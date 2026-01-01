Jadilah wajah tepercaya di pasar Anda, tanpa perlu kamera
Bisnis properti bertumpu pada kepercayaan, dan kepercayaan datang dari kehadiran Anda. Ubah wajah, suara, dan keahlian lokal Anda menjadi video yang dilihat pasar Anda setiap minggu. Semua itu tanpa kamera, kru, atau kemampuan editing.
Agen
Video yang dibuat
Bahasa & dialek
Setiap format video yang dibutuhkan pasar Anda, dibintangi oleh Anda
Sorotan listing, pembaruan pasar, panduan lingkungan, dan perkenalan agen, semuanya sudah tersedia dan siap digunakan. Pilih format yang paling cocok, dan HeyGen akan mengubahnya menjadi video jadi dengan suara Anda, siap untuk diposting.
Bangun otoritas di pasar Anda dengan pembaruan video yang konsisten untuk memposisikan Anda sebagai pakar lokal tepercaya.Buat video Anda sendiri
Tingkatkan daya tarik properti mewah dengan visual sinematik berkualitas film yang membangkitkan emosi dan mengukuhkan harga premium.Buat video Anda sendiri
Bangun kepercayaan instan dengan pembeli dengan menampilkan wajah dan suara Anda di setiap listing.Buat video Anda sendiri
"Duduk secara fisik di depan kamera tidak menghasilkan satu sen pun untuk saya. Menulis naskah, membawakannya, dan menyebarkannya, di situlah uangnya masuk."
Scott Henninger
Broker Afiliasi
Tiga langkah menuju
video yang adalah dirimu
Langkah 1 - Rekam diri Anda
Habiskan 15 detik di depan kamera. HeyGen menangkap wajah, suara, dan cara Anda berbicara. Bisa dengan ponsel apa saja, latar belakang apa saja.
Langkah 2 - Pilih format Anda
Pilih video yang Anda butuhkan: pembaruan pasar, tur rumah dengan host, atau sorotan listing. Kami menulis skripnya untuk Anda — atau Anda bisa menempelkan skrip Anda sendiri.
Langkah 3 - Posting
Tinjau video yang sudah jadi, lakukan penyesuaian jika perlu, lalu bagikan ke pasar Anda. Sudah diformat untuk Instagram, Facebook, atau YouTube.
Video konsisten tanpa biaya produksi
Di dunia yang mengutamakan video, 75% pemilik rumah lebih memilih bekerja sama dengan agen yang menggunakan video. Namun masalahnya bukan karena video itu sulit secara teknis. Tantangannya adalah tampil secara konsisten setiap minggu menghabiskan waktu, anggaran, energi, dan rasa nyaman Anda di depan kamera.
Hambatan produksi
Tidak ada waktu, tidak ada kru, tidak ada peralatan, dan tidak punya kemampuan editing. Satu video listing saja bisa menghabiskan setengah hari Anda.
Hambatan kepercayaan diri
Tidak ingin tampil di depan kamera setiap hari, atau kelelahan karena harus melakukannya terus-menerus. Anda adalah agen, bukan aktor.
Hambatan distribusi
Setiap platform membutuhkan versinya sendiri. Instagram, YouTube, TikTok, dan email. Satu video saja tidak cukup.
Hambatan kepercayaan
Konten AI yang terlihat murahan merusak kredibilitas Anda. Untuk membangun kepercayaan, video yang terlihat palsu lebih buruk daripada tidak ada video sama sekali.
Tampil sebagai ahli lokal seperti diri Anda sebenarnya
Kembangkan bisnis Anda dengan tampil sebagai diri sendiri. HeyGen untuk Real Estate dibuat sesuai cara kerja agen yang sesungguhnya, sehingga upaya untuk tetap terlihat tidak lagi berbenturan dengan pekerjaan utama Anda.
Tampil secara konsisten
Bisnis properti adalah soal hubungan. Agen terbaik menang karena orang sudah mengenal mereka bahkan sebelum membutuhkan mereka. Ubah wajah, suara, dan keahlian lokal Anda menjadi konten video yang konsisten, sehingga kehadiran Anda tidak lagi harus bersaing dengan pekerjaan utama Anda.
Dibuat untuk real estat
Mulai dari video yang sudah dibuat para agen: sorotan listing, pembaruan pasar, panduan lingkungan, dan perkenalan agen. Tanpa layar kosong, tanpa template generik yang dipaksa menyesuaikan pekerjaan Anda, hanya format yang memang sudah digunakan di dunia properti.
Layanan White Glove HeyGen
Dengan HeyGen White Glove, video dibuat untuk Anda dari awal hingga akhir. Cukup kirimkan pesan kepada kami dan kami akan bekerja bersama Anda untuk merencanakan, menyempurnakan, dan membuat video Anda. Unggah setiap minggu dan jadilah wajah yang dikenali dan dipercaya oleh para pembeli di pasar Anda.
Ini adalah dirimu, bukan hasil murahan AI
Video Anda harus terlihat dan terdengar seperti Anda, karena reputasi Anda dipertaruhkan. Wajah Anda adalah brand Anda, dan realisme adalah kunci agar brand tersebut aman untuk ditingkatkan skalanya. Dinilai sebagai Avatar Paling Realistis #1 oleh G2, sehingga agen yang dilihat pasar Anda benar-benar adalah Anda.
Kehadiran Anda, dalam skala besar
Reputasi Anda dipertaruhkan di setiap posting. Konten AI generik yang tidak terlihat atau terdengar seperti Anda lebih buruk daripada tidak ada konten sama sekali. HeyGen untuk Real Estate dibangun dengan satu standar. Apakah ini terasa seperti Anda?
Video yang ditunggu-tunggu pasar Anda untuk ditonton
Mulai dari format yang sudah biasa dibuat oleh para agen. Tanpa kanvas kosong, tanpa perlu menebak-nebak apa yang harus diposting.
Tetap diingat tanpa usaha
Tetap informasikan dan jaga agar Anda selalu diingat oleh jaringan Anda dengan video avatar berkala yang mengubah statistik pasar lokal menjadi konten yang bisa Anda kirim setiap minggu atau setiap bulan tanpa harus duduk di depan kamera.
Jadilah agen yang selalu diingat pasar Anda
Tampil sebagai pakar lokal seperti yang sudah Anda miliki, tanpa kamera, kru, atau rutinitas mingguan yang melelahkan.