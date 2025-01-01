I video personalizzati con intelligenza artificiale aggiungono un tocco unico alla tua comunicazione. Che tu stia festeggiando occasioni speciali, presentandoti a un pubblico o ringraziando i clienti, HeyGen dà la possibilità a individui e aziende di creare con facilità video di saluti personalizzati e professionali con l'AI. Non è richiesta una complessa produzione video.