Come tradurre il tuo video

Raggiungere un pubblico globale non richiede più nuove riprese o doppiaggio. Con HeyGen puoi tradurre e localizzare i tuoi video direttamente all’interno della piattaforma utilizzando strumenti di intelligenza artificiale integrati per voce, sottotitoli e sincronizzazione labiale. Che tu stia creando un nuovo video da zero o adattando contenuti esistenti, la traduzione è pensata per essere rapida, flessibile e coerente con il tuo brand.

Avvia una traduzione video

Dal tuo dashboard di HeyGen, fai clic su Crea, quindi seleziona Traduci un video. Vedrai due opzioni di traduzione: Traduzione iperrealistica e Doppiaggio audio.

Scegli Traduzione Iperrealistica quando il volto del parlante è chiaramente visibile, perché include un avanzato sincronismo labiale. Scegli Doppiaggio Audio quando il parlante è piccolo, fuori dall’inquadratura o quando la velocità è la priorità, poiché si concentra sulla traduzione della voce senza sincronismo labiale.

Carica direttamente il tuo file video oppure incolla un link YouTube o Google Drive. Se utilizzi un link, assicurati che sia accessibile pubblicamente. Per risultati ottimali, usa filmati in alta risoluzione con audio chiaro.

Scegli un motore di traduzione

Una volta caricato il tuo video, vedrai le opzioni del motore di traduzione: Veloce e Qualità.

Quality utilizza un modello più avanzato per offrire una migliore precisione nella sincronizzazione labiale, un timing e movimenti della bocca più naturali, un audio più chiaro e una gestione più efficace delle riprese difficili, come inquadrature laterali o con scarsa illuminazione. Richiede più tempo per l’elaborazione e consuma più crediti, ma produce risultati più realistici e rifiniti.

La modalità Veloce è ideale se hai bisogno di tempi di consegna più rapidi o non richiedi una sincronizzazione labiale precisa.

Seleziona la traduzione rapida o avanzata

Dopo aver scelto il motore, decidi se usare Traduzione Rapida o Traduzione Avanzata.

Quick Translate è l’opzione più veloce. Seleziona la lingua di origine, scegli fino a cinque lingue di destinazione e fai clic su Translate.

Advanced Translate ti offre un controllo maggiore. Puoi selezionare le lingue o caricare il tuo file di traduzione, aggiungere un glossario del brand per mantenere la terminologia coerente e regolare la durata dinamica in modo che il ritmo suoni naturale in tutte le lingue. Puoi anche abilitare o disabilitare il lip sync, rimuovere il rumore di fondo, rispettare le specifiche di output del video originale, raggruppare le traduzioni in una raccolta, attivare o disattivare i sottotitoli e applicare il miglioramento della voce per una narrazione più chiara.

Genera e rivedi le traduzioni

Quando le tue impostazioni sono pronte, fai clic su Traduci. I tuoi video tradotti appariranno nella tua libreria e nella pagina Condividi, dove saranno pronti per essere revisionati, scaricati o condivisi.