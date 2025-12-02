Traduzione video dall’inglese all’italiano resa semplice con HeyGen

Questa piattaforma è progettata specificamente per i video. Ascolta l’inglese parlato, converte l’audio in una trascrizione e poi traduce quella trascrizione in un italiano naturale, preservando significato, tono e contesto. Se preferisci sostituire completamente l’audio originale in inglese, puoi anche usare la traduzione vocale basata sull’IA di HeyGen tramite la nostra soluzione dedicata di doppiaggio AI: Poiché il linguaggio parlato raramente si traduce parola per parola, questo approccio garantisce che il tuo contenuto in italiano risulti scorrevole e naturale, invece che robotico o letterale.