Probabilmente lo hai già visto su Instagram. Un monaco calvo dalla voce calma condivide consigli di vita nel tuo feed. Milioni di visualizzazioni. Migliaia di commenti da parte di persone che si sentono davvero toccate.
Yang Mun non è una persona reale. È un personaggio AI creato interamente con HeyGen dal creator Shalev Hani. E account come il suo stanno esplodendo proprio ora su Instagram, TikTok e YouTube.
Shalev ha fatto crescere Yang Mun fino a oltre 2,5 milioni di follower su Instagram con una formula semplice: un’idea chiara, circa 20 minuti di produzione e HeyGen. Niente videocamera. Niente studio. Nessun talento tradizionale o team di produzione.
Chi guarda
Yang Mun parla a adulti tra i 25 e i 50 anni che scorrono Instagram in cerca di qualcosa che la maggior parte dei feed non sa offrire. Shalev Hani, il creatore di Yang Mun, descrive il suo pubblico come “adulti in cerca di calma, chiarezza emotiva e radicamento spirituale.” Non vogliono rumore. Vogliono un momento di quiete. E non sono soli. Stiamo vivendo un cambiamento nel mondo del benessere, in cui rallentare e dare priorità alla salute mentale è passato da interesse di nicchia a priorità mainstream.
Il video sostiene l’intera strategia. “Il video è il mezzo principale per trasmettere presenza, tono e fiducia,” spiega Shalev. “Un post di testo può condividere saggezza. Un video te la fa sentire.” Per questo costruisce tutto intorno al video e a nient’altro.
Il problema
Prima di HeyGen, ogni video richiedeva un notevole lavoro manuale per essere scritto, registrato, montato e pubblicato. Shalev descrive il suo vecchio processo come “più lento e più dispendioso in termini di risorse, con una minore costanza.” Riusciva a realizzare qualche video alla settimana, il che sembra ragionevole finché non si capisce come funziona davvero Instagram. L’algoritmo premia la costanza quotidiana. Pubblicare solo alcuni contenuti a settimana significa meno visibilità, una crescita più lenta e un tetto che Shalev percepiva chiaramente ma non riusciva a superare.
La sfida più profonda era la sostenibilità. “Mantenere una pubblicazione regolare senza esaurirsi” era il problema specifico. La natura meditativa dei contenuti richiedeva grande precisione nel tono e nel ritmo. Mantenere quello standard pubblicando abbastanza spesso da poter crescere era uno sforzo estenuante che non poteva durare a lungo.
“Usa la tecnologia per mettere in risalto il messaggio, non per distrarre da esso.”— Shalev Hani, creatore di Yang Mun
Perché HeyGen
Shalev ha iniziato a cercare una soluzione di video AI quando si è reso conto che aveva bisogno di “scalare i contenuti preservando l’autenticità.” Non stava cercando una scorciatoia. Aveva bisogno di uno strumento in grado di gestire il carico di produzione senza introdurre l’effetto uncanny valley nel risultato finale.
Ha valutato diverse piattaforme e ha scelto HeyGen per un motivo. Come ha detto lui stesso, «Sembrava la più umana e non invasiva, mantenendo l’attenzione sul messaggio.» Altri strumenti introducevano elementi visivi o tonali che attiravano l’attenzione sulla tecnologia. HeyGen ha fatto l’opposto. È scomparso all’interno dei contenuti.
L’onboarding è stato rapido. Shalev e il suo team hanno preso subito confidenza con la suite di strumenti “in meno di pochi giorni.” Nessuna curva di apprendimento ripida. Nessuna lunga fase di sperimentazione. Sono passati dal primo utilizzo a contenuti di qualità professionale quasi immediatamente.
Come funziona
Per l’account Yang Mun, le idee nascono da due fonti: le difficoltà ricorrenti del pubblico e i temi spirituali senza tempo. Shalev afferma di non inseguire le mode: cerca il punto in cui ciò di cui le persone hanno bisogno oggi si sovrappone a ciò che è vero da secoli. Questa combinazione conferisce a ogni video sia immediatezza che profondità.
Scrive sceneggiature brevi e semplici. Questa è la lezione più importante che Shalev ha imparato fin dall’inizio. Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe voluto sapere sin dal principio, la sua risposta è stata diretta: “Le sceneggiature semplici funzionano meglio.” La tentazione, con gli strumenti di video AI, è di scrivere contenuti più lunghi e complessi perché la tecnologia è in grado di gestirli. Ma il pubblico non vuole complessità. Vuole un’unica idea, espressa con chiarezza. Quando non ha una sceneggiatura pronta, usa lo script writer di HeyGen per crearne una.
Le altre funzionalità su cui fa maggiormente affidamento sono “consegna tramite avatar e voce.” Niente grafiche elaborate. Niente montaggi complessi. Il formato rimane minimale e incentrato sul messaggio perché, come dice Shalev, “i video minimali e incentrati sul messaggio sono quelli che creano connessione con le persone.” Poiché è così facile creare video su HeyGen, produce i contenuti in blocco, scrivendo e realizzando più video in un’unica sessione, per poi programmarli durante la settimana.
Al pubblico importa che sia un'IA?
Questa era la preoccupazione più grande di Shalev prima del lancio. Ammette che “l’autenticità era la vera preoccupazione” fin dall’inizio. Se il pubblico si fosse sentito ingannato, l’intero progetto sarebbe crollato.
È successo l’esatto contrario. “La risposta del pubblico ha risolto tutto,” dice Shalev. Le persone si concentrano sul messaggio, non sulla tecnologia. Commenti e schemi di coinvolgimento indicano che gli spettatori si connettono a un livello emotivo e spirituale. Nessuno si chiede se il monaco sia reale. Assorbono l’insegnamento, ci riflettono e lo condividono.
Quando gli è stato chiesto quale fosse il vantaggio più sorprendente dell’utilizzo di HeyGen, Shalev non ha indicato la velocità o il risparmio sui costi. Ha indicato la connessione: “con quanta naturalezza il pubblico entra in sintonia con i contenuti.” Quando il messaggio è autentico e la comunicazione è coerente, la tecnologia diventa invisibile.
I risultati
«Siamo passati da pochi video a settimana a contenuti quotidiani,» conferma Shalev. Questo singolo cambiamento ha trasformato completamente la traiettoria di Yang Mun.
La frequenza dei post, la portata e il coinvolgimento sono tutti aumentati. Ma il risultato più profondo riguarda ciò che la pubblicazione quotidiana significa davvero per un brand di mindfulness. La guida spirituale non è qualcosa che le persone cercano una volta alla settimana. Ci tornano ogni mattina, ogni sera, ogni volta che hanno bisogno di una pausa mentale e di ritrovare la calma. Pubblicare ogni giorno ha reso Yang Mun disponibile al suo pubblico esattamente nel modo in cui ne aveva davvero bisogno.
Nel complesso, i video HeyGen hanno ottenuto risultati pari o superiori ai contenuti prodotti in modo tradizionale. Shalev attribuisce questo soprattutto alla coerenza:“Uguale o più forte grazie alla costanza.” L’algoritmo premia la pubblicazione quotidiana. Il pubblico premia l’affidabilità. HeyGen ha reso entrambe le cose possibili senza alcun calo di qualità.
“Quanto naturalmente il pubblico entra in sintonia con i contenuti è stato il vantaggio più sorprendente.”— Shalev Hani, creatore di Yang Mun
Il playbook
Yang Mun non è un caso isolato. È un modello. Lo stesso sistema che ha costruito questo account funziona per qualsiasi creator o brand che desideri una presenza video basata sull’IA costante e riconoscibile.
I principi si applicano direttamente. Parti da un pubblico chiaro e da un messaggio chiaro. Usa gli strumenti di avatar e voce di HeyGen per creare un personaggio che le persone riconoscano e di cui si fidino. Scrivi script semplici. Produci i contenuti in batch. Pubblica ogni giorno. Lascia che sia la tecnologia a sostenere il carico della produzione, così tu puoi concentrarti sulle decisioni creative che contano davvero: cosa dire, come dirlo e perché il tuo pubblico ha bisogno di sentirlo.
Shalev ora insegna proprio questo sistema.“Lo stesso sistema utilizzato per creare e far crescere Yang Mun viene insegnato in un corso dedicato per creator e brand che vogliono costruire personaggi alimentati dall’AI.” Copre tutto, dalla creazione del personaggio e la scrittura degli script, fino ai flussi di lavoro di produzione e alla strategia di pubblicazione.
Cosa succede dopo
Shalev ha in programma di spingere Yang Mun «verso insegnamenti più profondi e una portata più ampia.» La funzionalità di HeyGen che lo entusiasma di più è «una sfumatura emotiva ancora maggiore nell’espressione di Yang Mun in diversi ambienti e contesti». È la capacità di trasmettere sottili cambiamenti di tono che rende i contenuti ancora più presenti e vivi.
Ma la filosofia di base rimane la stessa. La tecnologia è al servizio del messaggio. Il messaggio è al servizio del pubblico. Tutto il resto è rumore.