La School of AI è una piattaforma educativa fondata da Vivian Aranha, una tecnologa con oltre 20 anni di esperienza nel web, nel mobile e nelle tecnologie emergenti. Lanciata all’inizio di quest’anno, la School of AI è stata creata per aiutare gli studenti a orientarsi in un mercato del lavoro complesso, acquisendo competenze pratiche nell’intelligenza artificiale, inclusa la generative AI, i sistemi basati su agenti e gli strumenti in rapida evoluzione.

Ciò che era iniziato come piccole sessioni dal vivo in stile tirocinio ha rapidamente messo in luce un’opportunità più grande: raggiungere molti più studenti in modo più efficiente attraverso la formazione video. Tuttavia, creare contenuti video di alta qualità al ritmo con cui evolve l’IA si è rivelato una grande sfida, finché Vivian non ha scoperto HeyGen.

Far crescere la formazione senza aumentare il carico di lavoro

Fin dall’inizio, il video è stato centrale nel modo in cui Vivian insegna. «Non sono una persona che impara dai libri», ha spiegato. «Ho bisogno di vedere le cose in azione, come laboratori pratici e video che spiegano come funzionano le cose».

All’inizio, la School of AI si basava su sessioni online dal vivo. Ben presto gli studenti chiesero a Vivian di registrare le lezioni, così da poter studiare secondo i propri orari. Sebbene avesse perfettamente senso dal punto di vista didattico, questo comportò un notevole carico di lavoro per la produzione.

Prima di HeyGen, creare corsi era un processo lento, estenuante e rigido. Vivian ha raccontato di aver realizzato nel 2024 un corso di punta sull’IA che arrivava a circa 60 ore di contenuti.

«Ho registrato l’intero corso da sola», disse Vivian. «Mi ci sono voluti tre mesi, lavorando quasi 40 ore a settimana».

Peggio ancora, gli strumenti di intelligenza artificiale cambiano rapidamente. Vivian scopriva spesso che i contenuti registrati un giorno erano già superati il giorno dopo a causa del rilascio di nuovi modelli o di aggiornamenti delle funzionalità.

«Ci sono state volte in cui preparavo tutto la sera, iniziavo a registrare il giorno dopo e mi rendevo conto che qualcosa era già cambiato», disse Vivian. «Dovevo rifare tutto da capo.»

A quel ritmo, Vivian riusciva a produrre solo circa quattro corsi all’anno, e non si rendeva nemmeno conto di quanto fosse limitante finché non ha visto un’alternativa.

Scoprire HeyGen e ripensare ciò che era possibile

Vivian ha scoperto HeyGen mentre cercava traduttori per espandere i suoi corsi a livello internazionale. Voleva tradurre in spagnolo un corso su intelligenza artificiale e calcolo quantistico e ha assunto un traduttore umano per aiutarlo.

Dopo due settimane, la traduzione non era ancora finita. Più o meno nello stesso periodo, Vivian provò la versione di prova di HeyGen. Caricò il suo corso e, in meno di 15 minuti, la traduzione era pronta.

«Nel giro di un paio d’ore avevo tradotto e caricato il corso, rendendolo disponibile al mio pubblico di lingua spagnola», disse Vivian.

Quel momento cambiò tutto. Vivian continuò a tradurre 20-30 corsi usando HeyGen e iniziò a esplorare altre funzionalità. Ben presto, HeyGen divenne centrale non solo per la traduzione, ma per la creazione di contenuti stessa.

Utilizzando script e registrazioni dello schermo, Vivian poteva concentrarsi sull’insegnamento lasciando che HeyGen si occupasse dell’erogazione. Ha ricreato lo stesso corso di 60 ore sull’IA nel 2025 usando HeyGen, e la differenza è stata enorme.

«Mi ci sono volute due settimane invece di tre mesi», disse Vivian. «Non 40 ore a settimana per mesi. In totale, solo circa due settimane.»

Quello che prima erano quattro corsi all’anno è diventato quattro corsi al mese. “Questo significa che all’improvviso avevo 11 mesi in più per fare altre cose”, ha detto Vivian.

Ha persino creato un intero corso di due ore mentre volava verso la Turchia, lavorando in silenzio sull’aereo grazie al Wi‑Fi di bordo.

Il punto di svolta per Vivian è arrivato quando ha creato il suo gemello digitale.

«Il momento magico per me è stato quando gli ho dato un copione e ho visto comparire le espressioni», ha detto. «Quando è entusiasta, sembra davvero entusiasta proprio come me».

Invece di sembrare artificiale, l’avatar appariva personale ed espressivo. “Non sembra solo un altro avatar”, ha detto Vivian. “Sembra il mio gemello digitale.”

Quel realismo emotivo ha aiutato Vivian a fidarsi di HeyGen come metodo principale per creare e diffondere i suoi insegnamenti su larga scala.

Trasformare il tempo risparmiato in crescita aziendale

Secondo le stime di Vivian, HeyGen gli fa risparmiare dall’80 al 90% del tempo che prima era necessario per produrre contenuti video. Invece di quattro corsi all’anno, ora può crearne quattro al mese, con un aumento della produttività pari a 10 volte.

Questo aumento della produzione ha un impatto diretto sui ricavi. «Non si tratta solo di risparmiare tempo», ha detto Vivian. «Sta moltiplicando i miei guadagni».

HeyGen ha inoltre reso possibile un’enorme portata globale. School of AI ora supporta studenti in oltre 70 paesi, con corsisti che parlano più di 60 lingue diverse.

La crescita degli iscritti è aumentata notevolmente. Se in passato Vivian registrava una crescita mensile costante, negli ultimi otto mesi ha ottenuto milioni di visualizzazioni e nuovi iscritti, grazie a contenuti coerenti e multilingue.

Al di là delle metriche, HeyGen ha eliminato gli ostacoli dal processo creativo. «Ho completamente dimenticato quanto fosse difficile creare video prima», ha detto Vivian. «Ora mi concentro solo su ciò che voglio insegnare».

Il suo consiglio agli altri è semplice: concentratevi su ciò in cui siete bravi.

“La creazione di video è una competenza a sé,” ha detto Vivian. “Lascia che HeyGen se ne occupi, così tu puoi concentrarti sull’apprendere, insegnare e offrire valore.”

Man mano che la School of AI continua a crescere, HeyGen rimane la base che permette a Vivian di insegnare più velocemente, raggiungere più persone e tenere il passo con le tecnologie che sta aiutando gli altri a padroneggiare.

«HeyGen ti aiuta a creare video di livello professionale partendo solo dalla tua sceneggiatura» disse. «Non ti serve nient’altro.»