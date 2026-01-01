Kamu mungkin pernah melihatnya di Instagram. Seorang biksu berkepala plontos dengan suara yang menenangkan membagikan nasihat hidup di berandamu. Jutaan tayangan. Ribuan komentar dari orang-orang yang benar-benar tersentuh.
Yang Mun bukanlah orang sungguhan. Dia adalah karakter AI yang sepenuhnya dibuat dengan HeyGen oleh kreator Shalev Hani. Dan akun-akun seperti miliknya sedang meledak di Instagram, TikTok, dan YouTube saat ini.
Shalev mengembangkan akun Yang Mun hingga memiliki lebih dari 2,5 juta pengikut di Instagram dengan formula sederhana: satu konsep yang jelas, sekitar 20 menit waktu produksi, dan HeyGen. Tanpa kamera. Tanpa studio. Tanpa talenta tradisional atau tim produksi.
Siapa yang menonton
Yang Mun berbicara kepada orang dewasa berusia 25–50 tahun yang menggulir Instagram untuk mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh sebagian besar feed. Shalev Hani, kreator di balik Yang Mun, menggambarkan audiensnya sebagai “orang dewasa yang mencari ketenangan, kejernihan emosi, dan landasan spiritual.” Mereka tidak menginginkan kebisingan. Mereka menginginkan sejenak keheningan. Dan mereka tidak sendirian. Kita sedang mengalami pergeseran menuju gaya hidup sehat, di mana melambat dan memprioritaskan kesehatan mental telah berubah dari minat yang dianggap niche menjadi prioritas arus utama.
Video menjadi penopang seluruh strategi. “Video adalah medium inti untuk menyampaikan kehadiran, nada, dan rasa percaya,” jelas Shalev. “Sebuah posting teks bisa membagikan kebijaksanaan. Video membuatmu benar-benar merasakannya.” Itulah mengapa ia membangun semuanya berpusat pada video dan tidak pada hal lain.
Masalahnya
Sebelum HeyGen, setiap video memerlukan upaya manual yang besar untuk menulis skrip, merekam, mengedit, dan memublikasikan. Shalev menggambarkan proses lamanya sebagai “lebih lambat dan lebih banyak menghabiskan sumber daya, sehingga sulit menjaga konsistensi.” Ia hanya bisa membuat beberapa video per minggu, yang terdengar masuk akal sampai Anda memahami bagaimana Instagram sebenarnya bekerja. Algoritmanya memberi penghargaan pada konsistensi harian. Hanya beberapa unggahan per minggu berarti jangkauan lebih kecil, pertumbuhan lebih lambat, dan sebuah batas yang bisa dirasakan Shalev, tetapi tidak bisa ia tembus.
Tantangan yang lebih mendasar adalah keberlanjutan. “Menjaga konsistensi posting tanpa mengalami burnout” adalah titik masalah utamanya. Kualitas konten yang meditatif menuntut ketepatan dalam nada dan tempo. Mempertahankan standar itu sambil tetap cukup sering mempublikasikan konten untuk terus bertumbuh adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin dipertahankan dalam jangka panjang.
“Gunakan teknologi untuk mendukung pesan, bukan mengalihkan darinya.”— Shalev Hani, kreator Yang Mun
Mengapa HeyGen
Shalev mulai mencari solusi video AI ketika ia menyadari bahwa ia perlu “menskalakan konten sambil tetap menjaga keaslian.” Ia tidak mencari jalan pintas. Ia membutuhkan sebuah alat yang dapat menangani beban produksi tanpa menghadirkan uncanny valley ke dalam hasil akhirnya.
Ia mengevaluasi beberapa platform dan memilih HeyGen karena satu alasan. Dalam kata-katanya, “Rasanya paling manusiawi dan tidak mengganggu, sehingga fokus tetap pada pesannya.” Alat lain justru menghadirkan elemen visual atau nada yang menarik perhatian pada teknologinya. HeyGen melakukan kebalikannya. Teknologinya menghilang dan menyatu dengan kontennya.
Proses onboarding berlangsung cepat. Shalev dan timnya dengan cepat merasa nyaman menggunakan rangkaian alat tersebut “dalam waktu kurang dari beberapa hari.” Tidak ada kurva pembelajaran yang curam. Tidak perlu banyak percobaan. Mereka beralih dari penggunaan pertama ke hasil berkualitas produksi hampir seketika.
Cara kerjanya
Untuk akun Yang Mun, ide-ide datang dari dua sumber: pergulatan audiens yang berulang dan tema-tema spiritual yang abadi. Shalev mengatakan ia tidak mengejar tren. Ia mencari titik temu antara apa yang orang butuhkan saat ini dengan apa yang telah benar selama berabad-abad. Kombinasi itu membuat setiap video terasa sekaligus relevan dan mendalam.
Ia menulis skrip yang pendek dan sederhana. Itulah pelajaran paling penting yang Shalev pelajari sejak awal. Ketika ditanya apa yang ia harap sudah ia ketahui dari awal, jawabannya lugas:“Skrip sederhana memberikan performa terbaik.” Godaan saat menggunakan alat video AI adalah menulis konten yang lebih panjang dan kompleks karena teknologinya mampu mengatasinya. Namun audiens tidak menginginkan sesuatu yang rumit. Mereka hanya menginginkan satu ide yang disampaikan dengan jelas. Ketika ia tidak memiliki skrip yang siap, ia menggunakan penulis skrip HeyGen untuk membuatnya.
Fitur lain yang paling ia andalkan adalah “avatar delivery dan voice.” Tidak ada grafis yang rumit. Tidak ada edit berlapis. Formatnya tetap minimal dan berfokus pada pesan karena, seperti yang dikatakan Shalev, “video yang minimal dan berfokus pada pesan adalah yang benar-benar terhubung dengan orang-orang.” Karena membuat video di HeyGen begitu mudah, ia memproduksi konten secara batch, menulis skrip dan membuat beberapa video dalam satu sesi, lalu menjadwalkannya sepanjang minggu.
Apakah para audiens peduli bahwa dia adalah AI?
Ini adalah kekhawatiran terbesar Shalev sebelum peluncuran. Ia mengakui bahwa “keaslian adalah kekhawatirannya” sejak awal. Jika audiens merasa tertipu, seluruh proyek akan runtuh.
Yang terjadi justru sebaliknya. “Respons audiens yang menyelesaikannya,” kata Shalev. Orang-orang berfokus pada pesannya, bukan teknologinya. Komentar dan pola keterlibatan menunjukkan bahwa para penonton terhubung pada tingkat emosional dan spiritual. Tidak ada yang menilai apakah biksu itu nyata. Mereka menyerap ajarannya, merenungkannya, dan membagikannya.
Ketika ditanya tentang manfaat paling mengejutkan dari menggunakan HeyGen, Shalev tidak menyoroti kecepatan atau penghematan biaya. Ia menyoroti koneksi: “betapa alami audiens terhubung dengan kontennya.” Ketika pesannya tulus dan penyampaiannya konsisten, teknologinya menjadi tak terlihat.
Hasilnya
“Kami beralih dari hanya beberapa video per minggu menjadi konten setiap hari,” Shalev menegaskan. Perubahan tunggal itu mengubah seluruh perjalanan karier Yang Mun.
Frekuensi posting, jangkauan, dan engagement semuanya meningkat. Namun hasil yang lebih mendalam adalah apa arti publikasi harian sebenarnya bagi sebuah brand mindfulness. Bimbingan spiritual bukanlah sesuatu yang orang cari hanya sekali seminggu. Mereka kembali mencarinya setiap pagi, setiap malam, setiap kali mereka butuh jeda mental dan ketenangan. Publikasi harian membuat Yang Mun hadir bagi audiensnya dengan cara yang benar-benar mereka butuhkan.
Secara keseluruhan, video HeyGen tampil sama baiknya atau bahkan lebih baik daripada konten yang diproduksi secara tradisional. Shalev mengaitkan hal ini terutama dengan konsistensi:“Sama baik atau bahkan lebih kuat karena konsistensi.” Algoritme memberi penghargaan pada publikasi harian. Audiens menghargai keandalan. HeyGen membuat keduanya menjadi mungkin tanpa penurunan kualitas.
“Betapa alami audiens terhubung dengan kontennya telah menjadi manfaat yang paling mengejutkan.”— Shalev Hani, kreator Yang Mun
Panduan langkah demi langkah
Yang Mun bukanlah sebuah anomali. Ia adalah sebuah cetak biru. Sistem yang sama yang membangun akun ini dapat digunakan oleh kreator atau brand mana pun yang menginginkan kehadiran video bertenaga AI yang konsisten dan mudah dikenali.
Prinsip-prinsipnya bisa diterapkan secara langsung. Mulailah dengan audiens yang jelas dan pesan yang jelas. Gunakan avatar dan alat suara HeyGen untuk menciptakan karakter yang mudah dikenali dan dipercaya orang. Tulis skrip yang sederhana. Produksi secara batch. Publikasikan setiap hari. Biarkan teknologi menangani beban produksi sehingga Anda bisa fokus pada keputusan kreatif yang benar-benar penting: apa yang ingin Anda sampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan mengapa audiens Anda perlu mendengarnya.
Shalev sekarang mengajarkan sistem yang persis sama ini.“Sistem yang sama yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan Yang Mun diajarkan dalam kursus khusus untuk kreator dan brand yang membangun karakter bertenaga AI.” Kursus ini mencakup semuanya, mulai dari pembuatan karakter dan penulisan naskah hingga alur kerja produksi dan strategi publikasi.
Apa yang akan datang selanjutnya
Shalev berencana mendorong Yang Mun “menuju ajaran yang lebih mendalam dan jangkauan yang lebih luas.” Fitur HeyGen yang paling membuatnya bersemangat adalah “nuansa emosional yang jauh lebih kaya dalam penyampaian dengan Yang Mun di berbagai lingkungan dan situasi”. Kemampuan untuk menyampaikan perubahan halus dalam nada inilah yang membuat konten terasa lebih hadir dan hidup.
Namun filosofi intinya tetap sama. Teknologi melayani pesan. Pesan melayani audiens. Selebihnya hanyalah gangguan.