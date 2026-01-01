HeyGenuntuk Real Estat

Jadilah wajah tepercaya di pasar Anda, tanpa perlu kamera

Bisnis properti bertumpu pada kepercayaan, dan kepercayaan datang dari kehadiran Anda. Ubah wajah, suara, dan keahlian lokal Anda menjadi video yang dilihat pasar Anda setiap minggu. Semua itu tanpa kamera, kru, atau kemampuan editing.

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G2G2 Peringkat #1 untuk avatar paling realistis
Smiling Black woman with crossed arms next to a screen showing a Greenwich Village street, market outlook for 2026, and a prompt for a July update.
13.500+

Agen

118J+

Video yang dibuat

177+

Bahasa & dialek

The letters 'kw' in black.COMPASS logo with the letter O stylized as a compass.Century 21 logoBlack and white RE/MAX logo.
Kasus penggunaan

Setiap format video yang dibutuhkan pasar Anda, dibintangi oleh Anda

Sorotan listing, pembaruan pasar, panduan lingkungan, dan perkenalan agen, semuanya sudah tersedia dan siap digunakan. Pilih format yang paling cocok, dan HeyGen akan mengubahnya menjadi video jadi dengan suara Anda, siap untuk diposting.

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Pembaruan pasar

Bangun otoritas di pasar Anda dengan pembaruan video yang konsisten untuk memposisikan Anda sebagai pakar lokal tepercaya.

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Tur sinematik

Tingkatkan daya tarik properti mewah dengan visual sinematik berkualitas film yang membangkitkan emosi dan mengukuhkan harga premium.

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Tur yang diadakan

Bangun kepercayaan instan dengan pembeli dengan menampilkan wajah dan suara Anda di setiap listing.

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Sorotan listing

Dapatkan listing baru online dengan cepat melalui video menarik yang dinarasikan avatar, dibuat dari foto-foto yang sudah ada.

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Kisah pelanggan

Dipercaya oleh agen properti di seluruh Amerika Serikat.

3 jamdihemat setiap sesi perekaman
2 jamuntuk memproduksi video berdurasi lebih dari 10 menit

"Duduk secara fisik di depan kamera tidak menghasilkan satu sen pun untuk saya. Menulis naskah, membawakannya, dan menyebarkannya, di situlah uangnya masuk."

Scott Henninger

Broker Afiliasi

Cara kerjanya

Tiga langkah menuju

video yang adalah dirimu

Langkah 1 - Rekam diri Anda

Langkah 1 - Rekam diri Anda

Habiskan 15 detik di depan kamera. HeyGen menangkap wajah, suara, dan cara Anda berbicara. Bisa dengan ponsel apa saja, latar belakang apa saja.

Langkah 2 - Pilih format Anda

Langkah 2 - Pilih format Anda

Pilih video yang Anda butuhkan: pembaruan pasar, tur rumah dengan host, atau sorotan listing. Kami menulis skripnya untuk Anda — atau Anda bisa menempelkan skrip Anda sendiri.

Langkah 3 - Posting

Langkah 3 - Posting

Tinjau video yang sudah jadi, lakukan penyesuaian jika perlu, lalu bagikan ke pasar Anda. Sudah diformat untuk Instagram, Facebook, atau YouTube.

Video konsisten tanpa biaya produksi

Di dunia yang mengutamakan video, 75% pemilik rumah lebih memilih bekerja sama dengan agen yang menggunakan video. Namun masalahnya bukan karena video itu sulit secara teknis. Tantangannya adalah tampil secara konsisten setiap minggu menghabiskan waktu, anggaran, energi, dan rasa nyaman Anda di depan kamera.

Hambatan produksi

Tidak ada waktu, tidak ada kru, tidak ada peralatan, dan tidak punya kemampuan editing. Satu video listing saja bisa menghabiskan setengah hari Anda.

Hambatan kepercayaan diri

Tidak ingin tampil di depan kamera setiap hari, atau kelelahan karena harus melakukannya terus-menerus. Anda adalah agen, bukan aktor.

Hambatan distribusi

Setiap platform membutuhkan versinya sendiri. Instagram, YouTube, TikTok, dan email. Satu video saja tidak cukup.

Hambatan kepercayaan

Konten AI yang terlihat murahan merusak kredibilitas Anda. Untuk membangun kepercayaan, video yang terlihat palsu lebih buruk daripada tidak ada video sama sekali.

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Mengapa HeyGen untuk Real Estat

Tampil sebagai ahli lokal seperti diri Anda sebenarnya

Kembangkan bisnis Anda dengan tampil sebagai diri sendiri. HeyGen untuk Real Estate dibuat sesuai cara kerja agen yang sesungguhnya, sehingga upaya untuk tetap terlihat tidak lagi berbenturan dengan pekerjaan utama Anda.

Tampil secara konsisten

Bisnis properti adalah soal hubungan. Agen terbaik menang karena orang sudah mengenal mereka bahkan sebelum membutuhkan mereka. Ubah wajah, suara, dan keahlian lokal Anda menjadi konten video yang konsisten, sehingga kehadiran Anda tidak lagi harus bersaing dengan pekerjaan utama Anda.

Dibuat untuk real estat

Mulai dari video yang sudah dibuat para agen: sorotan listing, pembaruan pasar, panduan lingkungan, dan perkenalan agen. Tanpa layar kosong, tanpa template generik yang dipaksa menyesuaikan pekerjaan Anda, hanya format yang memang sudah digunakan di dunia properti.

Layanan White Glove HeyGen

Dengan HeyGen White Glove, video dibuat untuk Anda dari awal hingga akhir. Cukup kirimkan pesan kepada kami dan kami akan bekerja bersama Anda untuk merencanakan, menyempurnakan, dan membuat video Anda. Unggah setiap minggu dan jadilah wajah yang dikenali dan dipercaya oleh para pembeli di pasar Anda.

Ini adalah dirimu, bukan hasil murahan AI

Video Anda harus terlihat dan terdengar seperti Anda, karena reputasi Anda dipertaruhkan. Wajah Anda adalah brand Anda, dan realisme adalah kunci agar brand tersebut aman untuk ditingkatkan skalanya. Dinilai sebagai Avatar Paling Realistis #1 oleh G2, sehingga agen yang dilihat pasar Anda benar-benar adalah Anda.

Identitas Anda, bukan konten AI murahan

Kehadiran Anda, dalam skala besar

Reputasi Anda dipertaruhkan di setiap posting. Konten AI generik yang tidak terlihat atau terdengar seperti Anda lebih buruk daripada tidak ada konten sama sekali. HeyGen untuk Real Estate dibangun dengan satu standar. Apakah ini terasa seperti Anda?

G2Avatar paling realistis #1, dinilai oleh G2
Suara robotik yang terasa tidak alami
Avatar stok, bukan diri Anda
Skrip generik, tanpa konteks lokal
Terlihat dibuat oleh AI
Merusak kepercayaan jika ketahuan

Video yang ditunggu-tunggu pasar Anda untuk ditonton

Mulai dari format yang sudah biasa dibuat oleh para agen. Tanpa kanvas kosong, tanpa perlu menebak-nebak apa yang harus diposting.

Pembaruan pasar

Tetap diingat tanpa usaha

Tetap informasikan dan jaga agar Anda selalu diingat oleh jaringan Anda dengan video avatar berkala yang mengubah statistik pasar lokal menjadi konten yang bisa Anda kirim setiap minggu atau setiap bulan tanpa harus duduk di depan kamera.

Tetap diingat tanpa usaha

Jadilah agen yang selalu diingat pasar Anda

Tampil sebagai pakar lokal seperti yang sudah Anda miliki, tanpa kamera, kru, atau rutinitas mingguan yang melelahkan.

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HeyGen untuk Real Estat | Jadilah Wajah Tepercaya di Pasar Anda