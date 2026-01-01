Home Accademia Localizzazione Localizzazione

Localizzazione

La localizzazione è il processo di adattare i contenuti video in modo che risultino naturali e pertinenti in lingue e regioni diverse. Con l’IA, non sono più necessari nuove riprese, doppiatori o lunghi cicli di produzione.

La traduzione basata sull’IA analizza l’audio del tuo video, lo traduce in nuove lingue e genera doppiaggi o sottotitoli sincronizzati. Nei flussi di lavoro più avanzati, può anche adattare ritmo, tono e persino i movimenti delle labbra, facendo sì che i video tradotti risultino fluidi e naturali.

Come funziona la localizzazione basata sull’IA

Invece di creare video separati per ogni lingua, puoi tradurre un singolo video in molte lingue. L’IA gestisce la conversione linguistica e la sincronizzazione, permettendoti di lanciare contenuti in nuovi mercati più rapidamente, risparmiando tempo e costi di produzione.

Questo approccio garantisce inoltre che il tuo messaggio rimanga coerente in tutte le regioni.

Perché la localizzazione migliora il coinvolgimento

La localizzazione migliora in modo significativo il coinvolgimento del pubblico. Gli spettatori sono più propensi a fidarsi e a entrare in sintonia con contenuti proposti nella loro lingua madre, soprattutto quando il tono e la voce del brand rimangono coerenti.

Dove la localizzazione apporta il massimo valore

La localizzazione video basata sull’IA è particolarmente preziosa per i team che operano in:

Formazione e onboarding

Programmi di istruzione e apprendimento

Marketing e comunicazioni con i clienti

Comunicazioni interne

Questi casi d’uso richiedono spesso che lo stesso messaggio venga scalato a livello globale senza compromettere chiarezza o qualità.