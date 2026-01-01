Dolsten & Co. è un'agenzia creativa AI-first fondata da Simon Dolsten, un affermato direttore creativo con una lunga esperienza nella creazione di narrazioni di brand di alto livello. Dopo aver guidato progetti creativi per marchi globali come Michelob Ultra e Volkswagen, e aver realizzato campagne premiate con Emmy e di livello Super Bowl, Simon ha deciso di creare un'agenzia pensata per una nuova era della creatività, in cui la tecnologia potenzia l'immaginazione invece di limitarla.

Dolsten & Co. collabora con un’ampia gamma di clienti, dai brand guidati dalla personalità fino alle grandi organizzazioni enterprise, aiutandoli a raccontare storie che risuonano a livello emotivo mantenendo il passo con la velocità del mondo moderno. Pur restando centrale il fondamento di Simon nello storytelling, i modelli di produzione tradizionali rendevano difficile sperimentare, creare prototipi e dare rapidamente vita a idee ambiziose.

HeyGen ha dato a Dolsten & Co. la possibilità di creare, iterare e consegnare lavori creativi ad alta fedeltà in pochi giorni invece che in mesi, sbloccando idee che un tempo sembravano impossibili.

Grandi idee rallentate dalla produzione tradizionale

Prima di utilizzare HeyGen, Dolsten & Co. si trovava ad affrontare la stessa sfida della maggior parte delle agenzie creative: la necessità di velocità. Trasformare un’idea in qualcosa che i clienti potessero davvero vedere e a cui potessero reagire richiedeva un notevole lavoro preliminare.

«Non si riusciva davvero a generare rapidamente un prototipo o una prova di concetto», spiegò Simon. «Dovevi presentare ai clienti un lungo copione o una presentazione di 100 pagine.»

Nei tradizionali contesti pubblicitari, realizzare anche solo uno spot di 30 secondi poteva richiedere mesi e costare milioni di dollari. Una volta conclusa la produzione, i team creativi erano spesso vincolati a ciò che avevano girato sul set, con possibilità molto limitate di evolvere o iterare le idee.

«Per i creativi è limitante», disse Simon. «Vuoi continuare a costruire, testare e migliorare, ma il processo non lo permette.»

Questo rallentava la collaborazione, aumentava il rischio e rendeva più difficile esplorare idee audaci, soprattutto quelle che coinvolgevano formati emergenti come avatar interattivi o narrazioni guidate dall’IA.

Utilizzare HeyGen per creare prototipi, iterare e produrre contenuti ad alta velocità

HeyGen ha cambiato radicalmente il modo in cui Dolsten & Co. lavora con le idee. Invece di presentare i concept tramite copioni o presentazioni statiche, il team ora può offrire ai clienti qualcosa di funzionale e completamente realizzato nel giro di pochi giorni.

«Con HeyGen puoi presentare qualcosa che ha già qualità e funzionalità», ha detto Simon. «Creare insieme qualcosa di impattante diventa molto più veloce e semplice.»

La piattaforma consente al team di creare prototipi di idee all’istante, iterare in base ai feedback e far evolvere i concept nel tempo. A differenza della produzione tradizionale, in cui il girato è definitivo, HeyGen permette un perfezionamento continuo.

«Puoi creare una prima versione, portarla a un cliente e poi continuare a costruirci sopra», ha detto Simon. «Questa capacità di evolversi è incredibilmente potente per i creativi.»

HeyGen ha anche reso possibile combinare narrazione e tecnologia in modi nuovi. Dolsten & Co. ha iniziato a sperimentare gemelli digitali e avatar in grado di informare, intrattenere o veicolare messaggi aziendali con realismo e sfumature emotive.

«Quello che mi ha sorpreso di più è stata la funzionalità», ha detto Simon. «Puoi incorporare conoscenza al loro interno, renderli educativi, divertenti o in linea con il brand. Possono ricoprire tantissimi ruoli.»

Sbloccare idee che un tempo sembravano impossibili

Man mano che il team spingeva la piattaforma oltre i suoi limiti, HeyGen ha reso possibili progetti che andavano ben oltre semplici annunci più rapidi o prototipi.

Dolsten & Co. ha realizzato un lungometraggio di un’ora generato dall’IA, con dialoghi realistici e movimenti della bocca naturali, qualcosa che Simon descrive come in precedenza inimmaginabile. Ciò che un tempo sembrava un concetto lontano è stato prodotto e portato sul mercato in poche settimane.

«HeyGen ci ha permesso di fare cose che andavano ben oltre i nostri sogni», ha detto Simon.

Il team ha inoltre esplorato esperienze immersive e interattive one-to-one utilizzando avatar realistici. Queste esperienze hanno contribuito a creare fiducia tra consumatori, clienti e persino la stampa, abbinando tecnologie avanzate a un volto e a una voce umani.

«L’obiettivo non è sostituire l’interazione umana», spiegò Simon. «È potenziarla».

HeyGen ha inoltre reso la localizzazione e la scalabilità notevolmente più semplici. Una singola storia può prendere vita in più lingue, permettendo ai brand di raggiungere un pubblico globale senza dover ricreare i contenuti da zero.

Consegne più rapide, maggiore slancio e risultati misurabili

L’impatto sulla velocità e sull’efficienza è stato immediato. Un lavoro che prima richiedeva sei mesi per essere realizzato ora può essere completato in appena sei giorni.

«Quella velocità cambia tutto», disse Simon. «Possiamo vendere più lavori, i clienti ottengono risultati più rapidamente e la qualità rimane alta».

Oltre alle metriche, HeyGen ha creato slancio. Vedere le idee prendere vita rapidamente ha dato nuova energia sia ai team interni che ai clienti.

«Quando ho visto il primo video che abbiamo creato con HeyGen, è stato come per magia», ha detto Simon. «Finalmente potevi creare alla velocità che desideravi.»

Quello slancio ha reso la collaborazione più semplice, i feedback più concreti e la creatività più iterativa. Invece di aspettare mesi per vedere i risultati, i clienti potevano reagire al lavoro finito quasi immediatamente.

Per Simon, il vero valore di HeyGen sta nel mettere insieme il racconto umano e la tecnologia avanzata.

«Devi comunque dire qualcosa di significativo», disse. «Devi comunque costruire la narrazione. HeyGen semplicemente accelera il processo per darle vita».

Eliminando gli ostacoli nella produzione, HeyGen permette a Dolsten & Co. di concentrarsi su ciò che conta davvero: emozione, dialogo, interazione e impatto.

«HeyGen ha reso possibile l’impossibile per noi», ha detto Simon. «Ha trasformato in realtà idee che prima potevamo solo sognare.»