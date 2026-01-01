Con HeyGen White Glove, i video vengono realizzati per te, dall’inizio alla fine. Ti basta scriverci e collaboreremo con te per pianificare, perfezionare e creare i tuoi video. Pubblica ogni settimana e diventa il volto che gli acquirenti nel tuo mercato riconoscono e di cui si fidano. Disponibile solo per utenti negli Stati Uniti.

Sei tu, non un pasticcio di IA

Il tuo video deve avere il tuo aspetto e la tua voce, perché in gioco c’è la tua reputazione. Il tuo volto è il tuo brand, e il realismo è ciò che rende sicura la crescita di quel brand. Valutato da G2 come gli avatar più realistici in assoluto, così l’agente che il tuo mercato vede sei davvero tu.