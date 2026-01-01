I Love Happy Cats adalah platform edukasi berbasis di Belgia yang didirikan oleh Anneleen Bru, seorang ahli perilaku kucing bersertifikat dengan satu misi: membuat kucing lebih bahagia. Melalui kursus online, buku, dan konten video, Anneleen memberdayakan para pemilik dan profesional yang menangani kucing untuk lebih memahami perilaku kucing dengan panduan praktis yang berbasis sains.

Namun, mengembangkan ilmunya ke berbagai wilayah dan platform terbukti tidak mudah. Membuat konten video profesional dalam banyak bahasa memakan banyak waktu, mahal, dan sangat menguras emosi. “Saya seorang pengusaha dengan banyak ide besar,” kata Anneleen. “Tapi saya terus terjebak dalam proses praktis dan tidak bisa mempercepatnya.”

Segalanya berubah ketika ia menemukan HeyGen. Platform ini memberi Anneleen alat untuk mentransformasi cara ia membuat, menerjemahkan, dan menyampaikan kontennya, sehingga membuka skala pertumbuhan yang belum pernah ada sebelumnya bagi bisnisnya.

Mengelola keseimbangan mustahil antara waktu dan kualitas

Sebagai pengusaha solo, Anneleen didorong oleh misinya tetapi dibatasi oleh waktu, anggaran, dan tuntutan produksi. “Dulu kami merekam semua video di studio,” kata Anneleen. “Saya menggunakan teleprompter, berdandan, lalu membaca naskah berulang kali. Kalau saya membuat satu kesalahan saja, itu berarti harus mulai lagi dari awal.”

Bahkan dengan bantuan pasangannya, yang mengedit video, prosesnya tetap sangat melelahkan. Satu video berdurasi 10 menit saja bisa memakan waktu berjam-jam untuk pengambilan gambar dan berhari-hari untuk diedit. “Orang melihat video pendek dan mengira itu mudah, tapi di balik layar itu berarti berminggu-minggu kerja, dan ketika bisnis Anda masih sangat kecil, itu membuat semua hal lain terhenti,” kata Anneleen.

Biaya produksi bukan hanya soal uang, tapi juga emosional. “Aku ingat pernah merekam selama berjam-jam dan baru tahu kalau kameranya tidak merekam,” kata Anneleen. “Lain kali, aku seharian punya riasan yang luntur di bawah mata. Kami harus membuang semuanya dan mulai dari awal lagi.”

Yang terpenting, produksi video tradisional membuatnya hampir mustahil untuk berkembang secara global. Menerjemahkan kontennya ke dalam bahasa lain berarti harus menyewa penerjemah, melakukan pengambilan gambar ulang, dan mengedit dari awal untuk setiap pasar. “Saya ingin melampaui bahasa Flemish atau Belanda. Saya ingin menjangkau Jepang, Brasil, dan Jerman. Tapi saya tidak bisa melakukannya sendirian.”

Membuka peluang baru dengan avatar dan otomatisasi

Perjalanan Anneleen dengan HeyGen dimulai dari rasa penasaran. “Saya mulai dengan terjemahan video dasar. Saya hanya mengunggah video saya yang sudah ada dalam bahasa Inggris dan menghasilkan versi bahasa Prancis dan Jerman,” kata Anneleen. “Saya khawatir hasilnya akan terdengar seperti robot, tapi ternyata tidak. Suaranya, nadanya, bahkan pengucapannya terasa seperti saya sendiri.”

Keberhasilan awal itu mendorongnya untuk mengeksplorasi lebih jauh. Ia mulai bereksperimen dengan avatar. “Saya menyadari bahwa saya bisa mengunggah transkrip, membuat video avatar, lalu menerjemahkannya lagi dan lagi tanpa harus mulai dari nol. Saat itulah saya sadar: ini bukan sekadar alat. Ini adalah pengubah permainan.”

Suatu malam, sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya. “Aku tidak tidur. Aku menyadari bahwa aku bisa mengubah buku-bukuku menjadi kursus, ide-ideku menjadi video. Aku bisa memanfaatkan kembali kerja keras bertahun-tahun dan memberinya kehidupan baru. Saat itulah aku berkata: ‘Aku bisa menaklukkan dunia dengan Happy Cats.’”

Dengan menggunakan HeyGen, Anneleen mengubah kursus 56 videonya menjadi aset multibahasa, diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Hungaria, Jepang, dan lainnya. “Saya mengirim video uji coba kepada penutur asli,” kata Anneleen. “Mereka kembali dan berkata, ‘Ini sempurna.’ Mereka memahami semuanya, bahkan kosakata ilmiahnya.”

Antarmuka HeyGen yang intuitif membuat semuanya jadi lebih mudah. “Sangat sederhana. Saya menulis skrip, mengunggahnya, dan selesai. Saya bisa memberi subtitle, menerjemahkan, dan merevisi semuanya di satu tempat. Begitu masuk antrean, saya bisa mengerjakan hal lain.”

Mencapai produksi lebih cepat dengan alur kerja yang mudah

Sejak menggunakan HeyGen, I Love Happy Cats telah melihat peningkatan yang sangat signifikan dalam kecepatan, jangkauan, dan keterlibatan.

Waktu produksi berkurang : Membuat video dari awal hingga akhir kini 5x lebih cepat dibandingkan sebelum menggunakan HeyGen.

: Membuat video dari awal hingga akhir kini 5x lebih cepat dibandingkan sebelum menggunakan HeyGen. Jangkauan global terbuka : Kursus sekarang tersedia dalam bahasa Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Jepang, Hungaria, dan Tionghoa.

: Kursus sekarang tersedia dalam bahasa Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Jepang, Hungaria, dan Tionghoa. Efisiensi biaya: Tanpa perlu studio, penerjemah, atau editor, Anneleen kini dapat memproduksi konten berkualitas profesional sepenuhnya secara internal.

“Saya selalu bilang ada era sebelum HeyGen dan era sesudahnya,” katanya. “Melihat avatar saya mengucapkan sesuatu yang saya tulis sendiri. Rasanya seperti menemukan kembaran saya. Itu sungguh tidak nyata. Hal itu membuat misi saya bisa ditingkatkan skalanya.”

Saran dia untuk orang lain? “Jangan lewatkan kesempatan ini. Jika kamu punya sesuatu untuk disampaikan kepada dunia, HeyGen akan membantumu menyampaikannya.”