Perfect for:

Agen yang membangun jaringan pengaruh, pemimpin tim yang tetap selalu diingat oleh klien lama, dan broker yang memposisikan merek mereka sebagai otoritas pasar lokal.

The opportunity

Agen yang paling banyak mendapat referensi adalah mereka yang tetap selalu diingat klien di antara satu transaksi dan transaksi berikutnya. Video pembaruan pasar mingguan atau bulanan adalah cara dengan leverage tertinggi untuk melakukannya. Kebanyakan agen hanya merangkum data pasar dalam bentuk PDF atau caption panjang. Video 90 detik yang menampilkan avatar Anda menyampaikan wawasan yang sama akan menciptakan tingkat kedekatan yang benar-benar berbeda, dan bisa digunakan di semua platform utama.

Fitur utama:

Kembar Digital / Avatar V untuk menyampaikan pembaruan seolah-olah itu dari diri Anda sendiri

PPT/PDF ke Video untuk secara otomatis mengonversi slide data pasar Anda yang sudah ada

AI Clipping untuk mengekstrak momen paling layak dibagikan untuk klip media sosial

Podcast Video untuk menghasilkan diskusi pasar multi-avatar dari laporan data Anda

Terjemahkan video untuk dipublikasikan dalam berbagai bahasa bagi wilayah pertanian multibahasa

Mode Batch untuk menghasilkan versi khusus lingkungan dari template pembaruan yang sama dengan variabel yang berbeda

Kisah pelanggan

Jim McDonner terjun ke dunia properti setelah pensiun dari Angkatan Laut AS dan mendapati dirinya harus bersaing dengan lebih dari 4.000 agen berlisensi di Northwest Arkansas, salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di negara ini, dengan sekitar 40 penduduk baru datang setiap hari.

Sebelum HeyGen, membuat satu video saja bisa menghabiskan hampir sepanjang hari. Bahkan setelah menyewa videografer profesional untuk memproduksi satu seri berisi 12 video, ia hanya mampu menerbitkan satu atau dua video per minggu dan sering kali melewatkan minggu sama sekali tanpa mengunggah apa pun.

"Itu tidak terlalu konsisten. Tidak heran kanal saya tidak mendapatkan perhatian apa pun." Jim McDonner

Setelah menyelesaikan kursus sertifikasi AI, Jim membangun alur kerja yang kini hampir sepenuhnya otomatis. Ia menggunakan Manus untuk meneliti tren pasar, ChatGPT untuk menyusun naskah, Gamma untuk membuat panduan pembeli dan relokasi, serta Video Agent HeyGen untuk menghasilkan video yang rapi menggunakan aset mereknya.

"Saya bisa menghabiskan tiga sampai empat jam saja pada Senin pagi dan membuat video untuk kebutuhan satu minggu penuh sekaligus menjadwalkannya terlebih dahulu." Jim McDonner

Pendekatan edukatifnya secara konsisten telah menggeser audiensnya menjadi para pembeli berusia 25 hingga 45 tahun. Satu kampanye listing edukatif membantu menjual properti senilai $650.000 hanya dalam tujuh hari. Video lainnya menarik pembeli relokasi dari Memphis, dan sebuah kampanye yang menargetkan California menghasilkan banyak pertanyaan dari calon pembeli yang berencana pindah ke Northwest Arkansas.

"Saya tidak akan pernah bisa menjangkau audiens sebanyak yang sudah saya jangkau." Jim McDonner

Baca kisah lengkapnya: Bagaimana Jim McDonner menggunakan HeyGen untuk menonjol di pasar real estat yang berkembang pesat

5 video per minggu, naik dari 1–2 | 3–4 jam untuk membuat konten selama satu minggu penuh | 1.000+ subscriber YouTube