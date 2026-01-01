Vediamo come invitare i membri del tuo team nel workspace, così potrete collaborare e iniziare subito a creare.
Invita membri al tuo workspace
Dalla dashboard, clicca sul tuo account e vai su Gestisci workspace. Nella schermata di gestione del workspace vedrai:
Quest'area potrebbe anche suggerire i colleghi che si sono registrati a HeyGen utilizzando il dominio email della tua azienda.
Puoi invitare nuovi membri in questo modo:
Dopo aver inviato un invito, l’email dell’utente apparirà nell’elenco con lo stato Invito inviato.
Se il tuo workspace è configurato per richiedere l’approvazione per entrare, in questa schermata vedrai anche le richieste di adesione.
Tieni traccia dello stato di inviti e richieste
Quando un utente accede a HeyGen, accetta l’invito e si unisce allo spazio di lavoro, il suo stato viene aggiornato su Active.
Se approvi una richiesta di adesione, l’utente diventa immediatamente un membro attivo dello spazio di lavoro. Il suo nome compare nell’elenco dei membri attivi e viene occupato un posto.
Comprendere i ruoli dello spazio di lavoro
Gli spazi di lavoro HeyGen supportano diversi ruoli, ognuno con permessi differenti.
Approva o rifiuta le richieste di adesione
Se il tuo workspace richiede agli utenti di chiedere l’accesso, puoi esaminare le richieste in due punti:
Da entrambe le posizioni puoi accettare o rifiutare le richieste in sospeso. Una volta approvata, l’utente diventa un membro attivo e occupa un posto.
Condividi i contenuti all'interno dello spazio di lavoro
Oltre ai ruoli, puoi controllare l'accesso ai singoli progetti, video o cartelle.
Per condividere i contenuti:
Da lì, puoi:
Gli utenti con il ruolo di Viewer avranno sempre accesso in sola visualizzazione.
Condividi e pubblica i video
Dopo che un video è stato generato, si apre sulla Pagina di condivisione, dove puoi:
Puoi anche usare la scheda Condividi per pubblicare il video sul web, permettendo a chiunque di guardare una versione di sola visualizzazione senza effettuare l’accesso.
Una volta completati questi passaggi, sei pronto per collaborare con il tuo team in HeyGen invitando i membri, assegnando i ruoli e condividendo i contenuti in modo sicuro.