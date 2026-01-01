Incontri HeyGen
Benvenuto nel cuore del Geniverse di HeyGen! I meetup della community sono organizzati dai membri della community per esplorare insieme la magia di HeyGen.
Prossimi eventi
Unisciti a noi per i prossimi meetup. Che tu sia alle prime armi o un utente esperto, c’è qualcosa per tutti. Non perdere l’occasione di imparare, crescere e lasciarti ispirare dalla community di Geniverse!
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Connessioni locali
Incontra altri utenti HeyGen nella tua città e inizia a costruire il tuo network.
Demo e workshop dal vivo
Scopri come altri stanno usando HeyGen per creare avatar straordinari e casi d’uso innovativi.
Ispirazione e collaborazione
Scopri nuove idee e possibili collaborazioni con altri creativi.
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Siamo sempre alla ricerca di membri appassionati della community che vogliano dare vita agli incontri HeyGen nelle loro città o in formato virtuale. Se sei entusiasta di HeyGen e ami riunire le persone, ci farebbe piacere sentirti!