonation of individual words and phrases, allowing you to craft a distinctive and impactful vocal performance for your AI avatar that no other AI video generator can match.

Create instantly with studio-quality results
Voice Mirroring logo
Voice Mirroring

Create instantly with studio-quality results

Bring authenticity to your AI-generated video with voice mirroring (speech-to-speech). Upload a recording of yourself to control your digital twin's pacing, emotion, and tone, ensuring it sounds natural and aligned with your personality.

Create instantly with studio-quality results
Gesture Control logo
Gesture Control

Create instantly with studio-quality results

Make avatars feel more human with our AI video maker. Emotionless, lifeless avatars don’t cut it anymore. With Gesture Control, map natural movements to the script—from hand gestures to facial expressions—ensuring that your AI-generated videos feel dynamic and engaging.

Create instantly with studio-quality results
Realistic Previews logo
Realistic Previews

Create instantly with studio-quality results

Have confidence before submitting. One of the biggest pain points in AI video creation is not knowing how the final video will look until it’s generated. Realistic previews solve this by showing avatar movement within the preview, letting you tweak before rendering.

Create instantly with studio-quality results

Al je videobehoeften op één plek

Met deze AI-videogenerator heb je alles wat je nodig hebt om snel en eenvoudig boeiende, professionele trainingsvideo’s te maken. Dit is waarom dit platform jouw beste keuze is voor het maken van AI-video’s:

AI-trainingsvideo's

Automatische ondertiteling

Voeg automatisch gestileerde ondertitels toe met aanpasbare lettertypen, groottes en kleuren om de betrokkenheid te vergroten. Ondertitels worden rechtstreeks uit je script in AI Studio gehaald, zodat je volledige controle hebt over timing en tekstnauwkeurigheid.

A man presenting with captions "Our mission is clear: innovate, grow, and lead together" on screen, next to an open caption editing panel.
AI-trainingsvideo's

Huisstijlkit

Upload de essentiële elementen van je merk, zoals logo’s, kleuren, lettertypen, afbeeldingen en video’s. Bewaar consistentie in al je projecten door accountgebruikers in staat te stellen jouw branding eenvoudig toe te passen op AI-video’s.

Brand Kit interface displaying multiple logo variations and color swatches for 'Digital Eye,' overlaid on a camera lens graphic.
AI-trainingsvideo's

B-roll-elementen

Geef je video’s een premium uitstraling met ingebouwde b‑roll‑elementen. Maak hoogwaardige video’s van begin tot eind zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. De nieuwe editor bevat functies zoals scèneovergangen, stockafbeeldingen van Getty, achtergrondmuziek en meer.

A video editing interface displaying a "Transition" menu with multiple effects above a video timeline.

AI Studio veelgestelde vragen

Welke functies biedt AI Studio voor het maken van video’s?

AI Studio biedt functies zoals avatarbeweging, gebarenbesturing en natuurlijke stemaanpassing voor een intuïtieve, krachtige ervaring met het maken van video’s. Ontdek deze en andere functies om te zien hoe AI Studio jouw videoprojecten kan transformeren.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn AI-gegenereerde video als mijzelf klinkt?

Met Voice Mirroring kun je een opname uploaden zodat het tempo, de emotie en de toon van je digitale dubbel overeenkomen met die van jezelf.

Wat is Gesture Control in AI Studio?

Met Gebarenbediening kun je natuurlijke bewegingen, zoals handgebaren en gezichtsuitdrukkingen, koppelen aan je script voor expressievere video’s.

Hoe ondersteunt AI Studio samenwerking binnen teams?

AI Studio maakt samenwerking binnen teams mogelijk met functies zoals opmerkingen, tagging en bewerken door meerdere gebruikers voor naadloze communicatie en feedback. Ontdek hoe deze tools voor teamsamenwerking in digitale media de productiviteit en creativiteit kunnen vergroten.

Kan ik ondertitels in mijn video’s aanpassen?

Ja, je kunt automatische ondertiteling toevoegen met aanpasbare lettertypen, groottes en kleuren, rechtstreeks vanuit je script in AI Studio, wat flexibiliteit en creativiteit biedt voor je videoprojecten.

Begin met het maken van video’s met AI

Ontdek hoe bedrijven zoals dat van jou contentcreatie opschalen en groei stimuleren met de meest innovatieve AI‑video.

