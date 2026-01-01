Welcome to your AI video jumpstart guide for real estate
Apakah Anda punya listing untuk dijual, pasar untuk dipimpin, dan personal brand yang ingin dibangun? Dengan HeyGen, Anda bisa langsung mengubah wajah, suara, dan keahlian lokal Anda menjadi konten video berkualitas studio yang dapat diskalakan hanya dalam hitungan menit, bukan minggu.
This guide will help you move from idea to published video, boosting your presence, speed, and credibility in your market. You'll learn how to build your first video, discover key best practices, and explore strategies to scale your impact across every listing, every channel, and every buyer community you serve.
Kasus penggunaan utama: bagaimana para profesional real estat menggunakan HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It's a presence engine for agents, brokers, and property managers who win business through trust and visibility.
Market updates
- Jim McDonner: Berhasil meningkatkan produksi video dari 1–2 video per minggu menjadi 5 video per minggu dengan membangun sistem konten bertenaga AI, dan sekarang menutup banyak deal dari pembeli relokasi di Memphis dan California yang menemukan dirinya lewat video edukasi di YouTube.
Cinematic home tour
- Craig Veroni: Grew his Instagram following 4x in 10 months, now reaches 770,000+ accounts monthly publishing 2 HeyGen Reels per day, built around cinematic avatar content.
Sorotan listing
- Scott Henninger: Built his entire real estate business around a YouTube channel powered by HeyGen avatars, closing 25 to 30 transactions a year from video-generated leads.
Kondisi terkini pemasaran properti
That gap is the opportunity. (NAR 2025 Technology Survey)
Video is no longer optional. It's the foundation of how buyers research, choose, and trust the agent they call first.
Tantangannya
- Biaya produksi video tradisional mencapai $500 hingga $2.000 atau lebih per listing, sehingga tidak berkelanjutan jika diterapkan pada banyak listing.
- Most agents cite time and cost as their top barriers to creating consistent video.
- Multilingual markets require translated content most agents can't produce affordably.
- 46% of REALTORS are already using AI-generated content. 32% have not started yet. That gap is the opportunity (NAR 2025 Technology Report).
Apa yang dapat dibuka oleh video AI
- Kecepatan.Scott Henninger beralih dari pengaturan ruang tamu dengan banyak kamera ke video jadi dalam waktu kurang dari dua jam.
- Cost savings. Replace a $2,000 videographer workflow with a HeyGen subscription for under $50 a month.
- Skalabilitas. Produksi konten secara massal di berbagai listing, pasar, atau bahasa secara bersamaan.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
Membuat video AI pertama Anda
Pendahuluan
New to video or trying out HeyGen for the first time? This section will walk you through each step to help you make high-quality videos quickly.
Before you hit "Create," clarify your goal. Ask yourself:
- Goal: What do you want this video to achieve? Examples: generate buyer inquiries, build sphere awareness, nurture past clients, win a listing presentation.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Distribution: Where will this video live? Examples: Instagram Reels, your listing page, email newsletter, YouTube.
- Hook: Apa yang akan menarik perhatian dalam beberapa detik pertama?
Pro tip
Butuh pendapat kedua? Tanyakan pada ChatGPT atau Claude:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
Langkah 1: Siapkan workspace HeyGen Anda untuk skala besar
For solo real estate agents, your brand is your face. Buyers and sellers choose agents they trust, and your AI avatar is how you show up consistently in every video without filming every time.
Sebelum membuat video pertama Anda, siapkan dua hal berikut:
- Kembaran digital Anda. Ini adalah aset terpenting Anda di HeyGen. Rekaman selama 15 detik saja sudah cukup untuk membuat avatar yang terlihat dan terdengar persis seperti Anda. Lewati ke Langkah 2 untuk melakukan ini terlebih dahulu jika Anda mau.
- Your Brand Kit. Add your brokerage colors, logo, and fonts so every video is automatically on-brand. Paste your brokerage website URL to auto-import your brand style, or upload assets manually.
Tips profesional
Your digital twin is your brand. The more natural and expressive your recording, the more your avatar will reflect your real personality on screen.
Langkah 2: Pilih avatar AI yang tepat
Avatar Anda adalah kehadiran Anda di layar. Buat avatar kustom yang sesuai dengan brand Anda, atau, untuk sentuhan pribadi yang maksimal, buat kembaran digital Anda dalam hitungan menit dengan fitur avatar realistis dari HeyGen!
Dalam dunia properti, kepercayaan adalah mata uang yang menentukan Anda mendapatkan listing. Avatar V, yang dilatih dari video 15 detik diri Anda, menghadirkan digital twin tubuh penuh yang paling realistis dan merupakan pilihan terbaik bagi agen yang ingin membangun personal brand. Avatar IV sangat cocok untuk tampilan berbasis foto atau karakter non-manusia dan menjadi engine default.
Catatan: HeyGen juga menyediakan public avatars, jika Anda ingin mulai membuat video sebelum digital twin Anda siap.
Avatar Type
Yang Anda Butuhkan
Anda Akan Mendapatkan
Best For
Rekaman video 15 detik
Avatar realistis yang menangkap gerakan, gestur, dan ekspresi khas Anda. Didukung oleh Avatar V untuk performa sinematik berkualitas tinggi dengan tampilan tubuh bagian atas yang sepenuhnya hidup.
Agen yang ingin menampilkan wajah dan kehadiran asli mereka di setiap video. Pilihan paling autentik untuk personal branding.
1 foto
Avatar realistis yang dibuat dari gambar diam, dengan gerakan dan sinkronisasi bibir yang dihasilkan oleh AI. Didukung oleh Avatar IV.
Agents who don't have video footage available or want a quick starting point.
Avatar stok
Tidak perlu rekaman
A ready-made avatar from HeyGen's library, available in a wide range of styles and languages.
Agents who want to get started immediately without creating a custom avatar.
Generated avatar
Prompt teks
Avatar yang sepenuhnya dibuat oleh AI dengan tampilan, gerakan, suara, dan sinkronisasi bibir yang dapat disesuaikan.
Branded mascots, fictional personas, or non-human characters.
Pro tip
Gunakan fitur generating looks dari HeyGen untuk mengubah pose, latar, atau pakaian avatar Anda hanya dengan prompt teks. Tempatkan diri Anda di properti mewah, landmark lingkungan, atau kantor broker Anda tanpa harus beranjak dari meja.
Praktik terbaik: ciptakan digital twin yang sempurna
Quality in equals quality out. The better your photos, videos, and prompts, the more realistic and polished your avatar will be. Whatever's in your training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Avatar Type
Yang Anda Butuhkan
Praktik Terbaik
Video 15 detik
Rekam dengan smartphone dalam mode sinematik atau 4K. Gunakan latar belakang sederhana dengan cahaya alami. Tunjukkan ekspresi: energi yang kamu berikan adalah energi yang akan kamu dapatkan kembali. Hindari menutupi wajah atau memakai aksesori berukuran besar.
1 photo
Professional headshot or portrait of only you, well-lit and high resolution. Avoid sunglasses, hats, filters, or other people in frame.
Tips khusus untuk real estat
Rekam video pelatihan Anda dengan busana yang ingin Anda kaitkan dengan brand Anda, baik itu gaya bisnis formal maupun kasual. Avatar Anda akan meniru tampilan tersebut di setiap video yang Anda buat.
Praktik terbaik: membuat suara AI kustom berkualitas tinggi
HeyGen has a massive library of stock AI-generated voices in over 175 languages, dialects, and emotional tones, but sometimes a custom voice clone that sounds exactly like you is the more powerful option for building trust with real estate clients.
Custom voice type
Metode pembuatan
Paling cocok untuk
Automatic when creating a Hyper-Realistic Avatar
or
Realistic voice clone based on your real voice and intonations. Supports multiple emotions.
Klon suara yang terdengar persis seperti Anda
Prompt teks yang menentukan atribut (usia, aksen, jenis kelamin, nada bicara, tinggi-rendah suara, emosi)
Suara sepenuhnya dibuat oleh AI berdasarkan prompt.
Suara merek yang konsisten, berbeda dari suara pribadi Anda, untuk konten tingkat tim atau seluruh broker
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Klon suara realistis yang dilatih dari suara dan intonasi asli Anda. Kontrol penyesuaian tingkat lanjut berbeda-beda tergantung layanan. Pilihan yang sangat baik untuk membuat kembaran digital, tetapi biasanya memerlukan biaya tambahan.
Kontrol penyesuaian yang lebih tinggi
Untuk kualitas suara terbaik, mulailah dengan rekaman sumber yang bagus. Berikut cara mendapatkan rekaman yang hebat:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Rekam di ruangan yang tenang dan bebas dari kebisingan
• Berbicaralah dengan jelas dengan jeda alami dan sedikit ekspresi emosi
• Unggah beberapa sampel dengan nada emosional yang berbeda untuk fleksibilitas yang lebih tinggi (untuk HeyGen Custom Voice Clones saja)
Ingin menyelami lebih dalam?
→ Panduan lengkap untuk Kloning Suara Kustom yang sangat realistis
Best practices: prompt like a pro
Prompting adalah praktik menyusun dan mengulang instruksi teks (disebut prompt) secara cermat untuk memandu alat AI dalam membuat konten dari awal, seperti gambar, gerakan, atau audio.
Prompting adalah keterampilan yang sangat kuat bagi setiap kreator AI. Jika dipadukan dengan HeyGen, prompting membuka begitu banyak cara untuk membuat video berdampak tinggi di mana satu-satunya batasan adalah imajinasi Anda! Bersiaplah untuk bereksperimen dan beriterasi.
Fitur
Function
Use it For
Ubah pose, lingkungan, atau pakaian Avatar Kustom
Hidupkan Photo Avatars
Membuat Avatar Kustom (realistis atau animasi)
Membuat Suara Kustom
Praktik terbaik dalam membuat prompt
Jelaskan secara spesifik
Semakin jelas Anda menggambarkan apa yang Anda inginkan (nada, tampilan, gerakan, emosi), semakin baik AI dapat menyesuaikan dengan visi Anda.
Mulailah dengan struktur
Gunakan struktur yang konsisten: apa, siapa, di mana, bagaimana. Ini berlaku untuk visual, nada suara, dan arah gerakan.
Sertakan konteks dan tujuan
Beritahu AI tujuannya: Apakah ini untuk demo produk? Iklan media sosial? Tutorial? Konteks akan membantu menyesuaikan hasilnya.
Gunakan bahasa yang deskriptif
Gunakan kata sifat yang menggambarkan emosi, gaya, atau kejelasan (misalnya, “percaya diri,” “minimalis,” “energi tinggi,” “tempo tenang”).
Ulangi & sempurnakan
Jangan puas dengan percobaan pertama Anda. Sedikit penyesuaian pada prompt dapat menghasilkan peningkatan yang sangat besar di semua jenis media!
Praktik terbaik dalam membuat prompt dapat sedikit berbeda tergantung pada apa yang Anda buat
Jelajahi sumber daya di bawah ini untuk mempelajari lebih dalam setiap jenisnya dan memaksimalkan hasil dari prompt Anda!
Langkah 3: Pilih titik awal Anda
Saat Anda membuka HeyGen sebagai agen real estat, beranda Anda menampilkan empat format video yang dibuat khusus untuk pekerjaan Anda. Masing-masing merupakan jalan pintas menuju video jadi yang siap dipublikasikan.
Format
Apa yang dihasilkan
Kapan harus menggunakannya
Pembaruan Pasar
Video profesional yang dipandu avatar, menyajikan statistik dan wawasan pasar lokal untuk jaringan Anda
Pembaruan pasar mingguan atau bulanan untuk email, Instagram, atau YouTube
Cinematic Home Tour
Sebuah presentasi properti berkualitas film yang menggunakan Avatar Shots dan Seedance 2 untuk menciptakan adegan sinematik dengan standar produksi profesional
Listing mewah atau properti apa pun di mana kualitas visual menjadi nilai jual utama
Tur Rumah yang Diadakan
Video bergaya walkthrough dengan avatar Anda sebagai pembawa acara di layar, yang menjelaskan fitur-fitur properti
Video listing standar di mana Anda ingin kehadiran pribadi Anda tampil paling depan dan menjadi pusat perhatian
Sorotan Listing
Ringkasan listing yang singkat dengan narasi avatar, menampilkan foto properti dan b-roll, ideal untuk media sosial dan halaman MLS
Konten listing cepat siap sebelum penayangan pertama
Menggunakan Video Agent
Tidak tertarik dengan salah satu dari empat format di atas? Anda juga bisa menggunakan Video Agent untuk menjelaskan apa yang Anda inginkan dengan bahasa sederhana. Ketik detail listing Anda, audiens target, atau topik video, dan HeyGen akan secara otomatis menghasilkan draf lengkap (skrip, avatar, visual, dan voiceover).
Karena video real estat membutuhkan ketelitian (harga yang tepat, alamat, detail lingkungan, dan CTA), selalu bawa drafnya ke AI Studio sebelum dipublikasikan. Di AI Studio, Anda bisa meninjau dan mengedit skrip baris demi baris, mengganti b-roll, menyesuaikan teks, dan menyempurnakan detail apa pun sebelum diekspor.
Untuk tips membuat prompt dan ide alur kerja kreatif, lihat panduan prompt Video Agent.
Ingin mempelajari lebih dalam? Pelajari cara menggunakan Video Agent di HeyGen Academy.
Mengapa ini sangat cocok untuk Anda
Tugas
Penulisan naskah
Visual
Narasi
Mengedit
Takarir
Agen Video yang mengurus semuanya untuk Anda
Mengubah topik atau prompt Anda menjadi cerita yang jelas dan menarik
Secara otomatis memilih stok video atau gambar yang sesuai dengan nada dan tema Anda
Menambahkan sulih suara alami yang peka emosi dalam lebih dari 175 bahasa
Secara otomatis mengatur tempo, transisi, dan penjadwalan
Menghasilkan teks takarir yang akurat untuk kejelasan dan aksesibilitas
Tips pro:Perlakukan prompt seperti creative brief Anda. Semakin jelas ide Anda, semakin pintar Agen tersebut. Gunakan prompt spesifik seperti:
- “Buat video penjelasan berdurasi 90 detik tentang cara membangun personal brand menggunakan avatar digital.”
- “Ringkas buletin terbaru saya menjadi skrip TikTok berdurasi 1 menit.”
- “Buat video peluncuran produk dengan tempo yang bersemangat dan nada yang energik.”
Anggap prompt sebagai percakapan dengan editor Anda; semakin banyak detail yang Anda berikan, semakin baik hasilnya.
Tips profesional untuk hasil sinematik
- Buat brief yang jelas.Anggap prompt Anda sebagai arahan kreatif, termasuk nada, format, dan tujuan. “Buat video penjelasan berdurasi 90 detik tentang cara membangun personal brand dengan avatar digital.”
- Gunakan visual yang kuat. Unggah klip produk Anda sendiri atau B-roll untuk sentuhan yang lebih personal.
- Lakukan iterasi dengan cepat.Pratinjau, sesuaikan, dan buat ulang — Agen akan belajar dari masukan Anda.
- Raih jangkauan global. Lokalisasikan secara instan dengan dukungan suara multibahasa.
- Tambahkan avatar Anda. Gabungkan Video Agent dengan avatar HeyGen Anda untuk tampilan merek yang selaras.
Jalan pintas: Gunakan Video Agent untuk draf pertama Anda, lalu sempurnakan atau sesuaikan di AI Studio (Langkah 5). Ini adalah cara tercepat untuk mengubah pengetahuan mentah menjadi video yang rapi dan siap tayang.
Ingin mempelajari lebih dalam?
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Best practices: fine-tune your video in AI Studio
Ingin lebih banyak kendali atas apa yang dihasilkan Video Agent? Bawa videonya ke AI Studio. Di sana, Anda bisa meninjau dan mengedit setiap detail sebelum video Anda tayang.
Di AI Studio, Anda dapat:
- Edit naskahnya baris demi baris. Periksa apakah alamat properti, harga, nama lingkungan, dan detail penting lainnya sudah akurat.
- Ganti atau buat b-roll baru. Ganti adegan apa pun dengan foto properti, stok video, atau b-roll yang dihasilkan AI dari prompt teks.
- Sesuaikan teks caption dan overlay. Pastikan teks di layar sesuai dengan gaya merek Anda dan mudah dibaca.
- Fine-tune your avatar's delivery. Use Voice Director to adjust tone and pacing, or Pauses and Pronunciation to fix any names or addresses that sound off.
Anda juga dapat menulis atau mengedit skrip dari awal menggunakan AI Script Writer bawaan HeyGen (ketik "/" di panel skrip untuk membuka Quick Commands dan pilih Script Writer), atau membuat draf di luar HeyGen dengan ChatGPT, Claude, atau Gemini lalu menempelkannya ke dalam.
Jika Anda menulis atau menyempurnakan skrip dengan AI, langkah-langkah berikut akan membantu Anda mendapatkan hasil yang kuat dengan cepat:
- Langkah 1: Mulailah dengan prompt yang jelas. Beri tahu AI jenis video yang ingin Anda buat (video listing, pembaruan pasar, panduan pembeli), untuk siapa video tersebut, tujuannya, dan gaya bahasanya.
- Langkah 2: Tambahkan detail utama Anda. Sertakan alamat properti, fitur utama, harga, lingkungan, lama hari di pasar, atau data penting lain yang menjadi fokus.
- Langkah 3: Minta struktur yang tepat. Pastikan naskahnya terdengar seperti percakapan, mudah dibaca, dan mengalir alami, bukan ditulis seperti deskripsi listing.
- Langkah 4: Tinjau dan sempurnakan. Pratinjau videonya, lalu edit skripnya langsung di timeline. Sempurnakan berdasarkan apa yang Anda lihat dan dengar.
Contoh prompt revisi:
- "Buat ini terdengar lebih percaya diri dan menarik."
- "Tambahkan pembuka yang lebih kuat."
- "Sederhanakan bagian penutup dan buat CTA lebih mudah untuk ditindaklanjuti."
- "Buatkan saya versi 30 detik yang berfokus pada 3 fitur teratas."
Tips profesional:
Gunakan AI sebagai rekan penulis Anda, bukan pengganti Anda. Naskah terbaik menggabungkan keahlian lokal Anda dengan kecepatan AI. Anda membawa wawasan, AI yang menyempurnakannya.
Langkah 4: Buat dan poles adegan Anda di AI Studio
Sekarang saatnya menghidupkan video Anda di AI Studio milik HeyGen. Rancang video Anda dengan mengutamakan kejelasan dan alur yang mulus.
- Rancang adegan Anda dalam hitungan menit menggunakan Brand Kit atau template yang Anda siapkan di Langkah 1.
- Perkuat pesan Anda dengan teks di layar, seperti harga, alamat, atau ajakan bertindak (CTA), dan atur agar teks tersebut muncul dengan animasi.
- Jelajahi perpustakaan media stok HeyGen untuk b-roll berkualitas tinggi, atau buat b-roll sinematik dari prompt teks menggunakan model video AI yang terintegrasi langsung di AI Studio.
- Gunakan Avatar Shots untuk menempatkan avatar Anda dalam adegan sinematik berkualitas film, ideal untuk video listing premium atau konten merek mewah.
- Gunakan transisi adegan premium untuk memberikan sentuhan halus dan profesional pada video Anda.
- Tambahkan dan sesuaikan teks agar video Anda lebih menarik dan mudah diakses.
- Gunakan Auto Edit untuk secara otomatis menghapus kata-kata pengisi, jeda, atau pengambilan gambar yang tidak diinginkan dari semua rekaman yang Anda masukkan.
Tips profesional
Untuk video listing, coba lapiskan pengenalan avatar Anda di atas foto properti atau b-roll eksterior hasil AI sebagai latar belakang. Ini memberi pembeli titik fokus visual secara langsung bahkan sebelum mereka melihat foto-foto di MLS. Untuk konten multibahasa, gunakan pemutar multibahasa untuk menggabungkan semua versi terjemahan ke dalam satu tautan yang dapat dibagikan dengan pemilih dropdown.
Ingin menggali lebih dalam? HeyGen Academy: AI Studio, kursus video mendalam yang membahas semua fitur pengeditan
Praktik terbaik: sesuaikan pengucapan, emosi, dan intonasi
Apakah Anda perlu avatar Anda terdengar benar-benar pas? Naskah real estat mencakup nama jalan, nama lingkungan, dan landmark lokal yang mungkin salah diucapkan oleh AI. HeyGen memberi Anda serangkaian alat canggih untuk menyempurnakan voice over agar terdengar alami dan akurat.
Fitur
Cara kerjanya
Paling cocok untuk
Jeda dan pelafalan
Tambahkan jeda dan sesuaikan pengucapan langsung di panel skrip
Menuliskan nama jalan, nama lingkungan, dan nama komunitas dengan benar
Pencerminan suara
Unggah atau rekam audio dengan nada dan tempo yang Anda inginkan; avatar mana pun akan menyampaikannya dengan suara mereka sendiri
Mencocokkan energi persis seperti yang Anda gunakan dalam presentasi listing atau konsultasi pembeli
Direktur suara
Bentuk emosi dan nada hanya dengan sekali klik
Meningkatkan kehangatan dan antusiasme untuk listing baru, atau menghadirkan ketenangan yang meyakinkan untuk panduan pembeli
Emosi kloning suara kustom
Unggah rekaman tambahan dengan nada emosi yang berbeda untuk klon Anda
Menambah jangkauan pada klon suara pribadi Anda
Ingin melihatnya beraksi?
Strategi untuk meningkatkan dampak komunikasi Anda dalam skala besar
Baik Anda sedang memperluas jaringan, menguji apa yang paling efektif, atau menjangkau komunitas pembeli baru, alat canggih ini membantu para profesional real estat berkembang dengan presisi.
Optimalkan dan lakukan iterasi seperti seorang profesional
Buat beberapa versi hook listing, CTA, atau intro Anda dan bandingkan hasilnya.
- Duplikatkan adegan untuk menguji sorotan atau sudut properti yang berbeda.
- Tukar avatar atau suara untuk melihat nada seperti apa yang paling menarik bagi pembeli.
- Ukur durasi tontonan, klik, dan tingkat permintaan untuk mempertahankan hal-hal yang efektif.
Go global with translation
Pelajari cara menerjemahkan dan melokalkan video Anda ke dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek, tanpa perlu dubbing atau pengisi suara.
Gunakan fitur Brand Voice dari HeyGen untuk menjaga konsistensi dalam video terjemahan dengan menyesuaikan cara kata-kata tertentu ditangani, seperti pengucapan nama broker atau nama lingkungan.
Pengguna paket Enterprise dan Team juga dapat langsung mengedit naskah terjemahan dengan menggunakan fitur Proofread kami.
Publikasikan dengan pemutar multibahasa. Fitur ini menyediakan satu tautan berbagi dengan menu pilihan bahasa untuk setiap terjemahan yang telah dirender di dalam folder.
Tips profesional
Create your listing video once in English, then generate Spanish, Mandarin, and Vietnamese versions in minutes. Post all three with a single caption: "Interested? Watch in your language below."
Personalisasi dalam skala besar
Tambahkan sentuhan personal pada tindak lanjut pembeli, pendekatan ke penjual, atau kampanye sphere Anda dengan Video yang Dipersonalisasi. Dengan menggunakan elemen dinamis, seperti nama penerima, lingkungan tempat tinggal, atau kisaran harga, Anda menciptakan pengalaman unik yang lebih menarik bagi setiap kontak.
Padukan ini dengan integrasi CRM Anda di HubSpot, Zapier, Make, dan Clay untuk alur kerja outreach video yang sepenuhnya otomatis, dan gunakan Mode Batch untuk menghasilkan ratusan video personal sekaligus dari satu spreadsheet.
Buat konsep menjadi visual
Turn abstract ideas into clear, memorable visuals.
- Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
- Media stok + layar: Perkuat pembelajaran dengan contoh, B‑roll, atau overlay slide.
Ubah satu video menjadi delapan konten berbeda
Kebanyakan kreator real estat tidak hanya membutuhkan lebih banyak ide. Mereka membutuhkan sistem yang lebih baik. Karena begitu Anda membangun sistem yang tepat, menjaga konsistensi akan menjadi jauh lebih mudah.
Alur kerja terkuat dalam konten real estat saat ini bukanlah merekam lebih banyak video, tetapi memaksimalkan nilai dari setiap video yang sudah Anda buat. Berikut cara mengubah satu video tur properti menjadi delapan konten berbeda di dalam HeyGen, tanpa perlu merekam ulang.
Step 1: Extract shorts with AI Clipping
Upload your source video to AI Clipping. It automatically analyzes your footage and identifies the strongest standalone moments, no manual scrubbing through a timeline. Choose your clip length (under 30 seconds, 30 to 60 seconds, or longer), output format (vertical, landscape, or square), and captions. One listing walkthrough can become 3 to 5 ready-to-post shorts.
Langkah 2: Buat variasi hook dengan Avatar V / Avatar Shots
Jika salah satu short Anda berkinerja bagus tetapi Anda ingin menguji pembukaan yang berbeda, Anda tidak perlu merekam ulang. Gunakan Avatar V atau Avatar Shots untuk menghasilkan versi hook baru dari klip yang sama. Voice Director memungkinkan Anda memperbaiki kata atau kalimat tertentu tanpa harus membangun ulang seluruh video.
Langkah 3: Terjemahkan klip terkuat Anda
Take your best performing short and run it through Translate Videos. Select Spanish, Mandarin, Vietnamese, or any of the 175+ available languages. Your avatar delivers the content natively in the target language, no re-recording, no dubbing, no translator needed. One video now reaches an entirely new buyer audience.
Langkah 4: Hasilkan video avatar AI mandiri dari transkrip
Transkrip video Anda sudah penuh dengan konten. Buka menu Projects, pilih video Anda, lalu klik Transcript untuk mendapatkan teks lengkapnya. Ambil satu kalimat atau bagian yang kuat, tempelkan ke Avatar Shots dengan Avatar V kembaran Anda, dan buat video avatar mandiri yang baru. Keahlian sama, sudut pandang berbeda, tanpa perlu kamera.
Langkah 5: Ubah transkrip menjadi konten media sosial
Take a useful section of the transcript, clean it up slightly, and publish it as a LinkedIn post, an X post, an email newsletter, or a market insight caption. Your original video is now generating content outside the video format entirely.
1 tur keliling listing menjadi 1 video format panjang + 3 video pendek + 1 variasi hook + 1 klip terjemahan + 1 video avatar AI + 1 postingan media sosial = 8 konten
Dan itu masih jauh dari batasnya. Tujuannya bukan membuat lebih banyak konten dengan bekerja lebih keras, tetapi membangun sistem yang melipatgandakan nilai dari setiap video yang sudah Anda buat.
Tonton alur kerja lengkapnya: Ubah satu listing properti menjadi 8 konten dengan HeyGen
Contoh penggunaan #1: Pembaruan pasar
Perfect for:
Agen yang membangun jaringan pengaruh, pemimpin tim yang tetap selalu diingat oleh klien lama, dan broker yang memposisikan merek mereka sebagai otoritas pasar lokal.
The opportunity
Agen yang paling banyak mendapat referensi adalah mereka yang tetap selalu diingat klien di antara satu transaksi dan transaksi berikutnya. Video pembaruan pasar mingguan atau bulanan adalah cara dengan leverage tertinggi untuk melakukannya. Kebanyakan agen hanya merangkum data pasar dalam bentuk PDF atau caption panjang. Video 90 detik yang menampilkan avatar Anda menyampaikan wawasan yang sama akan menciptakan tingkat kedekatan yang benar-benar berbeda, dan bisa digunakan di semua platform utama.
Fitur utama:
- Kembar Digital / Avatar V untuk menyampaikan pembaruan seolah-olah itu dari diri Anda sendiri
- PPT/PDF ke Video untuk secara otomatis mengonversi slide data pasar Anda yang sudah ada
- AI Clipping untuk mengekstrak momen paling layak dibagikan untuk klip media sosial
- Podcast Video untuk menghasilkan diskusi pasar multi-avatar dari laporan data Anda
- Terjemahkan video untuk dipublikasikan dalam berbagai bahasa bagi wilayah pertanian multibahasa
- Mode Batch untuk menghasilkan versi khusus lingkungan dari template pembaruan yang sama dengan variabel yang berbeda
Kisah pelanggan
Jim McDonner terjun ke dunia properti setelah pensiun dari Angkatan Laut AS dan mendapati dirinya harus bersaing dengan lebih dari 4.000 agen berlisensi di Northwest Arkansas, salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di negara ini, dengan sekitar 40 penduduk baru datang setiap hari.
Sebelum HeyGen, membuat satu video saja bisa menghabiskan hampir sepanjang hari. Bahkan setelah menyewa videografer profesional untuk memproduksi satu seri berisi 12 video, ia hanya mampu menerbitkan satu atau dua video per minggu dan sering kali melewatkan minggu sama sekali tanpa mengunggah apa pun.
"Itu tidak terlalu konsisten. Tidak heran kanal saya tidak mendapatkan perhatian apa pun." Jim McDonner
Setelah menyelesaikan kursus sertifikasi AI, Jim membangun alur kerja yang kini hampir sepenuhnya otomatis. Ia menggunakan Manus untuk meneliti tren pasar, ChatGPT untuk menyusun naskah, Gamma untuk membuat panduan pembeli dan relokasi, serta Video Agent HeyGen untuk menghasilkan video yang rapi menggunakan aset mereknya.
"Saya bisa menghabiskan tiga sampai empat jam saja pada Senin pagi dan membuat video untuk kebutuhan satu minggu penuh sekaligus menjadwalkannya terlebih dahulu." Jim McDonner
Pendekatan edukatifnya secara konsisten telah menggeser audiensnya menjadi para pembeli berusia 25 hingga 45 tahun. Satu kampanye listing edukatif membantu menjual properti senilai $650.000 hanya dalam tujuh hari. Video lainnya menarik pembeli relokasi dari Memphis, dan sebuah kampanye yang menargetkan California menghasilkan banyak pertanyaan dari calon pembeli yang berencana pindah ke Northwest Arkansas.
"Saya tidak akan pernah bisa menjangkau audiens sebanyak yang sudah saya jangkau." Jim McDonner
Baca kisah lengkapnya: Bagaimana Jim McDonner menggunakan HeyGen untuk menonjol di pasar real estat yang berkembang pesat
5 video per minggu, naik dari 1–2 | 3–4 jam untuk membuat konten selama satu minggu penuh | 1.000+ subscriber YouTube
Use case #2: Tur Rumah Sinematik
Sangat cocok untuk:
Agen yang memasang listing properti premium atau mewah, broker yang membangun brand berproduksi tinggi, dan agen mana pun yang ingin kontennya tampil menonjol secara visual di feed media sosial yang ramai.
Peluang
Sebagian besar video listing direkam dengan ponsel atau diserahkan ke videografer dengan biaya ratusan dolar per pengambilan gambar. Tur rumah sinematik dengan HeyGen menghadirkan kualitas produksi sekelas film dengan biaya dan waktu yang jauh lebih rendah, menggunakan Avatar Shots bertenaga Seedance 2 untuk menempatkan avatar Anda dalam adegan-adegan memukau yang selaras dengan karakter properti.
Hasilnya terlihat seperti produksi profesional. Prosesnya hanya memakan waktu beberapa menit.
Praktik terbaik:
- Sesuaikan suasana dengan karakter properti.Gunakan Generating Looks untuk memberi arahan pada Avatar Shots tentang gaya properti: modern dan minimalis, hangat dan tradisional, pesisir, atau urban. Latar belakangnya harus terasa seperti bagian dari rumah.
- Padukan narasi avatar dengan cuplikan properti. Lapiskan Avatar Shot Anda di atas foto listing asli atau b-roll eksterior yang dihasilkan AI untuk membantu calon pembeli membayangkan properti nyata sebelum elemen sinematik mengambil alih.
- Gunakan fitur picture-in-picture untuk narasi. Biarkan avatar Anda tetap terlihat sebagai narator picture-in-picture sementara visual properti diputar di latar belakang. Ini menjaga kehadiran personal Anda tanpa mendominasi tampilan layar.
- Jaga kesan premium.Tur rumah sinematik bukan tempat untuk overlay teks yang penuh atau potongan gambar yang terlalu cepat. Biarkan visualnya berbicara. Gunakan transisi yang lembut dan teks terjemahan yang rapi.
- Utamakan gaya hidupnya. Mulailah dengan menggambarkan suasana properti sebelum detail teknis: pencahayaannya, ruangnya, dan energi lingkungannya. Pembeli mengambil keputusan secara emosional terlebih dahulu.
Fitur unggulan:
- Avatar Shots (Seedance 2): adegan avatar berkualitas film yang dihasilkan dari prompt teks, menjadi alat inti untuk produksi tur rumah sinematik
- Menciptakan Tampilan: sesuaikan latar belakang dan pengaturan avatar Anda dengan karakter properti hanya dengan sebuah prompt teks
- B-roll Generatif: buat visual sinematik yang terkait dengan properti dari prompt teks (Sora 2 / Veo 3.1) langsung di AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: kembaran digital Anda sebagai narator di layar
- Tata letak picture-in-picture: tetap tampilkan avatar Anda sebagai narator sementara visual properti memenuhi layar
- Auto Edit: rapikan semua rekaman video walkthrough sebelum menggabungkannya dengan narasi avatar
- Terjemahkan Video: buat tur sinematik dalam berbagai bahasa untuk audiens pembeli internasional atau multibahasa
Tips profesional
Untuk properti mewah, buat 3 hingga 4 Avatar Shot berbeda yang selaras dengan estetika rumah (kehangatan interior, arsitektur eksterior, gaya hidup lingkungan sekitar), lalu gunakan sebagai transisi antar adegan di antara sorotan yang dinarasikan. Ini membuat video terasa seperti produksi penuh tanpa perlu kru.
Customer story
Craig Veroni adalah agen real estat di Vancouver, British Columbia, yang melayani North Vancouver, West Vancouver, dan kota Vancouver itu sendiri. Sebelum terjun ke dunia real estat, ia menghabiskan lebih dari satu dekade sebagai aktor film dan televisi profesional, dan video selalu menjadi pusat dari bisnisnya.
After a fire and flood forced his family out of their home for nearly a year, his video production came to a complete halt.
"We had been out of our house for about nine months. I couldn't produce any content. I didn't have gear." Craig Veroni
When he saw fellow agents using HeyGen to grow new social channels with AI avatars, he was skeptical. Over three days in a small training group, he built his digital twin, refined his workflow, and published his first Instagram Reel.
"I was freaked out because I'm known for my video. I thought people were going to hate this." Craig Veroni
The twin worked because it was built from his own high-quality footage, trained on the library of videos he had already filmed, capturing his real looks and mannerisms. He paired it with professionally recorded voice models and upgrades every time a better avatar model ships.
He moved from one video a week to two Reels a day. Within the first week, every post outperformed anything he had done personally. On three separate occasions, complete strangers stopped him in public to say they were subscribers.
"The connection was working." Craig Veroni
Read the full story: How Craig Veroni scaled his real estate marketing with HeyGen
4x Instagram followers in 10 months | 2 Reels published per day with HeyGen | 770,000+ accounts reached monthly
Use case #3: Listing spotlight
Perfect for:
Individual agents, team leads, listing coordinators, and brokerage marketing teams.
The opportunity
Video listings generate up to 403% more inquiries than photo-only listings, but most agents produce zero video because of cost and time. A listing spotlight with HeyGen delivers a professional, avatar-narrated overview in under 10 minutes, ready before the first showing.
The format: your digital twin narrates the listing as a picture-in-picture presenter, with property photos, text callouts, and AI-generated b-roll filling the frame behind them. Buyers get a personal introduction from you and a visual anchor of the property in a single video.
Best practices:
- Create before the first showing. Have your listing spotlight live before you post to the MLS — buyers doing pre-market research will find it immediately.
- Lead with lifestyle, not specs. Buyers can read the spec sheet. Tell the story: the morning light in the kitchen, the walk to the coffee shop, the neighborhood vibe.
- Use picture-in-picture narration. Keep your avatar visible in the corner as a narrator while property photos and b-roll play in the background. It personalizes the video without blocking the visuals.
- Keep it under 90 seconds. Save longer formats for luxury properties. 60 to 90 seconds is the sweet spot for most listings.
- Generate multilingual versions immediately. If your market has a significant Spanish or other-language buyer community, translate the spotlight right after you publish the English version.
Top features:
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin delivers the listing narration as you
- Picture-in-picture layout: your avatar as narrator over property photos and b-roll
- Generating Looks: place your avatar in a backdrop that matches the property's style
- Generative B-roll: generate cinematic property-adjacent visuals from a text prompt
- Translate Videos: one listing spotlight, 175+ language versions
- Captions: essential for silent autoplay on social and listing platforms
Pro tip
Script structure that works: Hook (something surprising or vivid, 10 seconds), Property highlights (3 to 4 features led with lifestyle benefit, 40 seconds), Neighborhood (walkability, schools, amenities, 20 seconds), CTA (one clear next step, 10 seconds).
Customer story
Scott Henninger has helped buyers relocate to northeast Tennessee and southwest Virginia for nearly two decades. Today, his YouTube channel is the engine behind his entire business: 85 to 90 percent of his clients find him through educational videos about moving to the region.
Before HeyGen, every video required Scott to transform his living room into a temporary studio: multiple cameras, a DSLR with teleprompter, careful lighting management. Because everything had to be assembled and taken down each time, he sometimes went months without publishing.
"Anytime I start posting videos again, business takes off." Scott Henninger
After switching to HeyGen, Scott now records his audio, uploads it into HeyGen to generate his avatar video, and finishes the project in Final Cut Pro with graphics, b-roll, and titles.
"From the time I record one, I can have it out in an hour and a half or two hours if I want to." Scott Henninger
Since adopting HeyGen, Scott's videos have accumulated roughly 20,000 views. Only one viewer has ever suggested the videos might be AI-generated. Today he closes 25 to 30 transactions a year, with nearly all of those clients discovering him through YouTube before ever scheduling a call.
"Sitting in front of a camera physically doesn't make me a cent. Writing the scripts and presenting them and getting them out, that's where the money comes in." Scott Henninger
Read the full story: How Scott Henninger uses HeyGen to turn video into a real estate growth engine
3 hours saved per filming session | 2 hours to produce a 10 to 15-minute YouTube video | 25+ homes sold annually through YouTube-generated leads