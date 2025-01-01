Berdiri sejak tahun 1843, The Economist adalah salah satu publikasi berita yang paling dihormati di dunia dan terkenal dengan analisis mendalam, keakuratan editorial, serta pandangan globalnya. Majalah yang berbasis di London ini meliputi politik internasional, bisnis, sains, dan budaya, mengintegrasikan edisi cetak, digital, podcast, dan video narasi.

Seiring dengan semakin multimodal dan globalnya konsumsi media, The Economist mencari cara untuk memperluas jangkauannya melintasi bahasa dan platform tanpa mengorbankan kualitas editorial atau meningkatkan biaya produksi. Ludwig Siegele, Senior Editor untuk Inisiatif AI, memimpin upaya tersebut.

“Tugas saya adalah mencari cara menggunakan AI generatif di ruang redaksi,” kata Ludwig. “Dan itu tidak selalu mudah.”

Namun ketika berbicara mengenai lokalisisasi video, jawabannya segera menjadi jelas: HeyGen.

Membuka jangkauan global dengan terjemahan video berdaya AI

The Economist menghasilkan aliran video singkat yang kaya editorial untuk platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Namun, video-video tersebut secara tradisional hanya diterbitkan dalam bahasa Inggris karena biaya tinggi dan kompleksitas dalam menerjemahkan serta memproduksi ulang konten video dalam berbagai bahasa.

“Sebelum menerjemahkan sebuah video, biayanya akan terlalu mahal bahkan untuk memulai membuat satu atau dua,” kata Ludwig. “Eksperimen itu sendiri terlalu mahal.”

Perubahan itu terjadi ketika Ludwig menemukan HeyGen. “Saya pertama kali mendengar tentang HeyGen dari anak seorang rekan kerja di kantor kami di Berlin,” kata Ludwig. “Dia menggunakannya untuk menerjemahkan video pelatihan untuk timnya di Eropa Timur. Saya melihatnya dan berpikir, ‘ini luar biasa.’”

Tim tersebut mulai menguji pipa penerjemahan HeyGen pada video sosial berdurasi pendek mereka, menerjemahkan asli bahasa Inggris ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Spanyol, dan Mandarin. “Cara kami menggunakan HeyGen itu sederhana,” kata Ludwig. “Kami mengunggah video tersebut, itu memberikan kami terjemahan kasar, dan kami menggunakan fitur proofreading untuk membuatnya sempurna.”

Kemampuan proofreading itu adalah perubahan yang sangat berarti. Platform lain menawarkan terjemahan otomatis tetapi tidak memungkinkan kontrol editorial. “Anda berada di bawah belas kasihan algoritma,” kata Ludwig. “Dan itu tidak selalu memenuhi standar jurnalistik kami.” Kemampuan HeyGen untuk mengedit terjemahan secara langsung dan ditinjau oleh penutur asli memastikan bahwa The Economist dapat mempertahankan nadanya, ketepatan, dan suaranya.

Hasilnya langsung terlihat. Beberapa video terjemahan bahkan lebih unggul dari video asli berbahasa Inggris, mendapatkan ratusan ribu tayangan. “Itu adalah momen besar bagi kami,” kata Ludwig.

Menskalakan eksperimen dan mengubah budaya internal

Keberhasilan HeyGen juga menandai perubahan budaya di dalam redaksi. “Tujuan saya adalah membuat rekan-rekan benar-benar menggunakan teknologi tersebut,” kata Ludwig. “Semua orang memiliki akses, tetapi sulit untuk mengubah alur kerja. Alat seperti HeyGen membuatnya lebih mudah karena hasilnya berbicara sendiri.”

Salah satu demonstrasi awal terbukti sangat penting. “Pertama kali saya melihat salah satu editor kami berbicara bahasa Perancis dengan lancar; itu benar-benar mengejutkan,” kenang Ludwig. “Gerakan mulutnya cocok, nada suaranya identik. Terlihat nyata.”

Realisme terjemahan HeyGen membantu para jurnalis The Economist melihat AI tidak hanya sebagai sebuah kebaruan tetapi sebagai alat praktis di ruang redaksi. Kredibilitas tersebut membuka pintu untuk berbagai bentuk eksperimen baru.

Tim tersebut sejak itu mulai menguji penjelas berbasis avatar, menggunakan gambar pemikir sejarah yang dihidupkan melalui gerakan dan narasi yang dihasilkan AI. Proyek ini merupakan bagian dari seri baru tentang liberalisme yang membayangkan kembali bagaimana konsep-konsep sejarah dapat diajarkan secara visual.

“Masa depan jurnalisme itu fleksibel,” kata Ludwig. “Kamu menulis sebuah artikel, lalu mengubahnya menjadi video, kemudian menjadi audio. Konsumen memilih bagaimana mereka ingin mengalaminya.” HeyGen membantu mewujudkan visi tersebut tanpa harus merombak alur kerja produksi The Economist.

Mengubah jurnalisme melalui video AI multibahasa

Sejak menerapkan HeyGen, The Economist telah membuka kemampuan multibahasa baru, memperluas jangkauan audiens, dan memvalidasi investasinya dalam jurnalisme yang didukung AI.

Jangkauan video meningkat : Beberapa video yang diterjemahkan menerima ratusan ribu tayangan—menyamai atau melebihi performa dari video asli berbahasa Inggris.

: Beberapa video yang diterjemahkan menerima ratusan ribu tayangan—menyamai atau melebihi performa dari video asli berbahasa Inggris. Lokalisasi terbuka : Untuk pertama kalinya, The Economist dapat melakukan percobaan dengan video multibahasa dalam skala besar. “Hal ini baru bisa terjadi karena biayanya turun cukup banyak sehingga membuat eksperimen menjadi layak,” kata Ludwig.

: Untuk pertama kalinya, The Economist dapat melakukan percobaan dengan video multibahasa dalam skala besar. “Hal ini baru bisa terjadi karena biayanya turun cukup banyak sehingga membuat eksperimen menjadi layak,” kata Ludwig. Kualitas editorial terjaga: Fitur proofreading HeyGen memungkinkan penutur asli untuk menyempurnakan terjemahan, memastikan keakuratan dan mempertahankan standar editorial tinggi The Economist.

Di luar metrik, dampak manusia juga sama berartinya. “Menggunakan HeyGen untuk membuat video profesional sangat menyenangkan,” kata Ludwig. “Pada akhirnya, Anda bisa berkata, ‘Ini hasil karya saya.’ Ini memberi Anda kekuatan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa Anda lakukan.”

Hari ini, The Economist terus mengembangkan kemampuan AI-nya dalam video, terjemahan, dan produksi editorial. Bagi mereka yang mempertimbangkan alat serupa, saran dia sederhana.

“Jika Anda penasaran tentang HeyGen, coba saja,” kata Ludwig. “Unggah sebuah video, tes terjemahannya, mainkan fitur proofreading dan Anda akan melihat betapa kuat dan mudah diaksesnya teknologi ini.”