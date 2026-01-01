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Impara, connettiti e migliora le tue competenze con HeyGen.

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Esplora il Geniverse

Il Geniverse prende vita attraverso le nostre community online, i meetup, il programma ambassador e le risorse pratiche che ti aiutano a imparare, connetterti e crescere.

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academy

HeyGen Academy ti insegna a creare video AI professionali in pochi minuti grazie a semplici tutorial pratici, direttamente all’interno di HeyGen. Ottieni panoramiche generali e scopri i singoli prodotti e le loro funzionalità.

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ambasciatori

Un programma selettivo, basato su candidatura, pensato per imprenditori, marketer, formatori ed esperti della conoscenza che si distinguono, per diventare leader nel futuro della creazione di video potenziata dall’IA.

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incontri

I meetup sono eventi in cui creativi, imprenditori, tecnologi, marketer ed appassionati di AI si incontrano dal vivo per condividere, imparare e trovare ispirazione sui casi d’uso dei video basati sull’AI.

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Prossimi webinar ed eventi

Partecipa ai webinar e agli eventi di HeyGen per iniziare a usare HeyGen, scoprire gli ultimi aggiornamenti del prodotto e ascoltare i relatori ospiti che condividono i loro workflow video basati sull’AI e le loro intuizioni.

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Il Geniverse, in cifre

Alimentato da una presenza globale in continua crescita, il Geniverse riunisce milioni di utenti di ogni paese del mondo attraverso eventi, meetup ed esperienze condivise.

40M+Creator
195paesi
150+eventi nel 2025
Sono ancora sconvolto. Non ho mai visto niente del genere a Cabo. La demo di clonazione mi ha fatto capire che non devo più passare la vita a creare contenuti. Questo potrebbe letteralmente cambiare tutto per me.
Ospiti dell'evento: Lauren Turton e Caleb RobertsOspiti dell'evento: Lauren Turton e Caleb Roberts
Ospiti dell'evento: Lauren Turton e Caleb Roberts

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