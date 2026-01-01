

Probabilmente lo hai già visto su Instagram. Un monaco calvo dalla voce calma condivide consigli di vita nel tuo feed. Milioni di visualizzazioni. Migliaia di commenti da parte di persone che si sentono davvero toccate.

Yang Mun non è una persona reale. È un personaggio AI creato interamente con HeyGen dal creator Shalev Hani. E account come il suo stanno esplodendo proprio ora su Instagram, TikTok e YouTube.

Shalev ha fatto crescere Yang Mun fino a oltre 2,5 milioni di follower su Instagram con una formula semplice: un’idea chiara, circa 20 minuti di produzione e HeyGen. Niente videocamera. Niente studio. Nessun talento tradizionale o team di produzione.

Chi guarda

Yang Mun parla a adulti tra i 25 e i 50 anni che scorrono Instagram in cerca di qualcosa che la maggior parte dei feed non sa offrire. Shalev Hani, il creatore di Yang Mun, descrive il suo pubblico come “adulti in cerca di calma, chiarezza emotiva e radicamento spirituale.” Non vogliono rumore. Vogliono un momento di quiete. E non sono soli. Stiamo vivendo un cambiamento nel mondo del benessere, in cui rallentare e dare priorità alla salute mentale è passato da interesse di nicchia a priorità mainstream.

Il video sostiene l’intera strategia. “Il video è il mezzo principale per trasmettere presenza, tono e fiducia,” spiega Shalev. “Un post di testo può condividere saggezza. Un video te la fa sentire.” Per questo costruisce tutto intorno al video e a nient’altro.

Il problema

Prima di HeyGen, ogni video richiedeva un notevole lavoro manuale per essere scritto, registrato, montato e pubblicato. Shalev descrive il suo vecchio processo come “più lento e più dispendioso in termini di risorse, con una minore costanza.” Riusciva a realizzare qualche video alla settimana, il che sembra ragionevole finché non si capisce come funziona davvero Instagram. L’algoritmo premia la costanza quotidiana. Pubblicare solo alcuni contenuti a settimana significa meno visibilità, una crescita più lenta e un tetto che Shalev percepiva chiaramente ma non riusciva a superare.

La sfida più profonda era la sostenibilità. “Mantenere una pubblicazione regolare senza esaurirsi” era il problema specifico. La natura meditativa dei contenuti richiedeva grande precisione nel tono e nel ritmo. Mantenere quello standard pubblicando abbastanza spesso da poter crescere era uno sforzo estenuante che non poteva durare a lungo.

“Usa la tecnologia per mettere in risalto il messaggio, non per distrarre da esso.” — Shalev Hani, creatore di Yang Mun

Perché HeyGen

Shalev ha iniziato a cercare una soluzione di video AI quando si è reso conto che aveva bisogno di “scalare i contenuti preservando l’autenticità.” Non stava cercando una scorciatoia. Aveva bisogno di uno strumento in grado di gestire il carico di produzione senza introdurre l’effetto uncanny valley nel risultato finale.

Ha valutato diverse piattaforme e ha scelto HeyGen per un motivo. Come ha detto lui stesso, «Sembrava la più umana e non invasiva, mantenendo l’attenzione sul messaggio.» Altri strumenti introducevano elementi visivi o tonali che attiravano l’attenzione sulla tecnologia. HeyGen ha fatto l’opposto. È scomparso all’interno dei contenuti.

L’onboarding è stato rapido. Shalev e il suo team hanno preso subito confidenza con la suite di strumenti “in meno di pochi giorni.” Nessuna curva di apprendimento ripida. Nessuna lunga fase di sperimentazione. Sono passati dal primo utilizzo a contenuti di qualità professionale quasi immediatamente.

Come funziona

Per l’account Yang Mun, le idee nascono da due fonti: le difficoltà ricorrenti del pubblico e i temi spirituali senza tempo. Shalev afferma di non inseguire le mode: cerca il punto in cui ciò di cui le persone hanno bisogno oggi si sovrappone a ciò che è vero da secoli. Questa combinazione conferisce a ogni video sia immediatezza che profondità.

Scrive sceneggiature brevi e semplici. Questa è la lezione più importante che Shalev ha imparato fin dall’inizio. Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe voluto sapere sin dal principio, la sua risposta è stata diretta: “Le sceneggiature semplici funzionano meglio.” La tentazione, con gli strumenti di video AI, è di scrivere contenuti più lunghi e complessi perché la tecnologia è in grado di gestirli. Ma il pubblico non vuole complessità. Vuole un’unica idea, espressa con chiarezza. Quando non ha una sceneggiatura pronta, usa lo script writer di HeyGen per crearne una.

Le altre funzionalità su cui fa maggiormente affidamento sono “consegna tramite avatar e voce.” Niente grafiche elaborate. Niente montaggi complessi. Il formato rimane minimale e incentrato sul messaggio perché, come dice Shalev, “i video minimali e incentrati sul messaggio sono quelli che creano connessione con le persone.” Poiché è così facile creare video su HeyGen, produce i contenuti in blocco, scrivendo e realizzando più video in un’unica sessione, per poi programmarli durante la settimana.

