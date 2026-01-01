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Invita membri al tuo workspace

Vediamo come invitare i membri del tuo team nel workspace, così potrete collaborare e iniziare subito a creare.

Invita membri al tuo workspace
Dalla dashboard, clicca sul tuo account e vai su Gestisci workspace. Nella schermata di gestione del workspace vedrai:

  • Un elenco degli utenti che hai già invitato
  • I ruoli a loro assegnati
  • Il loro stato attuale dell'invito

Quest'area potrebbe anche suggerire i membri del team che si sono registrati a HeyGen utilizzando il dominio email della tua azienda.

Puoi invitare nuovi membri in questo modo:

  • Inserendo il loro indirizzo email oppure
  • Copiare e condividere il link di invito

Dopo aver inviato un invito, l’email dell’utente apparirà nell’elenco con lo stato Invito inviato.

Se il tuo workspace è configurato per richiedere l’approvazione per entrare, in questa schermata vedrai anche le richieste di adesione.

Tieni traccia dello stato di inviti e richieste
Quando un utente accede a HeyGen, accetta l’invito ed entra nello spazio di lavoro, il suo stato viene aggiornato su Attivo.

Se approvi una richiesta di adesione, l’utente diventa immediatamente un membro attivo dello spazio di lavoro. Il suo nome compare nell’elenco dei membri attivi e viene occupato un posto.

Comprendere i ruoli dello spazio di lavoro
Gli spazi di lavoro HeyGen supportano diversi ruoli, ognuno con permessi differenti.

  • Super Admin
    I Super Admin in genere gestiscono il piano e gli spazi di lavoro HeyGen. Hanno accesso completo, inclusa la gestione di utenti e autorizzazioni, l’effettuazione di acquisti o upgrade e la creazione, modifica e revisione dei contenuti.
  • Sviluppatore
    Gli sviluppatori possono creare contenuti e accedere all'API di HeyGen. Assegna questo ruolo ai membri del team che necessitano di integrazioni avanzate, ad esempio per collegare un CRM o un sistema di email.
  • Creator
    I Creator sono utenti che creano contenuti regolarmente. Possono creare avatar, video e voci, ma non possono gestire permessi, acquisti o accesso all’API.
  • Spettatore
    Gli spettatori sono solitamente revisori o approvatori. Possono visualizzare i contenuti ma non possono apportare modifiche.

Approva o rifiuta le richieste di adesione
Se il tuo workspace richiede che gli utenti chiedano l’accesso, puoi esaminare le richieste in due punti:

  • Il pannello delle notifiche
  • La scheda Membri e Spazi di lavoro

Da entrambe le posizioni puoi accettare o rifiutare le richieste in sospeso. Una volta approvata, l’utente diventa un membro attivo e occupa un posto.

Condividi i contenuti all'interno dell'area di lavoro
Oltre ai ruoli, puoi controllare l'accesso a singoli progetti, video o cartelle.

Per condividere i contenuti:

  • Seleziona il menu con i tre puntini su una bozza, un video o una cartella
  • Scegli Condividi

Da lì, puoi:

  • Condividi con utenti specifici
  • Assegna autorizzazioni di sola visualizzazione o di modifica
  • Imposta l’accesso generale solo per te, per utenti selezionati o per chiunque abbia accesso allo spazio di lavoro

Gli utenti con il ruolo di Viewer avranno sempre accesso in sola visualizzazione.

Condividi e pubblica i video
Dopo che un video è stato generato, si apre sulla Pagina di condivisione, dove puoi:

  • Proteggi il video con una password
  • Configura le autorizzazioni di accesso generali
  • Aggiungi o modifica i sottotitoli

Puoi anche utilizzare la scheda Condividi per pubblicare il video sul web, permettendo a chiunque di guardare una versione di sola visualizzazione senza effettuare l’accesso.

Una volta completati questi passaggi, sei pronto per collaborare con il tuo team in HeyGen invitando i membri, assegnando i ruoli e condividendo i contenuti in modo sicuro.