Un audio chiaro in francese ti darà un risultato migliore in spagnolo. Inizia generando una trascrizione pulita in francese così le modifiche saranno facili e precise. Scegli lo stile spagnolo che si adatta al tuo pubblico, che sia spagnolo della Spagna, spagnolo latinoamericano o un tono neutro. I sottotitoli migliorano l'accessibilità e aiutano le piattaforme a riconoscere il tuo contenuto. Mantieni i termini coerenti in tutti i tuoi video per una maggiore chiarezza. Prima di esportare, anteprima un breve clip per confermare tempistica, didascalie e qualità della voce. Questi passaggi rendono la tua versione spagnola fluida e pronta per essere condivisa.



