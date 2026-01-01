background leftbackground right
Lokalisasi Perusahaan

Bagaimana The Weather Network menyajikan prakiraan hiper-lokal dengan avatar AI

INDUSTRI:Perusahaan
DEPARTEMEN:Lokalisasi
LOKASI:🌍 Oakville, Ontario
Lihat hasil apa yang bisa HeyGen dapatkan untuk Anda.
Pelajari lebih lanjut

Sampaikan informasi penting dengan cepat.

The Weather Network menyediakan informasi cuaca 24 jam sehari, 365 hari setahun kepada lebih dari 40 juta pengguna setiap bulan di berbagai pasar. Karena cuaca bergantung pada lokasi, The Weather Network memerlukan cara untuk menyajikan prakiraan cuaca yang lebih terlokalisasi untuk setiap komunitas.

Untuk mewujudkannya, The Weather Network membuat avatar pertama yang didukung AI menggunakan HeyGen. Avatar ini tidak menggantikan pembawa acara cuaca di siaran langsung, tetapi memungkinkan mereka menggunakan avatar dalam pesan bersponsor. Dengan persetujuan eksplisit dari para ahli meteorologinya, perusahaan dapat memanfaatkan AI untuk menyajikan prakiraan cuaca hiper-lokal dalam skala yang lebih luas serta memberikan kesempatan bagi komunitas dan perekonomian lokal untuk bersiap dan merespons peristiwa terkait cuaca.

"Perusahaan-perusahaan di sektor media cuaca dan layanan informasi sangat siap untuk memanfaatkan kekuatan luar biasa AI guna mengomunikasikan informasi yang menyelamatkan nyawa dengan lebih baik, menyajikan cerita yang menghibur, dan membantu orang membuat keputusan sehari-hari," kata Nana Banerjee, Presiden dan CEO Pelmorex Corporation.

Kisah pelanggan yang direkomendasikan

Resource Image
Avatar Video

Temukan bagaimana Pyne memanfaatkan teknologi video AI untuk meningkatkan keterlibatan dan mempermudah penciptaan konten. Baca studi kasus lengkapnya di HeyGen.

Pelajari lebih lanjut
Resource Image
Avatar Video

Pelajari bagaimana School of AI menggunakan HeyGen untuk membuat dan menerjemahkan kursus AI 10× lebih cepat, menjangkau pelajar di lebih dari 70 negara sekaligus menghemat 80–90% waktu produksi video.

Pelajari lebih lanjut
Resource Image
Personalized Video

Pelajari bagaimana Publicis Groupe memanfaatkan alat video bertenaga AI dari HeyGen untuk meningkatkan komunikasi digital mereka dan menyederhanakan pembuatan konten untuk kampanye mereka.

Pelajari lebih lanjut

Mulai membuat video dengan AI

Lihat bagaimana bisnis seperti Anda menskalakan pembuatan konten dan mendorong pertumbuhan dengan video AI paling inovatif.

Pesan pertemuan
CTA background