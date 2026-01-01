Benvenuto in HeyGen Academy.
Il primo passo per iniziare è configurare il tuo workspace. Questo processo ti permette di creare e personalizzare il tuo workspace in modo che sia pronto per consentire al tuo team di collaborare in modo efficace.
Accedi alle impostazioni del tuo workspace
Dalla homepage di HeyGen, fai clic sulla freccia accanto al tuo nome nell’angolo in basso a sinistra.
In Personale vedrai il tuo account individuale.
In Spazio di lavoro vedrai tutti gli spazi di lavoro HeyGen a cui ti sei unito o in cui sei stato invitato.
Quando crei per la prima volta il tuo account personale, di solito sei su un piano gratuito. Una volta che entri nel tuo workspace aziendale, avrai accesso a tutte le funzionalità enterprise e alle impostazioni di sicurezza.
Saprai di star visualizzando lo spazio di lavoro Enterprise quando vedrai “Enterprise” nell’angolo in basso a sinistra.
Crea e configura un nuovo workspace
Per creare un nuovo workspace, apri il menu in basso a sinistra e vai su Impostazioni.
Nelle impostazioni del tuo workspace, puoi:
Puoi anche abilitare la filigrana assistita dall’IA per applicare una filigrana a tutti i video creati nello spazio di lavoro.
Scegli chi può unirsi al tuo workspace
Hai tre opzioni per controllare l’accesso al tuo workspace:
Una volta completati questi passaggi, il tuo workspace sarà completamente configurato.
Hai assegnato un nome al tuo workspace, aggiunto il tuo logo e personalizzato le impostazioni per rispecchiare il tuo brand.
Il tuo workspace è ora pronto e puoi iniziare a invitare i membri del team non appena sei pronto a collaborare.