Come creare un nuovo avatar con l'IA

In questa lezione imparerai a creare una versione digitale di te stesso oppure a progettare un personaggio IA completamente nuovo utilizzando l’AI Avatar Designer di HeyGen.
Questo flusso di lavoro ti permette di generare un avatar personalizzato in pochi passaggi, dalla definizione del suo aspetto alla selezione di una voce.
Avvia l’Avatar Designer
Dal menu di HeyGen, apri Avatars e fai clic sull’icona più (+) sulla destra.
Nella finestra Crea il tuo avatar, seleziona Inizia da una foto. Puoi caricare una tua foto oppure scegliere Progetta con l’IA per generare un avatar interamente a partire da un prompt.
Definisci i dettagli di base dell'avatar
Quindi inserisci i dettagli principali, come il nome dell’avatar, l’età, il genere e l’etnia. Queste informazioni aiutano l’IA a creare un risultato più accurato e personalizzato.
Personalizza l'aspetto con un prompt
Nella sezione Aspetto, aggiungi il prompt per il tuo avatar. Descrivi come vuoi che sia il tuo avatar, includendo stile, caratteristiche e atmosfera generale.
Se desideri iniziare più rapidamente, fai clic su Prova un esempio per usare uno dei prompt di esempio di HeyGen e adattarlo alle tue esigenze.
Scegli orientamento, posa e stile
Seleziona l’orientamento, la posa e lo stile visivo del tuo avatar. Queste opzioni determinano come l’avatar viene posizionato e l’estetica complessiva dell’immagine finale.
Quando tutto sembra pronto, fai clic su Genera anteprima.
Rivedi e perfeziona i risultati
HeyGen genererà diverse varianti di intelligenza artificiale in base ai tuoi input. Esamina le opzioni e seleziona l’immagine che meglio rispecchia la tua visione.
Se vuoi esplorare altre opzioni, fai clic su Genera di nuovo o Modifica prompt per perfezionare la tua descrizione e generare nuovi risultati.
Salva e assegna una voce
Una volta trovato l'aspetto perfetto, fai clic su Salva.
Prima di finalizzare, scegli una voce per il tuo avatar. Puoi selezionarne una dalla tua libreria di voci esistente oppure lasciare che HeyGen assegni automaticamente una voce per te.
Dopo la conferma, HeyGen genererà il tuo avatar e lo aggiungerà alla tua Libreria Avatar.
Hai appena progettato un avatar IA completamente personalizzato, creato a partire dalle tue idee e perfezionato con l’IA di HeyGen.