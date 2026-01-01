Home Accademia Avatar Come usare Avatar IV

Come usare Avatar IV

In questa lezione imparerai a dare vita al tuo avatar utilizzando Avatar IV, il modello di avatar espressivo più avanzato di HeyGen.

Avatar IV ti permette di generare performance di parlato realistiche a partire da una foto o da un video, senza bisogno di telecamere, riprese o allestimenti in studio.

Crea un video con Foto in video

Dalla homepage di HeyGen, apri App e seleziona Photo to Video.

Carica una foto o scegli un’immagine di esempio. Poi aggiungi il tuo contenuto scrivendo uno script o caricando un file audio. Se hai bisogno di ispirazione, fai clic su Surprise Me per generare automaticamente uno script.

Per risultati ottimali, mantieni il tuo video sotto i 180 secondi.

Se stai usando uno script scritto, seleziona una voce. Puoi scegliere una delle tue voci esistenti, sceglierne una dalla HeyGen Library oppure generare una nuova voce con Voice Design inserendo un prompt personalizzato.

Configura movimento ed espressività

Successivamente, scegli la modalità di generazione del movimento. Seleziona Veloce per ottenere risultati più rapidi oppure Qualità per un output a fedeltà più elevata. Tieni presente che la modalità Qualità utilizza il doppio dei crediti.

Imposta il livello di espressività su Basso, Normale o Alto, a seconda di quanto vuoi che l’avatar risulti animato.

Nel campo Movimento personalizzato, puoi digitare indicazioni di movimento oppure scegliere tra le opzioni predefinite per guidare i movimenti dell’avatar.

Puoi anche regolare la risoluzione da 720p a 1080p.

Quando è tutto pronto, fai clic su Genera. Il tuo video apparirà nei tuoi Progetti al termine dell'elaborazione.

Usa Avatar IV in AI Studio

Puoi anche applicare Avatar IV direttamente all'interno di AI Studio.

Scegli il tuo avatar, poi apri il menu del motore avatar nell’editor di script accanto al selettore della voce. Da qui, passa da Avatar Unlimited ad Avatar IV e viceversa.

Seleziona Avatar IV, scegli la modalità di generazione, regola l’espressività e aggiungi prompt di movimento personalizzati o preset. Puoi aggiornare i preset per esplorare nuove varianti.

Una volta finalizzate le impostazioni, fai clic su Genera per renderizzare il video.

Finalizza e invia

I video Avatar IV utilizzano Crediti Generativi, che HeyGen calcola automaticamente.

Conferma le tue impostazioni e fai clic su Invia per creare il tuo video finale.

Hai appena imparato a creare avatar parlanti realistici ed espressivi utilizzando Avatar IV. Questa funzionalità è ideale per messaggi personali, narrazioni creative e contenuti AI di alta qualità, consegnati in modo rapido e senza sforzo.