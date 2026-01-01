HeyGenper il settore immobiliare

Diventa il volto di fiducia del tuo mercato, senza bisogno di una videocamera

Il settore immobiliare si basa sulla fiducia, e la fiducia nasce dalla tua presenza costante. Trasforma il tuo volto, la tua voce e la tua esperienza locale in video che il tuo mercato vede ogni settimana. Il tutto senza bisogno di videocamera, troupe o competenze di montaggio.

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G2G2 n. 1 per avatar più realistici
Smiling Black woman with crossed arms next to a screen showing a Greenwich Village street, market outlook for 2026, and a prompt for a July update.
13.500+

Agenti

118M+

Video creati

177+

Lingue e dialetti

The letters 'kw' in black.COMPASS logo with the letter O stylized as a compass.Century 21 logoBlack and white RE/MAX logo.
Casi d'uso

Ogni formato video di cui il tuo mercato ha bisogno, con te come protagonista

Video per annunci in evidenza, aggiornamenti di mercato, guide ai quartieri e presentazioni degli agenti, già pronti all’uso. Scegli il formato che preferisci e HeyGen lo trasforma in un video finito con la tua voce, pronto per essere pubblicato.

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Aggiornamento di mercato

Costruisci autorevolezza nel tuo mercato con aggiornamenti video costanti che ti posizionano come il punto di riferimento locale di fiducia.

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Tour cinematografico

Valorizza gli immobili di lusso con visual cinematografici di qualità cinematografica che creano un forte impatto emotivo e giustificano prezzi premium.

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Tour ospitato

Crea subito fiducia nei potenziali acquirenti mettendo il tuo volto e la tua voce in ogni singolo annuncio.

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Annuncio in evidenza

Pubblica rapidamente online i nuovi annunci con un video incisivo, narrato da un avatar e creato a partire dalle foto esistenti.

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Storie dei clienti

Scelto dagli agenti immobiliari di tutti gli Stati Uniti

3 orerisparmiato a ogni sessione di riprese
2 oreper realizzare un video di oltre 10 minuti

"Stare fisicamente davanti a una telecamera non mi fa guadagnare un centesimo. Scrivere i copioni, presentarli e pubblicarli: è lì che arrivano i soldi."

Scott Henninger

Broker affiliato

Come funziona

Tre passaggi per un

video che sei tu

Passaggio 1 - Registrati

Passaggio 1 - Registrati

Passa 15 secondi davanti a una videocamera. HeyGen cattura il tuo volto, la tua voce e il tuo modo di esprimerti. Qualsiasi telefono, qualsiasi sfondo.

Passaggio 2 - Scegli il formato

Passaggio 2 - Scegli il formato

Scegli il video di cui hai bisogno: aggiornamento di mercato, tour guidato dell’immobile o spotlight sull’annuncio. Scriviamo noi lo script per te. Oppure incolla il tuo.

Passaggio 3 - Pubblicalo

Passaggio 3 - Pubblicalo

Rivedi il video finito, apporta eventuali modifiche e condividilo con il tuo pubblico. Formattato per Instagram, Facebook o YouTube.

Video coerenti senza i costi di produzione

In un mondo in cui il video viene prima di tutto, il 75% dei proprietari di casa preferisce affidare l’incarico a un agente che utilizza i video. Ma il problema non è che il video sia tecnicamente difficile. È che presentarti con costanza ti costa tempo, budget, energie e comfort davanti alla telecamera, ogni singola settimana.

La barriera alla produzione

Niente tempo, niente troupe, niente attrezzatura e zero competenze di montaggio. Un singolo video di annuncio può portarti via mezza giornata.

La barriera della fiducia

Non voler essere davanti alla telecamera ogni giorno, o esaurirsi nel farlo. Sei un agente, non un attore.

La barriera di distribuzione

Ogni piattaforma ha bisogno del proprio montaggio: Instagram, YouTube, TikTok e le email. Un solo video non basta.

La barriera della fiducia

Il contenuto AI di bassa qualità mina la tua credibilità. Per costruire fiducia, un video che sembra finto è peggio di nessun video.

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Perché HeyGen per il settore immobiliare

Presentati come l’esperto locale che sei

Fai crescere la tua attività mostrandoti in prima persona. HeyGen per il settore immobiliare è pensato per il modo in cui gli agenti lavorano davvero, così essere visibile non entra più in conflitto con il fare il tuo lavoro.

Presentati con costanza

Il settore immobiliare si basa sulle relazioni. I migliori agenti vincono perché le persone li conoscono già prima ancora di averne bisogno. Trasforma il tuo volto, la tua voce e la tua esperienza locale in video costanti, così essere presente non sarà più in competizione con il fare il tuo lavoro.

Progettato per il settore immobiliare

Parti dai video che gli agenti già realizzano: spotlight sugli immobili, aggiornamenti di mercato, guide ai quartieri e video di presentazione degli agenti. Niente schermo vuoto, niente template generici adattati a forza al tuo lavoro, solo i formati che il settore immobiliare utilizza già.

Servizio White Glove HeyGen

Con HeyGen White Glove, i video vengono realizzati per te, dall’inizio alla fine. Ti basta scriverci e collaboreremo con te per pianificare, perfezionare e creare i tuoi video. Pubblica ogni settimana e diventa il volto che gli acquirenti nel tuo mercato riconoscono e di cui si fidano. Disponibile solo per utenti negli Stati Uniti.

Sei tu, non un pasticcio di IA

Il tuo video deve avere il tuo aspetto e la tua voce, perché in gioco c’è la tua reputazione. Il tuo volto è il tuo brand, e il realismo è ciò che rende sicura la crescita di quel brand. Valutato da G2 come gli avatar più realistici in assoluto, così l’agente che il tuo mercato vede sei davvero tu.

La tua identità, non un pasticcio d’IA

La tua presenza, su larga scala

La tua reputazione è in gioco in ogni post. Contenuti generati dall’AI generici, che non ti rappresentano né nel modo di apparire né nel modo di parlare, sono peggio che non pubblicare nulla. HeyGen for Real Estate è costruito attorno a un unico standard: ti rispecchia davvero?

G2Avatar più realistici n. 1, secondo le valutazioni di G2
Voce robotica e innaturale
Avatar generico, non sei tu
Script generico, senza contesto locale
Sembra generato dall'IA
Danneggia la fiducia se viene scoperto

I video che il tuo mercato sta aspettando di vedere

Parti dai format che i creator usano già. Niente pagina bianca, niente dubbi su cosa pubblicare.

Aggiornamento di mercato

Resta al primo posto nella mente dei tuoi clienti, senza sforzo

Mantieni il tuo network informato e sempre presente nella loro mente con un video ricorrente guidato dal tuo avatar, che trasforma le statistiche del mercato locale in contenuti da inviare ogni settimana o ogni mese, senza doverti mettere davanti alla videocamera.

Resta al primo posto nella mente dei tuoi clienti, senza sforzo

Diventa l’agente che il tuo mercato ricorda

Presentati come l’esperto locale che sei già, senza telecamera, senza troupe e senza lo stress settimanale.

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HeyGen per il settore immobiliare | Diventa il volto affidabile del tuo mercato