Benvenuto nella tua guida rapida ai video con IA per il settore immobiliare
Hai annunci da vendere, un mercato da guidare e un personal brand da costruire? Con HeyGen puoi trasformare all’istante il tuo volto, la tua voce e la tua esperienza locale in contenuti video scalabili, di qualità da studio, in pochi minuti invece che in settimane.
Questa guida ti aiuterà a passare dall’idea al video pubblicato, aumentando la tua presenza, velocità e credibilità nel tuo mercato. Imparerai a creare il tuo primo video, a scoprire le migliori pratiche fondamentali e a esplorare strategie per ampliare il tuo impatto su ogni annuncio, ogni canale e ogni community di acquirenti che servi.
Principali casi d’uso: come i professionisti del settore immobiliare utilizzano HeyGen
HeyGen è molto più di uno strumento per creare video. È un motore di presenza per agenti, broker e property manager che conquistano nuovi clienti grazie alla fiducia e alla visibilità.
Aggiornamenti di mercato
- Jim McDonner: È passato da 1-2 video a settimana a 5 video a settimana costruendo un sistema di contenuti basato sull’IA, e ora chiude accordi con acquirenti che si trasferiscono a Memphis e dalla California che lo hanno trovato tramite video educativi su YouTube.
Tour cinematografico della casa
- Craig Veroni: ha quadruplicato i suoi follower su Instagram in 10 mesi e ora raggiunge oltre 770.000 account al mese pubblicando 2 HeyGen Reels al giorno, basati su contenuti avatar cinematografici.
In evidenza: annunci immobiliari
- Scott Henninger: Ha costruito l’intera attività immobiliare attorno a un canale YouTube alimentato dagli avatar HeyGen, chiudendo da 25 a 30 compravendite all’anno grazie ai contatti generati dai video.
Lo stato del marketing immobiliare
Quel divario è l’opportunità. (Indagine tecnologica NAR 2025)
Il video non è più opzionale. È la base su cui gli acquirenti si informano, scelgono e si fidano dell’agente che contattano per primo.
La sfida
- La produzione video tradizionale costa da 500 a 2.000 dollari o più per annuncio, un modello insostenibile quando si gestiscono più annunci.
- La maggior parte degli agenti indica il tempo e i costi come i principali ostacoli alla creazione di video con continuità.
- I mercati multilingue richiedono contenuti tradotti che la maggior parte degli agenti non riesce a produrre a costi accessibili.
- Il 46% degli agenti immobiliari utilizza già contenuti generati dall’IA. Il 32% non ha ancora iniziato. Quel divario è l’opportunità (NAR 2025 Technology Report).
Cosa rende possibile il video con l’IA
- Velocità. Scott Henninger è passato da un setup in salotto con più videocamere a un video finito in meno di due ore.
- Risparmio sui costi.Sostituisci un flusso di lavoro con un videomaker da 2.000 $ con un abbonamento HeyGen a meno di 50 $ al mese.
- Scalabilità.Produci in batch contenuti per più annunci, mercati o lingue contemporaneamente.
- Coerenza.Mantieni una presenza video costante su ogni canale senza esaurirti.
- Localizzazione. Servi le community di acquirenti di lingua spagnola, mandarino, vietnamita e molte altre nella loro lingua madre con un solo clic.
Creare il tuo primo video AI
Introduzione
Nuovo al video o stai provando HeyGen per la prima volta? Questa sezione ti guiderà passo dopo passo per aiutarti a creare rapidamente video di alta qualità.
Prima di fare clic su "Crea", chiarisci il tuo obiettivo. Chiediti:
- Obiettivo: Cosa vuoi che questo video ottenga? Esempi: generare richieste da potenziali acquirenti, aumentare la notorietà nel tuo network, coltivare i rapporti con i clienti passati, vincere una presentazione per un incarico di vendita.
- Pubblico:A chi ti stai rivolgendo? Esempi: acquirenti alla prima casa, venditori che passano a un immobile più grande, clienti investitori, una comunità multilingue.
- Distribuzione:Dove verrà pubblicato questo video? Esempi: Instagram Reels, la pagina del tuo annuncio, newsletter via email, YouTube.
- Hook: Cosa attirerà l’attenzione nei primi secondi?
Suggerimento professionale
Hai bisogno di un secondo parere? Chiedi a ChatGPT o Claude:
"Sto creando un video immobiliare per [property type/market]. Il mio obiettivo è [goal]. Il mio pubblico è [audience]. Il mio gancio è [hook]. Puoi suggerirmi dei modi per renderlo più convincente?"
Passaggio 1: configura il tuo workspace HeyGen per la scalabilità
Per gli agenti immobiliari indipendenti, il tuo brand è il tuo volto. Acquirenti e venditori scelgono gli agenti di cui si fidano, e il tuo avatar AI è il modo in cui ti presenti in modo coerente in ogni video senza dover registrare ogni volta.
Prima di creare il tuo primo video, imposta due elementi:
- Il tuo gemello digitale. È la tua risorsa più importante in HeyGen. Bastano 15 secondi di registrazione per creare un avatar che ti somiglia e suona esattamente come te. Se vuoi, puoi passare direttamente al Passaggio 2 per farlo per primo.
- Il tuo Brand Kit. Aggiungi i colori, il logo e i font della tua agenzia così ogni video sarà automaticamente in linea con il tuo brand. Incolla l’URL del sito web della tua agenzia per importare automaticamente lo stile del tuo brand oppure carica le risorse manualmente.
Suggerimento
Il tuo gemello digitale è il tuo brand. Più la tua registrazione è naturale ed espressiva, più il tuo avatar rifletterà la tua vera personalità sullo schermo.
Passaggio 2: scegli l'avatar AI giusto
Il tuo avatar è la tua presenza sullo schermo. Crea un avatar personalizzato che si adatti al tuo brand oppure, per un tocco personale davvero unico, crea il tuo gemello digitale in pochi minuti con la funzione di avatar realistico di HeyGen!
Nel settore immobiliare, la fiducia è la valuta che ti fa ottenere gli incarichi. Avatar V, addestrato su un tuo video di 15 secondi, offre il gemello digitale a figura intera più realistico ed è la scelta migliore per gli agenti che vogliono costruire un brand personale. Avatar IV è perfetto per avatar basati su foto o personaggi non umani ed è il motore predefinito.
Nota: HeyGen offre anche avatar pubblici, se vuoi iniziare prima che il tuo gemello digitale sia pronto.
Tipo di avatar
Ti servirà
Otterrai
Ideale per
Registrazione video di 15 secondi
Un avatar realistico che riproduce i tuoi movimenti, gesti ed espressioni specifici. Basato su Avatar V per prestazioni di qualità cinematografica a mezzo busto.
Per chi desidera il proprio volto reale e la propria presenza in ogni video. L’opzione più autentica per il personal branding.
1 foto
Un avatar realistico creato da un’immagine statica, con movimento e sincronizzazione labiale generati dall’IA. Basato su Avatar IV.
Agenti che non dispongono di filmati video o che desiderano un punto di partenza rapido.
Avatar di archivio
Nessuna registrazione necessaria
Un avatar predefinito dalla libreria di HeyGen, disponibile in un’ampia gamma di stili e lingue.
Agenti che vogliono iniziare subito senza creare un avatar personalizzato.
Avatar generato
Prompt di testo
Un avatar completamente generato dall’IA con aspetto, movimenti, voce e sincronizzazione labiale personalizzati.
Mascotte di marca, personaggi di fantasia o personaggi non umani.
Suggerimento professionale
Usa la funzione generating looks di HeyGen per cambiare la posa, l’ambiente o l’abbigliamento del tuo avatar usando solo un prompt di testo. Posizionati in una proprietà di lusso, presso un punto di riferimento del tuo quartiere o nel tuo ufficio di agenzia immobiliare senza alzarti dalla scrivania.
Best practice: crea il gemello digitale perfetto
La qualità in ingresso determina la qualità in uscita. Più sono buone le tue foto, i tuoi video e i tuoi prompt, più il tuo avatar sarà realistico e curato. Tutto ciò che compare nel tuo video di training, dai gesti alle espressioni facciali fino alle inflessioni vocali, verrà riflesso nel risultato finale.
Tipo di avatar
Ti servirà
Best practice
Video di 15 secondi
Registra con uno smartphone in modalità cinematografica o in 4K. Usa uno sfondo semplice con luce naturale. Sii espressivo: l’energia che metti è l’energia che otterrai. Evita di coprirti il viso o di indossare accessori ingombranti.
1 foto
Foto professionale del tuo volto o ritratto solo di te, ben illuminata e ad alta risoluzione. Evita occhiali da sole, cappelli, filtri o altre persone nell’inquadratura.
Suggerimento specifico per il settore immobiliare
Registra il tuo video di formazione indossando l’abbigliamento con cui vuoi che il tuo brand venga associato, che sia business professional o business casual. Il tuo avatar replicherà sempre questo look in ogni video che generi.
Best practice: creare voci AI personalizzate di alta qualità
HeyGen dispone di un’enorme libreria di voci AI predefinite in oltre 175 lingue, dialetti e tonalità emotive, ma a volte un clone vocale personalizzato che suona esattamente come te è l’opzione più efficace per creare fiducia con i clienti del settore immobiliare.
Tipo di voce personalizzata
Metodo di creazione
Ideale per
Automatico durante la creazione di un avatar iper‑realisticooppure
Clonazione vocale realistica basata sulla tua vera voce e intonazioni. Supporta molteplici emozioni.
Un clone vocale che suona proprio come te
Prompt di testo che specifica gli attributi (età, accento, genere, tono, altezza della voce, emozione)
Voce completamente generata dall’IA in base al prompt.
Una voce di brand coerente che non è la tua, per contenuti a livello di team o di agenzia
Servizio esterno di voce AI (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clonazione vocale realistica, addestrata sulla tua vera voce e sulle tue intonazioni. I controlli di ottimizzazione variano a seconda del servizio. Un’ottima opzione per creare un gemello digitale, ma di solito richiede un costo aggiuntivo.
Maggiore controllo di ottimizzazione fine
Per ottenere la migliore qualità della voce, parti da un audio sorgente di alta qualità. Ecco come realizzare un’ottima registrazione:
• Usa un microfono o uno smartphone di alta qualità, tenuto a 15–20 cm dalla bocca
• Registra in un ambiente silenzioso e privo di rumori
• Parla in modo chiaro, con pause naturali e una leggera espressione emotiva
• Carica più campioni con diverse intonazioni emotive per una maggiore versatilità (per HeyGen Custom Voice Clones solo)
Vuoi approfondire ulteriormente?
→ Guida definitiva al clonaggio vocale personalizzato iperrealistico
Best practice: crea prompt da professionista
Il prompting è la pratica di elaborare e perfezionare con cura istruzioni testuali (chiamate prompt) utilizzate per guidare gli strumenti di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti da zero, come immagini, animazioni o audio.
Il prompting è una competenza potentissima per qualsiasi creatore di contenuti con l’AI. Quando viene abbinato a HeyGen, il prompting sblocca infiniti modi per creare video ad alto impatto, in cui l’unico limite è la tua immaginazione! Preparati a sperimentare e iterare.
Funzione
Funzione
Usalo per
Modifica la posa, l’ambiente o l’outfit di un avatar personalizzato
Dai vita agli avatar fotografici
Creare avatar personalizzati (realistici o animati)
Creare voci personalizzate
Best practice per la scrittura dei prompt
Sii specifico
Più chiaramente descrivi ciò che desideri (tono, aspetto, gesto, emozione), meglio l’IA potrà rispecchiare la tua visione.
Inizia dalla struttura
Utilizza una struttura coerente: cosa, chi, dove, come. Questo vale per gli elementi visivi, il tono di voce e la direzione del movimento.
Includi contesto e intento
Comunica all’AI lo scopo: è per una demo di prodotto? Una pubblicità sui social? Un tutorial? Il contesto aiuta a personalizzare il risultato.
Usa un linguaggio descrittivo
Usa aggettivi che trasmettano emozione, stile o chiarezza (ad es. “sicuro di sé”, “minimalista”, “ad alta energia”, “dal ritmo calmo”).
Itera e perfeziona
Non accontentarti del primo tentativo. Piccole modifiche ai prompt possono portare a risultati nettamente migliori in tutti i tipi di contenuti multimediali!
Le migliori pratiche di prompting possono variare leggermente a seconda di ciò che stai creando
Esplora le risorse qui sotto per approfondire ogni tipologia e ottenere il massimo dai tuoi prompt!
Passaggio 3: scegli il tuo punto di partenza
Quando apri HeyGen come agente immobiliare, la tua homepage mostra quattro formati video creati appositamente per il tuo lavoro. Ognuno di essi è una scorciatoia verso un video finito, pronto per la pubblicazione.
Formato
Cosa crea
Quando usarlo
Aggiornamento di mercato
Un video professionale con avatar che presenta statistiche e approfondimenti sul mercato locale al tuo network
Aggiornamento di mercato settimanale o mensile per email, Instagram o YouTube
Tour cinematografico della casa
Una presentazione immobiliare di qualità cinematografica che utilizza Avatar Shots e Seedance 2 per creare scene dal taglio filmico, di livello professionale
Immobili di lusso o qualsiasi proprietà in cui la qualità visiva è il principale argomento di vendita
Tour della casa ospitata
Un video in stile walkthrough con il tuo avatar come host sullo schermo che illustra le caratteristiche della proprietà
Video standard per annunci in cui vuoi che la tua presenza personale sia in primo piano
In evidenza
Una presentazione sintetica dell’annuncio, narrata da un avatar e arricchita da foto della proprietà e riprese b-roll, ideale per i social e le pagine MLS
Contenuti dell’annuncio pronti prima della prima visita
Utilizzo di Video Agent
Non ti interessa uno dei quattro formati sopra? Puoi anche usare Video Agent per descrivere in linguaggio semplice ciò che desideri. Inserisci i dettagli dell’annuncio, il tuo pubblico di riferimento o l’argomento del video e HeyGen genererà automaticamente una bozza completa (copione, avatar, elementi visivi e voiceover).
Poiché i video immobiliari richiedono grande precisione (il prezzo corretto, l’indirizzo, i dettagli del quartiere e la CTA), porta sempre la bozza in AI Studio prima di pubblicarla. In AI Studio puoi rivedere e modificare lo script riga per riga, sostituire le riprese di b-roll, regolare i sottotitoli e perfezionare ogni dettaglio prima dell’esportazione.
Per suggerimenti sui prompt e idee per flussi di lavoro creativi, dai un’occhiata alla guida ai prompt di Video Agent.
Vuoi approfondire? Scopri come usare Video Agent in HeyGen Academy.
Perché è perfetto per te
Attività
Scriptwriting
Elementi visivi
Narrazione
Modifica
Subtitles
Video Agent se ne occupa per te
Trasforma il tuo argomento o prompt in una storia chiara e coinvolgente
Seleziona automaticamente filmati o immagini stock in linea con il tuo tono e tema
Aggiunge doppiaggi vocali naturali e sensibili alle emozioni in oltre 175 lingue
Handles pacing, transitions, and timing automatically
Genera sottotitoli accurati per maggiore chiarezza e accessibilità
Consiglio da professionista: Tratta i prompt come un vero brief creativo. Più chiara è la tua idea, più intelligente diventa l’Agent. Usa prompt specifici come:
- “Create a 90-second explainer video on building a personal brand using digital avatars.”
- “Summarize my latest newsletter as a 1-minute TikTok script.”
- “Genera un video di lancio prodotto con un ritmo incalzante e un tono energico.”
Pensa ai prompt come a conversazioni con il tuo editor: più dettagli fornisci, migliori saranno i risultati.
Pro tips for cinematic results
- Craft a clear brief. Think of your prompt as your creative direction, including tone, format, and goal.“Create a 90-second explainer on building a personal brand with digital avatars.”
- Use strong visuals. Upload your own product clips or B-roll for a personalized touch.
- Iterate fast. Preview, tweak, and re-generate, the Agent learns from your feedback.
- Espandi a livello globale. Localizza all’istante grazie al supporto vocale multilingue.
- Add your avatar. Combine Video Agent with your HeyGen avatar for a cohesive brand.
Scorciatoia: Usa Video Agent per la tua prima bozza, poi perfezionala o personalizzala in AI Studio (Passaggio 5). È il modo più rapido per trasformare conoscenze grezze in video rifiniti, pronti per la pubblicazione.
Want to go deeper?
→ Esplora questi prossimi:
Best practice: perfeziona il tuo video in AI Studio
Vuoi avere un controllo maggiore su ciò che ha generato Video Agent? Porta il video in AI Studio. Qui puoi rivedere ed editare ogni dettaglio prima che il tuo video vada online.
In AI Studio puoi:
- Modifica lo script riga per riga. Verifica che l’indirizzo dell’immobile, il prezzo, il nome del quartiere e tutti i dettagli principali siano corretti.
- Swap or generate b-roll. Replace any scene with a property photo, stock footage, or AI-generated b-roll from a text prompt.
- Modifica i sottotitoli e i testi in sovrimpressione. Assicurati che il testo sullo schermo rispecchi lo stile del tuo brand e sia facile da leggere.
- Affina la resa del tuo avatar. Usa Voice Director per regolare tono e ritmo, oppure Pauses and Pronunciation per correggere eventuali nomi o indirizzi che suonano sbagliati.
Puoi anche scrivere o modificare script da zero utilizzando l’AI Script Writer integrato di HeyGen (digita "/" nel pannello dello script per aprire i Quick Commands e selezionare Script Writer), oppure prepararli fuori da HeyGen con ChatGPT, Claude o Gemini e poi incollarli.
Se stai scrivendo o perfezionando un copione con l’AI, questi passaggi ti aiutano a ottenere rapidamente un ottimo risultato:
- Passaggio 1: Inizia con un prompt chiaro. Di’ all’AI che tipo di video stai creando (video di annuncio immobiliare, aggiornamento di mercato, guida per acquirenti), per chi è, qual è l’obiettivo e quale tono vuoi usare.
- Passaggio 2: Aggiungi i tuoi dettagli principali. Includi l’indirizzo dell’immobile, le caratteristiche principali, il prezzo, il quartiere, i giorni sul mercato o qualsiasi altro dato sia fondamentale.
- Step 3: Ask for the right structure. Make sure the script is spoken, easy to read, and conversational, not written like a listing description.
- Step 4: Review and refine. Preview the video, then edit the script directly in the timeline. Refine based on what you see and hear.
Esempi di prompt per le revisioni:
- "Make this sound more confident and exciting."
- "Aggiungi un incipit più incisivo."
- "Semplifica la conclusione e rendi la CTA più incisiva."
- "Fammi una versione di 30 secondi incentrata sulle 3 funzionalità principali."
Suggerimento avanzato:
Usa l’IA come co-sceneggiatore, non come sostituto. I copioni migliori uniscono la tua competenza locale alla velocità dell’IA. Tu ci metti l’intuizione, l’IA ci mette la rifinitura.
Passaggio 4: Crea e perfeziona le tue scene in AI Studio
Ora è il momento di dare vita al tuo video all'interno dell'AI Studio di HeyGen. Progetta il tuo video puntando su chiarezza e fluidità.
- Progetta le tue scene in pochi minuti utilizzando il Brand Kit o i template che hai configurato nel Passaggio 1.
- Rafforza il tuo messaggio con testi a schermo, come prezzo, indirizzo o una CTA, e impostane la comparsa con un’animazione.
- Browse HeyGen's stock media library for high-quality b-roll, or generate cinematic b-roll from a text prompt using AI video models built directly into AI Studio.
- Usa Avatar Shots per inserire il tuo avatar in scene cinematografiche di qualità cinematografica, ideali per video di annunci premium o contenuti per marchi di lusso.
- Usa transizioni di scena premium per dare al tuo video un aspetto fluido e professionale.
- Aggiungi e personalizza i sottotitoli per rendere i tuoi video più coinvolgenti e accessibili.
- Usa Auto Edit per rimuovere automaticamente intercalari, pause o riprese indesiderate da qualsiasi filmato che importi.
Pro tip
Per i video degli annunci, prova a sovrapporre la presentazione del tuo avatar a una foto dell’immobile o a un b-roll esterno generato dall’AI come scena di sfondo. In questo modo offri subito agli acquirenti un punto di riferimento visivo, ancora prima che abbiano visto le foto sull’MLS. Per i contenuti multilingue, utilizza il lettore multilingue per raggruppare tutte le versioni tradotte in un unico link condivisibile con un menu a tendina di selezione.
Vuoi approfondire? HeyGen Academy: AI Studio, un corso video approfondito che copre tutte le funzionalità di editing
Best practice: regola pronuncia, emozioni e intonazioni
Hai bisogno che il tuo avatar suoni davvero perfetto? I copioni per il settore immobiliare includono nomi di strade, quartieri e punti di riferimento locali che l’IA potrebbe pronunciare in modo errato. HeyGen ti offre potenti strumenti per perfezionare i voiceover e ottenere una resa naturale e accurata.
Feature
Come funziona
Ideale per
Pause e pronuncia
Add pauses and adjust pronunciation directly in the script panel
Indicare correttamente i nomi di strade, quartieri e comunità
Voice mirroring
Upload or record audio with your preferred tone and pacing; any avatar delivers it in their own voice
Riprodurre esattamente l’energia che useresti in una presentazione di vendita o in una consulenza con un acquirente
Direttore vocale
Dai forma a emozioni e tono con un semplice clic
Dialing up warmth and excitement for a new listing, or calm reassurance for a buyer guide
Custom voice clone emotions
Carica registrazioni aggiuntive con toni emotivi diversi per il tuo clone
Adding range to your personal voice clone
Vuoi vederlo in azione?
Strategies to scale your communication impact
Che tu stia ampliando la tua rete, testando cosa converte meglio o raggiungendo nuove community di acquirenti, questi strumenti avanzati aiutano i professionisti del settore immobiliare a scalare con la massima precisione.
Ottimizza e ripeti come un professionista
Crea più versioni del gancio del tuo annuncio, della CTA o dell’introduzione e confronta i risultati.
- Duplica le scene per testare diversi punti di forza dell’immobile o angolazioni.
- Swap avatars or voices to see which tone buyers respond to.
- Measure watch time, clicks, and inquiry rates to keep what works.
Go global with translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled, like brokerage name pronunciation or neighborhood names.
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Pubblica con il lettore multilingue. Fornisce un unico link di condivisione con un menu a tendina per la lingua per ogni traduzione renderizzata nella cartella.
Pro tip
Create your listing video once in English, then generate Spanish, Mandarin, and Vietnamese versions in minutes. Post all three with a single caption: "Interested? Watch in your language below."
Personalize at scale
Aggiungi un tocco personale ai follow-up con gli acquirenti, al contatto con i venditori o alle campagne sul tuo network con i Video Personalizzati. Utilizzando elementi dinamici, come il nome del destinatario, il quartiere o la fascia di prezzo, crei un'esperienza unica e più coinvolgente per ogni contatto.
Abbinalo alle integrazioni del tuo CRM su HubSpot, Zapier, Make e Clay per un flusso di lavoro di video outreach completamente automatizzato e utilizza la Modalità Batch per produrre centinaia di video personalizzati in una sola volta partendo da un foglio di calcolo.
Make concepts visual
Turn abstract ideas into clear, memorable visuals.
- Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
- Stock media + screens: Reinforce learning with examples, B‑roll, or slide overlays.
Trasforma un video in otto contenuti diversi
Most real estate creators don't just need more ideas. They need better systems. Because once you build the right system, consistency becomes a whole lot easier.
The most powerful workflow in real estate content right now isn't filming more. It's getting more value from every video you already made. Here's how to turn one listing walkthrough into eight pieces of content inside HeyGen, without recording again.
Passaggio 1: Estrai gli short con AI Clipping
Upload your source video to AI Clipping. It automatically analyzes your footage and identifies the strongest standalone moments, no manual scrubbing through a timeline. Choose your clip length (under 30 seconds, 30 to 60 seconds, or longer), output format (vertical, landscape, or square), and captions. One listing walkthrough can become 3 to 5 ready-to-post shorts.
Passaggio 2: Crea varianti di hook con Avatar V / Avatar Shots
Se uno dei tuoi short sta ottenendo buoni risultati ma vuoi testare un’apertura diversa, non devi registrare di nuovo. Usa Avatar V o Avatar Shots per generare una nuova versione dell’hook partendo dallo stesso clip. Con Voice Director puoi correggere parole o frasi specifiche senza dover ricostruire l’intero video.
Passaggio 3: Traduci la tua clip migliore
Prendi il tuo short con le migliori performance e passalo attraverso Translate Videos. Seleziona spagnolo, mandarino, vietnamita o una delle oltre 175 lingue disponibili. Il tuo avatar presenta il contenuto in modo nativo nella lingua di destinazione, senza dover registrare di nuovo, senza doppiaggio e senza bisogno di un traduttore. Un solo video ora raggiunge un pubblico di acquirenti completamente nuovo.
Passaggio 4: genera un video avatar AI autonomo a partire dalla trascrizione
La trascrizione del tuo video è già piena di contenuti. Vai su Projects, apri il tuo video e clicca su Transcript per ottenere il testo completo. Scegli una frase o una sezione efficace, incollala in Avatar Shots con il tuo gemello Avatar V e genera un nuovo video autonomo. Stessa competenza, angolazione diversa, nessuna videocamera necessaria.
Step 5: Turn the transcript into social posts
Prendi una parte utile della trascrizione, sistemala leggermente e pubblicala come post su LinkedIn, post su X, newsletter via email o didascalia con insight di mercato. Il tuo video originale ora sta generando contenuti anche al di fuori del formato video.
1 listing walkthrough becomes 1 long-form video + 3 shorts + 1 hook variation + 1 translated clip + 1 AI avatar video + 1 social post = 8 pieces of content
E questo è ben lontano dal limite. L’obiettivo non è creare più contenuti lavorando di più, ma costruire un sistema che moltiplichi il valore di ogni video che realizzi già.
Watch the full workflow: Turn one real estate listing into 8 pieces of content with HeyGen
Caso d’uso n. 1: aggiornamenti di mercato
Perfect for:
Agenti che costruiscono una rete di contatti, team leader che restano sempre presenti nella mente dei clienti passati e agenzie immobiliari che posizionano il proprio brand come autorità di riferimento nel mercato locale.
L'opportunità
The agents who win referrals are the ones who stay top-of-mind between transactions. A weekly or monthly market update video is the highest-leverage way to do that. Most agents summarize market data in a PDF or a long caption. A 90-second video of your avatar delivering the same insights creates a fundamentally different level of connection, and it works on every major platform.
Top features:
- Digital Twin / Avatar V to deliver updates as yourself
- Da PPT/PDF a Video per convertire automaticamente le tue attuali slide sui dati di mercato
- AI Clipping per estrarre i momenti più condivisibili per clip social
- Video podcast per generare una discussione di mercato multi-avatar a partire dal tuo report sui dati
- Traduci i video per pubblicarli in più lingue nelle aree agricole multilingue
- Batch Mode to produce neighborhood-specific versions of the same update template with different variables
Customer story
Dopo il congedo dalla Marina degli Stati Uniti, Jim McDonner è entrato nel settore immobiliare e si è ritrovato a competere con oltre 4.000 agenti abilitati nel Northwest Arkansas, uno dei mercati in più rapida crescita del paese, con circa 40 nuovi residenti che arrivano ogni giorno.
Before HeyGen, creating a single video could consume most of a day. Even after hiring a professional videographer to produce a series of 12 videos, he was only publishing one or two a week and often skipping weeks entirely.
"It wasn't very consistent. It's no wonder my channel didn't get any traction." Jim McDonner
Dopo aver completato un corso di certificazione in IA, Jim ha creato un flusso di lavoro che ora è quasi completamente automatizzato. Usa Manus per analizzare le tendenze di mercato, ChatGPT per redigere i copioni, Gamma per realizzare guide per acquirenti e per il trasferimento, e il Video Agent di HeyGen per produrre video professionali utilizzando gli asset del suo brand.
"I can spend three, four hours max on a Monday morning and create a whole week's worth of videos and pre-schedule them." Jim McDonner
His educational approach has steadily shifted his audience toward buyers aged 25 to 45. One educational listing campaign helped sell a $650,000 property in just seven days. Another video attracted relocation buyers from Memphis, and a campaign targeting California generated inquiries from buyers planning to move to Northwest Arkansas.
"I wouldn't have reached anywhere near the audience that I've reached." Jim McDonner
Read the full story: How Jim McDonner uses HeyGen to stand out in a fast-growing real estate market
5 video a settimana, in aumento da 1 a 2 | da 3 a 4 ore per creare un’intera settimana di contenuti | oltre 1.000 iscritti su YouTube
Use case #2: Cinematic home tour
Perfetto per:
Agents listing premium or luxury properties, brokerages building a high-production brand, and any agent who wants their content to stand out visually in a crowded social feed.
The opportunity
La maggior parte dei video degli annunci viene girata con il telefono o esternalizzata a un videomaker per centinaia di dollari a ripresa. Un tour cinematografico della casa con HeyGen offre una produzione di qualità cinematografica a una frazione dei costi e dei tempi, utilizzando Avatar Shots potenziati da Seedance 2 per inserire il tuo avatar in scenari visivamente straordinari che rispecchiano il carattere della proprietà.
Il risultato sembra una vera produzione. Il processo richiede solo pochi minuti.
Best practices:
- Abbina l’ambientazione alla proprietà.Usa Generating Looks per dare indicazioni agli Avatar Shots sullo stile della proprietà: moderno e minimale, caldo e tradizionale, costiero, urbano. Lo sfondo dovrebbe dare la sensazione di essere nella casa.
- Abbina la narrazione dell’avatar alle riprese dell’immobile. Sovrapponi il tuo Avatar Shot alle foto reali dell’annuncio o a b-roll esterni generati dall’IA per ancorare gli acquirenti alla proprietà reale prima che entrino in gioco gli elementi cinematografici.
- Use picture-in-picture for narration. Keep your avatar visible as a picture-in-picture narrator while property visuals play in the background. It maintains your personal presence without dominating the frame.
- Keep it premium. Cinematic home tours are not the place for text-heavy overlays or fast cuts. Let the visuals breathe. Use slow transitions and clean captions.
- Metti al centro lo stile di vita. Inizia trasmettendo l’atmosfera dell’immobile prima dei dettagli tecnici: la luce, gli spazi, l’energia del quartiere. Gli acquirenti decidono prima di tutto con le emozioni.
Top features:
- Avatar Shots (Seedance 2): scene avatar di qualità cinematografica generate da un prompt testuale, lo strumento principale per la produzione di tour virtuali della casa in stile cinematografico
- Generating Looks: match your avatar's backdrop and setting to the property's character with a text prompt
- B-roll generativo: genera immagini cinematografiche correlate alla proprietà a partire da un prompt testuale (Sora 2 / Veo 3.1) direttamente in AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin as the on-screen narrator
- Picture-in-picture layout: keep your avatar present as a narrator while property visuals fill the frame
- Auto Edit: pulisci qualsiasi ripresa registrata del walkthrough prima di sovrapporla alla narrazione dell’avatar
- Traduci video: realizza il tour cinematografico in più lingue per acquirenti internazionali o multilingue
Pro tip
Per una proprietà di lusso, genera da 3 a 4 diversi Avatar Shot che rispecchino l’estetica della casa (calore degli interni, architettura esterna, stile di vita del quartiere) e usali come transizioni di scena tra i momenti salienti narrati. In questo modo il video avrà l’aspetto di una produzione completa, senza bisogno di una troupe.
Storia del cliente
Craig Veroni is a real estate agent in Vancouver, British Columbia, covering North Vancouver, West Vancouver, and the city itself. Before real estate, he spent more than a decade as a professional film and television actor, and video had always been at the center of his business.
Dopo che un incendio e un’alluvione costrinsero la sua famiglia a lasciare la casa per quasi un anno, la sua produzione video si fermò completamente.
"We had been out of our house for about nine months. I couldn't produce any content. I didn't have gear." Craig Veroni
When he saw fellow agents using HeyGen to grow new social channels with AI avatars, he was skeptical. Over three days in a small training group, he built his digital twin, refined his workflow, and published his first Instagram Reel.
"I was freaked out because I'm known for my video. I thought people were going to hate this." Craig Veroni
Il gemello funzionava perché era stato creato a partire dalle sue riprese ad alta qualità, addestrato sulla libreria di video che aveva già girato, catturando il suo aspetto reale e i suoi modi di fare. Lo ha abbinato a modelli vocali registrati professionalmente e lo aggiorna ogni volta che viene rilasciato un modello di avatar migliore.
He moved from one video a week to two Reels a day. Within the first week, every post outperformed anything he had done personally. On three separate occasions, complete strangers stopped him in public to say they were subscribers.
"The connection was working." Craig Veroni
Leggi l'intera storia: Come Craig Veroni ha scalato il suo marketing immobiliare con HeyGen
4x Instagram followers in 10 months | 2 Reels published per day with HeyGen | 770,000+ accounts reached monthly
Use case #3: Listing spotlight
Perfetto per:
Agenti individuali, responsabili di team, coordinatori degli annunci e team di marketing delle agenzie immobiliari.
The opportunity
Video listings generate up to 403% more inquiries than photo-only listings, but most agents produce zero video because of cost and time. A listing spotlight with HeyGen delivers a professional, avatar-narrated overview in under 10 minutes, ready before the first showing.
The format: your digital twin narrates the listing as a picture-in-picture presenter, with property photos, text callouts, and AI-generated b-roll filling the frame behind them. Buyers get a personal introduction from you and a visual anchor of the property in a single video.
Best practice:
- Crea il contenuto prima della prima visita.Fai sì che il tuo spotlight dell’annuncio sia online prima di pubblicarlo sull’MLS: gli acquirenti che fanno ricerche preliminari lo troveranno subito.
- Metti al centro lo stile di vita, non le specifiche tecniche. I potenziali acquirenti possono leggere la scheda tecnica. Racconta la storia: la luce del mattino in cucina, la passeggiata fino al bar, l’atmosfera del quartiere.
- Use picture-in-picture narration. Keep your avatar visible in the corner as a narrator while property photos and b-roll play in the background. It personalizes the video without blocking the visuals.
- Mantienilo sotto i 90 secondi.Riserva i formati più lunghi alle proprietà di lusso. Tra 60 e 90 secondi è la durata ideale per la maggior parte degli annunci.
- Generate multilingual versions immediately. If your market has a significant Spanish or other-language buyer community, translate the spotlight right after you publish the English version.
Funzionalità principali:
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin delivers the listing narration as you
- Picture-in-picture layout: your avatar as narrator over property photos and b-roll
- Generating Looks: place your avatar in a backdrop that matches the property's style
- B-roll generativo: genera contenuti visivi cinematografici correlati alla proprietà a partire da un prompt testuale
- Translate Videos: one listing spotlight, 175+ language versions
- Captions: essential for silent autoplay on social and listing platforms
Pro tip
Script structure that works: Hook (something surprising or vivid, 10 seconds), Property highlights (3 to 4 features led with lifestyle benefit, 40 seconds), Neighborhood (walkability, schools, amenities, 20 seconds), CTA (one clear next step, 10 seconds).
Customer story
Scott Henninger has helped buyers relocate to northeast Tennessee and southwest Virginia for nearly two decades. Today, his YouTube channel is the engine behind his entire business: 85 to 90 percent of his clients find him through educational videos about moving to the region.
Before HeyGen, every video required Scott to transform his living room into a temporary studio: multiple cameras, a DSLR with teleprompter, careful lighting management. Because everything had to be assembled and taken down each time, he sometimes went months without publishing.
"Ogni volta che ricomincio a pubblicare video, il lavoro decolla." Scott Henninger
Dopo essere passato a HeyGen, Scott ora registra l’audio, lo carica su HeyGen per generare il suo video avatar e conclude il progetto in Final Cut Pro aggiungendo grafiche, b-roll e titoli.
"From the time I record one, I can have it out in an hour and a half or two hours if I want to." Scott Henninger
Since adopting HeyGen, Scott's videos have accumulated roughly 20,000 views. Only one viewer has ever suggested the videos might be AI-generated. Today he closes 25 to 30 transactions a year, with nearly all of those clients discovering him through YouTube before ever scheduling a call.
"Stare fisicamente davanti a una telecamera non mi fa guadagnare un centesimo. Scrivere i copioni, presentarli e pubblicarli: è lì che arrivano i soldi." Scott Henninger
Read the full story: How Scott Henninger uses HeyGen to turn video into a real estate growth engine
3 hours saved per filming session | 2 hours to produce a 10 to 15-minute YouTube video | 25+ homes sold annually through YouTube-generated leads