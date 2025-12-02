動画を翻訳：
イタリア語から英語へ
HeyGen の AI 搭載ビデオ翻訳を使って、英語の動画を自然で分かりやすいイタリア語に翻訳しましょう。動画をアップロードすると、システムが話されている英語を自動検出し、正確なイタリア語字幕や、公開準備のできたイタリア語版の動画へと変換します。
これは、YouTube動画、オンラインコース、製品デモ、インタビュー、マーケティング用クリップ、社内トレーニング用コンテンツなどに最適です。すべてブラウザ上で動作し、ソフトウェアのインストールは一切不要です。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
HeyGenで簡単にできる英語からイタリア語への動画翻訳
このプラットフォームは、動画のために特別に設計されています。話された英語を認識して文字起こしを行い、その文字起こしを自然なイタリア語に翻訳しながら、意味・トーン・文脈を保ちます。 元の英語音声を完全に差し替えたい場合は、専用のAI吹き替えソリューションを通じて、HeyGenのAI音声翻訳もご利用いただけます。 話し言葉はほとんどの場合、単語単位ではうまく翻訳できないため、このアプローチにより、イタリア語の出力が機械的・直訳的ではなく、滑らかで自然な仕上がりになります。
動画を翻訳
自然なリップシンクによる超リアルな翻訳のために動画をアップロード
ファイルをここにドロップファイルをアップロードまたはドラッグ＆ドロップ
HeyGen AI搭載 英語からイタリア語への動画翻訳
このシステムは音声認識を用いて英語の音声をテキストに変換します。そのテキストは、動画コンテンツ向けに特別に訓練されたニューラル機械翻訳モデルによって処理されます。
YouTube で頻繁に動画を公開している場合は、当社の専用のYouTube 動画翻訳ツールをご利用いただくと、字幕の書き出しやキャプション公開のワークフローを簡素化できます。テキストのみを扱うツールとは異なり、このワークフローでは字幕のタイミング、話すペース、文脈上の正確さを考慮するため、イタリア語版でも視聴しやすい動画に仕上がります。
英語の動画を翻訳して、より幅広い視聴者に届けましょう
クリエイター、教育者、マーケティングチーム、そしてグローバル企業は、コンテンツを作り直すことなく新たな市場にリーチするために、英語の動画をイタリア語に翻訳しています。
この方法により、次のことが可能になります。
世界中のイタリア語話者のオーディエンスにリーチする
字幕でアクセシビリティを向上させましょう
ヨーロッパ市場全体にコンテンツを展開する
成果の高い英語動画を再活用する
複数の市場へ展開している場合は、次のような関連する言語ワークフローも検討するとよいでしょう：英語からスペイン語への動画翻訳:
英語の動画をオンラインでイタリア語に翻訳
ブラウザーから直接翻訳を始めることができます。
仕組みは次のとおりです。
英語の動画ファイルをアップロードするか、対応しているリンクを貼り付けてください
ソース言語として英語を選択してください
ターゲット言語としてイタリア語を選択します
翻訳を開始します
システムは自動的に文字起こしを生成し、それをイタリア語に翻訳して、確認および書き出し用の字幕または台本を作成します。
英語動画をイタリア語の字幕と音声に変換
字幕に限定されるわけではありません。
次のいずれかを選択できます：
画面表示のイタリア語字幕
コンプライアンス対応のイタリア語字幕
AI生成のイタリア語ボイスオーバー
AI吹き替え技術を用いた完全な吹き替え
バイリンガルのワークフローで逆方向の翻訳が必要な場合は、イタリア語から英語への変換もこのツールで行えます。
この柔軟性により、1本の動画を複数の言語市場向けに効率的にローカライズできます。
英語の動画をイタリア語に翻訳する4つの簡単なステップ
HeyGen AI を使ってイタリア語の動画を英語に翻訳するのは簡単です。
動画をアップロード
MP4 や MOV などの動画ファイルをアップロードするか、対応している動画リンクをインポートしてください。
英語の書き起こしを生成
音声認識技術は、話された英語を自動的に文字起こししたテキストに変換します。
英語をイタリア語に翻訳する
文字起こしは、文の構造と意味を保つように学習されたコンテキスト対応の機械学習モデルを用いてイタリア語に翻訳されます。
レビューとエクスポート
結果をプレビューし、必要に応じて編集してから、最終的な動画または字幕ファイルをエクスポートします。
HeyGen の優れている点は？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
マーケットを即座にローカライズ
週単位や月単位ではなく、動画ごとに
よくあるご質問
英語の動画をイタリア語に翻訳するにはどうすればよいですか？
英語の動画をアップロードし、ソース言語に英語、ターゲット言語にイタリア語を選択して翻訳プロセスを開始します。システムが話されている音声を文字起こしし、イタリア語に翻訳したうえで、書き出す前に字幕やスクリプトを確認できるようにします。
英語のYouTube動画をイタリア語に翻訳できますか？
はい。イタリア語の字幕を生成した後、それらを直接 YouTube Studio にアップロードできます。よりスムーズなワークフローのために、YouTube Video Translator ツールを使用できます。このツールは、YouTube への公開と字幕管理に特化して最適化されています。
字幕の代わりにAI吹き替えを使うことはできますか？
はい。英語の音声をイタリア語の音声に差し替えたい場合、AI吹き替えによって完全にローカライズされた音声体験を実現できます。このオプションは、音声による伝達がエンゲージメント向上につながるマーケティング、製品デモ、教育用動画に最適です。
これは、動画にGoogle翻訳を使うよりも優れていますか？
Google 翻訳は短いテキストの翻訳向けに設計されています。動画の翻訳には、音声認識、字幕のタイミング調整、文脈に応じた処理が必要です。専用の動画翻訳システムを使うことで、プロ向けコンテンツにおいて、より正確で実用的な結果を得ることができます。
英語からイタリア語への動画翻訳の精度はどのくらい高いですか？
精度は、音声の明瞭さ、話者のアクセント、コンテンツの複雑さに左右されます。音声がはっきりしていて背景ノイズが少ない動画ほど、より高い精度が得られます。公開前に翻訳内容を確認・修正することで、一貫性とトーンの整合性を確保できます。
企業はこれを研修用やマーケティング用の動画に利用できますか？
はい。企業は、オンボーディング資料、社内研修、製品デモ、マーケティングキャンペーン、カスタマーサポート用動画などに、英語からイタリア語への動画翻訳を活用しています。翻訳内容を確認・編集できることで、ブランドメッセージを各市場で一貫して伝えることができます。
これは字幕のみを作成する機能ですか？それともボイスオーバーも生成できますか？
このシステムは、字幕の生成と、ボイスオーバーに利用できる翻訳済みスクリプトの両方に対応しています。完全自動のボイス差し替えを行いたい場合は、AI吹き替え機能により、翻訳済みスクリプトからイタリア語音声を生成する統合ソリューションを利用できます。
イタリア語以外の言語にも翻訳できますか？
はい。同じワークフローで多くの言語ペアに対応しています。たとえば、翻訳できます。 英語からドイツ語へ、英語からポルトガル語へ、あるいはスペイン語から英語へといった翻訳も、同様の手順で行えます。
175以上の言語に動画を翻訳
Avatar IV を使えば、どんな写真でも、超リアルな音声と動きで命を吹き込むことができます。
HeyGen で作成を始めましょう
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。