Traduci video da
italiano a inglese
Traduci i video in inglese in un italiano chiaro e naturale con la traduzione video basata sull’IA di HeyGen. Carica il tuo video, lascia che il sistema rilevi l’inglese parlato e trasformalo in sottotitoli italiani accurati o in una versione completamente doppiata in italiano, pronta per la pubblicazione.
Funziona molto bene per video YouTube, corsi online, demo di prodotto, interviste, clip di marketing e contenuti di formazione interna. Tutto viene eseguito direttamente nel tuo browser, senza bisogno di installare alcun software.
- Nessuna carta di credito
- Oltre 1.000 avatar
- Disdici in qualsiasi momento
Traduzione video dall’inglese all’italiano resa semplice con HeyGen
Questa piattaforma è progettata specificamente per i video. Ascolta l’inglese parlato, converte l’audio in una trascrizione e poi traduce quella trascrizione in un italiano naturale, preservando significato, tono e contesto. Se preferisci sostituire completamente l’audio originale in inglese, puoi anche usare la traduzione vocale basata sull’IA di HeyGen tramite la nostra soluzione dedicata di doppiaggio AI: Poiché il linguaggio parlato raramente si traduce parola per parola, questo approccio garantisce che il tuo contenuto in italiano risulti scorrevole e naturale, invece che robotico o letterale.
Traduci Video
Carica il tuo video per una traduzione iper-realistica con sincronizzazione labiale naturale
Rilascia i file quiCarica o trascina e rilascia il file qui
Traduzione video dall’inglese all’italiano con HeyGen basata sull’intelligenza artificiale
Il sistema utilizza il riconoscimento vocale per convertire l’audio in inglese in testo. Quel testo viene elaborato tramite modelli di traduzione automatica neurale addestrati specificamente per i contenuti video.
Se pubblichi spesso su YouTube, potresti voler utilizzare il nostro strumento specializzato per la traduzione di video YouTube, che semplifica l’esportazione dei sottotitoli e la pubblicazione delle didascalie: a differenza degli strumenti che gestiscono solo testo, questo flusso di lavoro tiene conto del timing dei sottotitoli, del ritmo del parlato e della coerenza contestuale, così la tua versione in italiano rimane sempre facile da seguire.
Traduci i video in inglese per un pubblico più ampio
Creator, insegnanti, team di marketing e aziende globali traducono video in inglese in italiano per raggiungere nuovi mercati senza dover ricreare i contenuti.
Questo approccio ti aiuta a:
Raggiungi il pubblico di lingua italiana in tutto il mondo
Aumenta l’accessibilità con i sottotitoli
Espandi i contenuti nei mercati europei
Riutilizza i video in inglese con le migliori prestazioni
Se ti stai espandendo in più mercati, potresti anche voler esplorare flussi di lavoro linguistici correlati come traduzione video dall’inglese allo spagnolo:
Traduci video in inglese in italiano online
Puoi iniziare a tradurre direttamente dal tuo browser.
Ecco come funziona:
Carica un file video in inglese o incolla un link supportato
Seleziona l'inglese come lingua di origine
Scegli l’italiano come lingua di destinazione
Avvia la traduzione
Il sistema genera automaticamente una trascrizione, la traduce in italiano e prepara sottotitoli o copioni per la revisione e l’esportazione.
Video in inglese con sottotitoli e audio in italiano
Non sei limitato ai sottotitoli.
Puoi scegliere tra:
Sottotitoli in italiano sullo schermo
Sottotitoli in italiano per la conformità
Doppiaggi italiani generati dall’IA
Doppiaggio completo con tecnologia di doppiaggio basata sull'IA
Se hai bisogno di tradurre al contrario per flussi di lavoro bilingue, puoi anche convertire dall’italiano all’inglese utilizzando questo strumento:
Questa flessibilità ti consente di localizzare un singolo video in modo efficiente per più mercati linguistici.
Come tradurre un video in inglese in italiano in 4 semplici passaggi
Tradurre un video in italiano in inglese con HeyGen AI è semplice.
Carica il tuo video
Carica un file video, ad esempio MP4 o MOV, oppure importa un link video supportato.
Genera la trascrizione in inglese
La tecnologia di riconoscimento vocale converte automaticamente l’inglese parlato in una trascrizione scritta.
Traduci dall'inglese all'italiano
La trascrizione viene tradotta in italiano utilizzando modelli contestuali di machine learning addestrati per mantenere la struttura delle frasi e il significato.
Rivedi ed esporta
Visualizza l’anteprima del risultato, apporta eventuali modifiche ed esporta il video finale o i file dei sottotitoli.
Cosa rende HeyGen migliore?
L’impatto è evidente. Le aziende ottengono risultati concreti con il traduttore video di HeyGen. Traducendo i video all’istante, puoi risparmiare tempo e denaro ed espandere facilmente la tua presenza a livello globale.
riduzione dei costi di traduzione video
mercati localizzati all’istante
per video invece che per settimane o mesi
Domande frequenti
Come faccio a tradurre un video dall’inglese all’italiano?
Carica il tuo video in inglese, scegli l’inglese come lingua di origine e l’italiano come lingua di destinazione, quindi avvia il processo di traduzione. Il sistema trascrive l’audio parlato, lo traduce in italiano e ti permette di rivedere sottotitoli o copioni prima dell’esportazione.
Posso tradurre video YouTube in inglese in italiano?
Sì. Dopo aver generato i sottotitoli in italiano, puoi caricarli direttamente in YouTube Studio. Per un flusso di lavoro più fluido, puoi utilizzare lo strumento YouTube Video Translator, che è ottimizzato specificamente per la pubblicazione su YouTube e la gestione dei sottotitoli.
Posso usare il doppiaggio con IA invece dei sottotitoli?
Sì. Se preferisci sostituire l’audio in inglese con una voce in italiano, il doppiaggio con IA crea un’esperienza audio completamente localizzata. Questa opzione è ideale per il marketing, le demo di prodotto e i video educativi, in cui una comunicazione basata sulla voce aumenta il coinvolgimento.
È meglio di usare Google Traduttore per i video?
Google Traduttore è progettato per traduzioni di testi brevi. La traduzione di video richiede il riconoscimento vocale, l’allineamento temporale dei sottotitoli e l’elaborazione contestuale. I sistemi dedicati alla traduzione di video producono risultati più accurati e utilizzabili per i contenuti professionali.
Quanto è accurata la traduzione video dall’inglese all’italiano?
La precisione dipende dalla chiarezza dell’audio, dagli accenti dei parlanti e dalla complessità dei contenuti. I video con parlato chiaro e rumore di fondo minimo producono risultati migliori. Puoi rivedere e perfezionare le traduzioni prima della pubblicazione per garantire coerenza e allineamento del tono.
Le aziende possono utilizzare questo per video di formazione e marketing?
Sì. Le aziende utilizzano la traduzione video dall’inglese all’italiano per i materiali di onboarding, la formazione interna, le demo di prodotto, le campagne di marketing e i video di assistenza clienti. La possibilità di rivedere e modificare le traduzioni garantisce che il messaggio del brand rimanga coerente in tutti i mercati.
Questo crea solo sottotitoli oppure può anche generare doppiaggi/voiceover?
Il sistema supporta sia la generazione di sottotitoli sia la creazione di copioni tradotti che possono essere utilizzati per i voice-over. Se desideri una sostituzione vocale completamente automatizzata, il doppiaggio tramite IA offre una soluzione integrata per generare audio in italiano a partire dai copioni tradotti.
Posso tradurre anche in altre lingue oltre all’italiano?
Sì. Lo stesso flusso di lavoro supporta molte coppie di lingue. Ad esempio, puoi tradurre dall’inglese al tedesco, dall’inglese al portoghese oppure dallo spagnolo all’inglese seguendo passaggi simili.
Traduci i video in oltre 175 lingue
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimenti iperrealistici grazie ad Avatar IV.
Inizia a creare con HeyGen
Trasforma le tue idee in video professionali con l’IA.