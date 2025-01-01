Verander elk idee in een overtuigende video
Genereer professionele video’s met eenvoudige prompts. Bekijk creaties van de community ter inspiratie, of begin helemaal opnieuw met je eigen visie.
Maak kennis met HeyGen’s
Video-agent
Geen tool. Geen copiloot. Het is een creatieve agent die het werk voor je doet.
Het script is geschreven
Je idee wordt omgezet in een helder, overtuigend verhaal dat is opgebouwd voor maximale impact.
Afbeeldingen zijn geselecteerd
Elke scène wordt gecombineerd met beelden die zijn gekozen om aan te sluiten bij de toon en de boodschap.
Voice-over is toegevoegd
Het script komt tot leven met een natuurlijke, emotiebewuste vertelling.
Bewerkingen en overgangen
Tempo, overgangen en effecten zijn zo ontworpen dat alles verzorgd en dynamisch aanvoelt.
Ethische AI-videomaker, gebouwd om uw gegevens te beschermen
Wij geloven dat ethische AI betekent dat gebruikersveiligheid en gegevensbescherming voorop staan. We integreren privacy, transparantie en verantwoordelijkheid in onze technologie en beleid, zodat uw gegevens bij elke stap beschermd zijn. Daarom is onze infrastructuur gecertificeerd om te voldoen aan wereldwijde beveiligings- en nalevingsnormen. Door AI te ontwerpen die gebruikersrechten respecteert en misbruik voorkomt, maken we visuele storytelling toegankelijk, veilig en ethisch voor iedereen.
Heb je vragen? Wij hebben de antwoorden.
Wat is een AI-avatar?
Een AI-avatar is een hyperrealistische digitale weergave van een mens, gecreëerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze avatars kunnen mensachtige spraak, gezichtsuitdrukkingen en gebaren leveren, waardoor ze ideaal zijn voor schaalbare videoproductie, virtuele communicatie en digitale content. Bij HeyGen worden onze AI-avatars gebouwd met toestemming en data van echte acteurs en talenten. We waarborgen ethische AI-praktijken door acteurs te vergoeden voor elke video die wordt gegenereerd met hun gelijkenis, waarbij we geavanceerde generatieve AI combineren met verantwoorde contentcreatie.
Wat is een AI-avatargenerator?
Een AI-avatargenerator is een krachtig hulpmiddel dat tekst omzet in levensechte videocontent met behulp van digitale avatars. Met HeyGen kun je direct video’s van studiokwaliteit maken, zonder dat je camera’s, acteurs of bewerkingssoftware nodig hebt.
Is er een gratis AI-avatargenerator?
Ja, HeyGen biedt een gratis versie voor het genereren van AI-avatars, het toevoegen van stem en het maken van korte video’s. Met premiumabonnementen ontgrendel je geavanceerde functies zoals HD- en 4K-rendering, maatwerkopties en commercieel gebruik.
Kan ik een eigen avatar van mezelf of een teamgenoot maken?
Zeker. Met HeyGen kun je heel eenvoudig je eigen gepersonaliseerde AI-avatar maken. Neem gewoon een korte kalibratievideo op via ons begeleide proces, en onze AI genereert een levensechte digitale versie van jou (of je teamlid) die spreekt zoals jij. Maak nu je digitale dubbelganger op HeyGen
Wat is de beste AI-avatargenerator in 2025?
HeyGen is de beste AI-avatar generator omdat het super eenvoudig te gebruiken is en razendsnel realistische pratende avatars maakt. Je kunt tekst, afbeeldingen of audio in een paar minuten omzetten in video’s. Het ondersteunt meer dan 40 talen, waardoor het ideaal is voor marketing, trainingen of gewoon om opvallende content te maken.
Hoe maak ik een AI-avatarvideo met HeyGen?
Aan de slag gaan met HeyGen is snel en eenvoudig: maak een gratis HeyGen-account aan, kies een standaardavatar of maak je eigen aangepaste avatar, schrijf je script—onze AI-avatars spreken het in met perfecte lipsynchronisatie—personaliseer je video met visuele elementen en exporteer of publiceer je video.
Ondersteunen HeyGen AI-avatars meerdere talen?
Ja, HeyGen-avatars spreken meer dan 175 talen en dialecten, waardoor ze ideaal zijn voor wereldwijde communicatie, training en klantbetrokkenheid.
Hoe realistisch zijn de AI-avatars van HeyGen?
De AI-avatars van HeyGen zijn ontworpen om zeer realistisch te zijn, met levensechte gezichtsuitdrukkingen, gebaren en stemintegratie om boeiende en natuurgetrouwe video’s te creëren. Ervaar realisme als nooit tevoren met HeyGen
Kunnen HeyGen-avatars emoties en gebaren tonen?
Ja. HeyGen-avatars doen meer dan alleen praten. Ze gebruiken ook natuurlijke gezichtsuitdrukkingen en gebaren die passen bij de toon van je script. Dit maakt de communicatie boeiender en helpt je video’s authentieker en menselijker aan te laten voelen.
Welke aanpassingsopties zijn er beschikbaar voor HeyGen-avatars?
HeyGen biedt uitgebreide mogelijkheden voor maatwerk. Met functies zoals Look Packs kun je snel schakelen tussen een verzorgde, speelse of eigenzinnige stijl die bij je merk past. Je kunt ook outfits, toon en stemmen aanpassen, zodat je avatar precies de persoonlijkheid uitstraalt die jij voor ogen hebt.
Biedt HeyGen kant-en-klare of sectorspecifieke avatars aan?
Ja. Je kunt kiezen uit meer dan 100 kant-en-klare stockavatars, ontworpen voor onder andere business, onderwijs, marketing en meer. Er zijn ook sectorspecifieke avatars voor bijvoorbeeld de zorg, sales en corporate training, zodat je direct een professionele optie tot je beschikking hebt.
Hoe bespaart HeyGen tijd in vergelijking met traditionele videoproductie?
Met HeyGen kun je camera’s, studio’s en montage overslaan. Typ gewoon je script, kies een avatar en genereer je video binnen enkele minuten. Zo kunnen teams videoproductie snel en kostenefficiënt opschalen voor advertenties, trainingen en contentmarketing.
