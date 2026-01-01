Incontri HeyGen

Benvenuto nel cuore del Geniverse di HeyGen! I meetup della community sono organizzati dai membri della community per esplorare insieme la magia di HeyGen.

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Connessioni locali

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Incontra altri utenti HeyGen nella tua città e inizia a costruire il tuo network.

Demo e workshop dal vivo

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Scopri come altri stanno usando HeyGen per creare avatar straordinari e casi d’uso innovativi.

Ispirazione e collaborazione

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Scopri nuove idee e possibili collaborazioni con altri creativi.

Prossimi webinar ed eventi

Partecipa ai webinar e agli eventi di HeyGen per iniziare a usare HeyGen, scoprire gli ultimi aggiornamenti del prodotto e ascoltare i relatori ospiti che condividono i loro workflow video basati sull’AI e le loro intuizioni.

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