The Weather Network menyediakan informasi cuaca 24 jam sehari, 365 hari setahun kepada lebih dari 40 juta pengguna setiap bulan di berbagai pasar. Karena cuaca bergantung pada lokasi, The Weather Network memerlukan cara untuk menyajikan prakiraan cuaca yang lebih terlokalisasi untuk setiap komunitas.

Untuk mewujudkannya, The Weather Network membuat avatar pertama yang didukung AI menggunakan HeyGen. Avatar ini tidak menggantikan pembawa acara cuaca di siaran langsung, tetapi memungkinkan mereka menggunakan avatar dalam pesan bersponsor. Dengan persetujuan eksplisit dari para ahli meteorologinya, perusahaan dapat memanfaatkan AI untuk menyajikan prakiraan cuaca hiper-lokal dalam skala yang lebih luas serta memberikan kesempatan bagi komunitas dan perekonomian lokal untuk bersiap dan merespons peristiwa terkait cuaca.

"Perusahaan-perusahaan di sektor media cuaca dan layanan informasi sangat siap untuk memanfaatkan kekuatan luar biasa AI guna mengomunikasikan informasi yang menyelamatkan nyawa dengan lebih baik, menyajikan cerita yang menghibur, dan membantu orang membuat keputusan sehari-hari," kata Nana Banerjee, Presiden dan CEO Pelmorex Corporation.