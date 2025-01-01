Een AI-avatar is een hyperrealistische digitale weergave van een mens, gecreëerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze avatars kunnen mensachtige spraak, gezichtsuitdrukkingen en gebaren leveren, waardoor ze ideaal zijn voor schaalbare videoproductie, virtuele communicatie en digitale content. Bij HeyGen worden onze AI-avatars gebouwd met toestemming en data van echte acteurs en talenten. We waarborgen ethische AI-praktijken door acteurs te vergoeden voor elke video die wordt gegenereerd met hun gelijkenis, waarbij we geavanceerde generatieve AI combineren met verantwoorde contentcreatie.