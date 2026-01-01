

Kamu mungkin pernah melihatnya di Instagram. Seorang biksu berkepala plontos dengan suara yang menenangkan membagikan nasihat hidup di berandamu. Jutaan tayangan. Ribuan komentar dari orang-orang yang benar-benar tersentuh.

Yang Mun bukanlah orang sungguhan. Dia adalah karakter AI yang sepenuhnya dibuat dengan HeyGen oleh kreator Shalev Hani. Dan akun-akun seperti miliknya sedang meledak di Instagram, TikTok, dan YouTube saat ini.

Shalev mengembangkan akun Yang Mun hingga memiliki lebih dari 2,5 juta pengikut di Instagram dengan formula sederhana: satu konsep yang jelas, sekitar 20 menit waktu produksi, dan HeyGen. Tanpa kamera. Tanpa studio. Tanpa talenta tradisional atau tim produksi.

Siapa yang menonton

Yang Mun berbicara kepada orang dewasa berusia 25–50 tahun yang menggulir Instagram untuk mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh sebagian besar feed. Shalev Hani, kreator di balik Yang Mun, menggambarkan audiensnya sebagai “orang dewasa yang mencari ketenangan, kejernihan emosi, dan landasan spiritual.” Mereka tidak menginginkan kebisingan. Mereka menginginkan sejenak keheningan. Dan mereka tidak sendirian. Kita sedang mengalami pergeseran menuju gaya hidup sehat, di mana melambat dan memprioritaskan kesehatan mental telah berubah dari minat yang dianggap niche menjadi prioritas arus utama.

Video menjadi penopang seluruh strategi. “Video adalah medium inti untuk menyampaikan kehadiran, nada, dan rasa percaya,” jelas Shalev. “Sebuah posting teks bisa membagikan kebijaksanaan. Video membuatmu benar-benar merasakannya.” Itulah mengapa ia membangun semuanya berpusat pada video dan tidak pada hal lain.

Masalahnya

Sebelum HeyGen, setiap video memerlukan upaya manual yang besar untuk menulis skrip, merekam, mengedit, dan memublikasikan. Shalev menggambarkan proses lamanya sebagai “lebih lambat dan lebih banyak menghabiskan sumber daya, sehingga sulit menjaga konsistensi.” Ia hanya bisa membuat beberapa video per minggu, yang terdengar masuk akal sampai Anda memahami bagaimana Instagram sebenarnya bekerja. Algoritmanya memberi penghargaan pada konsistensi harian. Hanya beberapa unggahan per minggu berarti jangkauan lebih kecil, pertumbuhan lebih lambat, dan sebuah batas yang bisa dirasakan Shalev, tetapi tidak bisa ia tembus.

Tantangan yang lebih mendasar adalah keberlanjutan. “Menjaga konsistensi posting tanpa mengalami burnout” adalah titik masalah utamanya. Kualitas konten yang meditatif menuntut ketepatan dalam nada dan tempo. Mempertahankan standar itu sambil tetap cukup sering mempublikasikan konten untuk terus bertumbuh adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin dipertahankan dalam jangka panjang.

“Gunakan teknologi untuk mendukung pesan, bukan mengalihkan darinya.” — Shalev Hani, kreator Yang Mun

Mengapa HeyGen

Shalev mulai mencari solusi video AI ketika ia menyadari bahwa ia perlu “menskalakan konten sambil tetap menjaga keaslian.” Ia tidak mencari jalan pintas. Ia membutuhkan sebuah alat yang dapat menangani beban produksi tanpa menghadirkan uncanny valley ke dalam hasil akhirnya.

Ia mengevaluasi beberapa platform dan memilih HeyGen karena satu alasan. Dalam kata-katanya, “Rasanya paling manusiawi dan tidak mengganggu, sehingga fokus tetap pada pesannya.” Alat lain justru menghadirkan elemen visual atau nada yang menarik perhatian pada teknologinya. HeyGen melakukan kebalikannya. Teknologinya menghilang dan menyatu dengan kontennya.

Proses onboarding berlangsung cepat. Shalev dan timnya dengan cepat merasa nyaman menggunakan rangkaian alat tersebut “dalam waktu kurang dari beberapa hari.” Tidak ada kurva pembelajaran yang curam. Tidak perlu banyak percobaan. Mereka beralih dari penggunaan pertama ke hasil berkualitas produksi hampir seketika.

Cara kerjanya

Untuk akun Yang Mun, ide-ide datang dari dua sumber: pergulatan audiens yang berulang dan tema-tema spiritual yang abadi. Shalev mengatakan ia tidak mengejar tren. Ia mencari titik temu antara apa yang orang butuhkan saat ini dengan apa yang telah benar selama berabad-abad. Kombinasi itu membuat setiap video terasa sekaligus relevan dan mendalam.

Ia menulis skrip yang pendek dan sederhana. Itulah pelajaran paling penting yang Shalev pelajari sejak awal. Ketika ditanya apa yang ia harap sudah ia ketahui dari awal, jawabannya lugas:“Skrip sederhana memberikan performa terbaik.” Godaan saat menggunakan alat video AI adalah menulis konten yang lebih panjang dan kompleks karena teknologinya mampu mengatasinya. Namun audiens tidak menginginkan sesuatu yang rumit. Mereka hanya menginginkan satu ide yang disampaikan dengan jelas. Ketika ia tidak memiliki skrip yang siap, ia menggunakan penulis skrip HeyGen untuk membuatnya.

Fitur lain yang paling ia andalkan adalah “avatar delivery dan voice.” Tidak ada grafis yang rumit. Tidak ada edit berlapis. Formatnya tetap minimal dan berfokus pada pesan karena, seperti yang dikatakan Shalev, “video yang minimal dan berfokus pada pesan adalah yang benar-benar terhubung dengan orang-orang.” Karena membuat video di HeyGen begitu mudah, ia memproduksi konten secara batch, menulis skrip dan membuat beberapa video dalam satu sesi, lalu menjadwalkannya sepanjang minggu.

