動画を翻訳：

イタリア語から英語へ

HeyGen の AI 搭載ビデオ翻訳を使って、英語の動画を自然で分かりやすいイタリア語に翻訳しましょう。動画をアップロードすると、システムが話されている英語を自動検出し、正確なイタリア語字幕や、公開準備のできたイタリア語版の動画へと変換します。

これは、YouTube動画、オンラインコース、製品デモ、インタビュー、マーケティング用クリップ、社内トレーニング用コンテンツなどに最適です。すべてブラウザ上で動作し、ソフトウェアのインストールは一切不要です。