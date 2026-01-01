Programma Ambasciatori HeyGen
Il programma HeyGen Ambassador è un’opportunità selettiva, basata su candidatura, pensata per imprenditori, marketer, formatori ed esperti nella creazione di contenuti basati sulla conoscenza che si distinguono, per diventare protagonisti del futuro della creazione di video basati sull’IA.
Panoramica del programma
Invitiamo un gruppo selezionato di visionari a diventare Ambassador. Entrerai a far parte di una cerchia di innovatori creativi che stanno reinventando il modo in cui il mondo comunica. Coltiverai una community, accenderai nuove idee e contribuirai a plasmare ciò che verrà.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Cosa farai
Organizza incontri ispiranti e concreti nel mondo reale
Dai vita alla tua community con workshop su video AI ed eventi di networking, riunendo gli innovatori per esplorare il futuro del visual storytelling.
Promuovi HeyGen all'interno della tua rete
Aiuta colleghi, team e organizzazioni a scoprire modi pratici per integrare i video basati sull’IA nei loro flussi di lavoro aziendali, didattici e creativi.
Guida comunità locali o virtuali dinamiche
Crea gruppi locali di creator, tecnologi e storyteller entusiasti di esplorare insieme il video AI attraverso meetup periodici, forum online o progetti collaborativi.
Crea e condividi contenuti innovativi
Usa le funzionalità più recenti di HeyGen per mostrare ciò che è possibile e ispirare gli altri a innovare, condividendo al tempo stesso il tuo feedback con il team di prodotto di HeyGen.
Essere un’ambasciatrice mi ha dato non solo nuovi strumenti creativi, ma anche una piattaforma per dare potere agli altri e dimostrare come l’IA possa rendere lo storytelling, l’istruzione e l’imprenditorialità più accessibili a tutti.”
Vantaggi
Riconoscimento professionale
Ottieni un riconoscimento professionale con un badge ufficiale da Ambassador da condividere sui social.
Esperienza di leadership
Esperienza di leadership che valorizza il tuo curriculum nella creazione di video AI e nello sviluppo della community.
Contributi per sponsorizzare
Richiedi sovvenzioni per finanziare i tuoi workshop ed eventi sui video AI.
Crediti HeyGen
Ricevi crediti generativi HeyGen gratuiti per creare più video.
Abbonamento esclusivo
Accesso esclusivo a una community privata di Ambassador per fare networking e ricevere supporto.
Opportunità di essere messi in evidenza
Opportunità di essere messo in evidenza su HeyGen tramite blog, social media e newsletter.
Opportunità di intervento come relatore
Inviti a partecipare o intervenire come relatore a eventi esclusivi HeyGen, sia online che in presenza.
Accesso diretto al team HeyGen
Ottieni accesso diretto al team di HeyGen
Fornisci un feedback sul prodotto
Opportunità di fornire feedback degli utenti su prodotti e funzionalità.
Candidati ora
Stiamo selezionando una piccola classe di Ambassador ad alto impatto. Se sei pronto a diventare un leader nel campo della creazione di video con l’IA, invia la tua candidatura oggi stesso. Le candidature vengono esaminate in modo continuativo, di solito entro 4 settimane dalla presentazione.