Home Accademia Avatar Come creare look

Come creare look

Vuoi rendere i tuoi video più dinamici cambiando la posa, l’outfit o l’ambiente del tuo avatar, anche se non hai foto in ogni situazione che vorresti? Con Looks in HeyGen puoi partire da poche foto e usare prompt di IA per generare la variazione perfetta. È un modo semplice per adattare i tuoi avatar al tono, al contesto o allo stile di ogni progetto che realizzi.

Cosa sono i Look

I Look sono stili alternativi del tuo Avatar Fotografico. Puoi considerarli come cambi d’abito o cambi di scena per il tuo gemello digitale.

Ogni avatar può avere fino a 500 Look e puoi sostituirli o eliminarli in qualsiasi momento, offrendoti la massima flessibilità man mano che i tuoi contenuti si evolvono.

Con Generate Looks puoi partire da un singolo Photo Avatar e creare più varianti usando semplici prompt di testo. Questi Look ti permettono di cambiare pose, outfit e sfondi mantenendo la stessa identità digitale.

Genera nuovi look

Apri la scheda Avatar dal menu a sinistra. Seleziona il tuo Avatar Foto, quindi fai clic su Modifica Look per iniziare.

Da qui, scegli il modello di generazione che vuoi utilizzare.

Usa Flux LoRa per nuovi look

Flux LoRa è l’ideale per creare Look completamente nuovi da zero.

Quando utilizzi Flux LoRa, puoi impostare il formato e le dimensioni dell’immagine, generare Look Pack e aggiungere oggetti specifici al tuo avatar. Scegli uno stile, inserisci il tuo prompt e fai clic su Genera.

HeyGen creerà quattro varianti di Look e le aggiungerà al tuo avatar, dove potrai rivederle e selezionare le tue preferite una volta completata la generazione.

Usa Nano Banana per modificare i Look esistenti

Per perfezionare o modificare un Look esistente, passa al modello Nano Banana.

Seleziona un Look di base, quindi inserisci il tuo prompt. Puoi anche caricare fino a tre immagini di riferimento per guidare la generazione.

Fai clic su Genera e HeyGen creerà un Look aggiornato in base alle tue istruzioni.