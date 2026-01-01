Diventa il volto di fiducia del tuo mercato, senza bisogno di una videocamera
Il settore immobiliare si basa sulla fiducia, e la fiducia nasce dalla tua presenza costante. Trasforma il tuo volto, la tua voce e la tua esperienza locale in video che il tuo mercato vede ogni settimana. Il tutto senza bisogno di videocamera, troupe o competenze di montaggio.
Agenti
Video creati
Lingue e dialetti
Ogni formato video di cui il tuo mercato ha bisogno, con te come protagonista
Video per annunci in evidenza, aggiornamenti di mercato, guide ai quartieri e presentazioni degli agenti, già pronti all’uso. Scegli il formato che preferisci e HeyGen lo trasforma in un video finito con la tua voce, pronto per essere pubblicato.
Costruisci autorevolezza nel tuo mercato con aggiornamenti video costanti che ti posizionano come il punto di riferimento locale di fiducia.Crea il tuo video
Valorizza gli immobili di lusso con visual cinematografici di qualità cinematografica che creano un forte impatto emotivo e giustificano prezzi premium.Crea il tuo video
Crea subito fiducia nei potenziali acquirenti mettendo il tuo volto e la tua voce in ogni singolo annuncio.Crea il tuo video
"Stare fisicamente davanti a una telecamera non mi fa guadagnare un centesimo. Scrivere i copioni, presentarli e pubblicarli: è lì che arrivano i soldi."
Scott Henninger
Broker affiliato
Tre passaggi per un
video che sei tu
Passaggio 1 - Registrati
Passa 15 secondi davanti a una videocamera. HeyGen cattura il tuo volto, la tua voce e il tuo modo di esprimerti. Qualsiasi telefono, qualsiasi sfondo.
Passaggio 2 - Scegli il formato
Scegli il video di cui hai bisogno: aggiornamento di mercato, tour guidato dell’immobile o spotlight sull’annuncio. Scriviamo noi lo script per te. Oppure incolla il tuo.
Passaggio 3 - Pubblicalo
Rivedi il video finito, apporta eventuali modifiche e condividilo con il tuo pubblico. Formattato per Instagram, Facebook o YouTube.
Video coerenti senza i costi di produzione
In un mondo in cui il video viene prima di tutto, il 75% dei proprietari di casa preferisce affidare l’incarico a un agente che utilizza i video. Ma il problema non è che il video sia tecnicamente difficile. È che presentarti con costanza ti costa tempo, budget, energie e comfort davanti alla telecamera, ogni singola settimana.
La barriera alla produzione
Niente tempo, niente troupe, niente attrezzatura e zero competenze di montaggio. Un singolo video di annuncio può portarti via mezza giornata.
La barriera della fiducia
Non voler essere davanti alla telecamera ogni giorno, o esaurirsi nel farlo. Sei un agente, non un attore.
La barriera di distribuzione
Ogni piattaforma ha bisogno del proprio montaggio: Instagram, YouTube, TikTok e le email. Un solo video non basta.
La barriera della fiducia
Il contenuto AI di bassa qualità mina la tua credibilità. Per costruire fiducia, un video che sembra finto è peggio di nessun video.
Presentati come l’esperto locale che sei
Fai crescere la tua attività mostrandoti in prima persona. HeyGen per il settore immobiliare è pensato per il modo in cui gli agenti lavorano davvero, così essere visibile non entra più in conflitto con il fare il tuo lavoro.
Presentati con costanza
Il settore immobiliare si basa sulle relazioni. I migliori agenti vincono perché le persone li conoscono già prima ancora di averne bisogno. Trasforma il tuo volto, la tua voce e la tua esperienza locale in video costanti, così essere presente non sarà più in competizione con il fare il tuo lavoro.
Progettato per il settore immobiliare
Parti dai video che gli agenti già realizzano: spotlight sugli immobili, aggiornamenti di mercato, guide ai quartieri e video di presentazione degli agenti. Niente schermo vuoto, niente template generici adattati a forza al tuo lavoro, solo i formati che il settore immobiliare utilizza già.
Servizio White Glove HeyGen
Con HeyGen White Glove, i video vengono realizzati per te, dall’inizio alla fine. Ti basta scriverci e collaboreremo con te per pianificare, perfezionare e creare i tuoi video. Pubblica ogni settimana e diventa il volto che gli acquirenti nel tuo mercato riconoscono e di cui si fidano. Disponibile solo per utenti negli Stati Uniti.
Sei tu, non un pasticcio di IA
Il tuo video deve avere il tuo aspetto e la tua voce, perché in gioco c’è la tua reputazione. Il tuo volto è il tuo brand, e il realismo è ciò che rende sicura la crescita di quel brand. Valutato da G2 come gli avatar più realistici in assoluto, così l’agente che il tuo mercato vede sei davvero tu.
La tua presenza, su larga scala
La tua reputazione è in gioco in ogni post. Contenuti generati dall’AI generici, che non ti rappresentano né nel modo di apparire né nel modo di parlare, sono peggio che non pubblicare nulla. HeyGen for Real Estate è costruito attorno a un unico standard: ti rispecchia davvero?
I video che il tuo mercato sta aspettando di vedere
Parti dai format che i creator usano già. Niente pagina bianca, niente dubbi su cosa pubblicare.
Resta al primo posto nella mente dei tuoi clienti, senza sforzo
Mantieni il tuo network informato e sempre presente nella loro mente con un video ricorrente guidato dal tuo avatar, che trasforma le statistiche del mercato locale in contenuti da inviare ogni settimana o ogni mese, senza doverti mettere davanti alla videocamera.
Diventa l’agente che il tuo mercato ricorda
Presentati come l’esperto locale che sei già, senza telecamera, senza troupe e senza lo stress settimanale.