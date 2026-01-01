Esplora il Geniverse
Il Geniverse prende vita attraverso le nostre community online, i meetup, il programma ambassador e le risorse pratiche che ti aiutano a imparare, connetterti e crescere.
academy
HeyGen Academy ti insegna a creare video AI professionali in pochi minuti grazie a semplici tutorial pratici, direttamente all’interno di HeyGen. Ottieni panoramiche generali e scopri i singoli prodotti e le loro funzionalità.
ambasciatori
Un programma selettivo, basato su candidatura, pensato per imprenditori, marketer, formatori ed esperti della conoscenza che si distinguono, per diventare leader nel futuro della creazione di video potenziata dall’IA.
incontri
I meetup sono eventi in cui creativi, imprenditori, tecnologi, marketer ed appassionati di AI si incontrano dal vivo per condividere, imparare e trovare ispirazione sui casi d’uso dei video basati sull’AI.
Prossimi webinar ed eventi
Partecipa ai webinar e agli eventi di HeyGen per iniziare a usare HeyGen, scoprire gli ultimi aggiornamenti del prodotto e ascoltare i relatori ospiti che condividono i loro workflow video basati sull’AI e le loro intuizioni.
Il Geniverse, in cifre
Alimentato da una presenza globale in continua crescita, il Geniverse riunisce milioni di utenti di ogni paese del mondo attraverso eventi, meetup ed esperienze condivise.
Sono ancora sconvolto. Non ho mai visto niente del genere a Cabo. La demo di clonazione mi ha fatto capire che non devo più passare la vita a creare contenuti. Questo potrebbe letteralmente cambiare tutto per me.