Curt Landry Ministries adalah organisasi kemanusiaan nirlaba yang berfokus pada kegiatan penjangkauan dan pembangunan komunitas. Organisasi ini menyediakan ruang yang hangat dan ramah, baik secara virtual maupun tatap muka, bagi individu untuk terlibat dengan ajaran-ajaran Alkitab sambil memperdalam pemahaman dan apresiasi mereka terhadap warisan Yahudi serta kaitannya yang penting dengan Kekristenan.

Darrell Puckett, Creative Media Director di Curt Landry Ministries, mengawasi seluruh aspek kreatif organisasi, menyeimbangkan inovasi dengan pendekatan yang berfokus pada bisnis. Puckett memprioritaskan data, analitik, dan jangkauan organik untuk memperluas pemberitaan Injil pelayanan tersebut dan memperbesar dampaknya.

Timnya, yang digerakkan oleh hasrat untuk menyebarkan pesan profetik dan rohani Curt Landry kepada audiens global, mengeksplorasi berbagai opsi untuk mempercepat pengembangan konten dalam banyak bahasa. Setelah menguji beberapa pesaing, Darrell dan timnya menggunakan HeyGen untuk memperluas jangkauan, meningkatkan skala konten multibahasa, dan mentransformasi kemampuan penjangkauan global mereka.

Menjangkau berbagai bangsa dalam bahasa asli mereka

Darrell ingin membawa firman yang diucapkan ke tingkat berikutnya dengan menjangkau beragam audiens global secara relevan dan autentik. Curt Landry Ministries memiliki sebuah inisiatif berjudul "Reaching the Nations" yang bertujuan menjangkau orang-orang dalam bahasa asli mereka dengan konten rohani Rabbi Curt.



Setelah bergabung dengan pelayanan selama dua setengah tahun, salah satu tujuan utama Darrell adalah membuat ajaran rohani Rabbi Curt dapat diakses dalam berbagai bahasa melalui kanal YouTube mereka. Proses penerjemahan dan dubbing tradisional mahal, memakan banyak waktu, dan sering kali tidak konsisten. Persyaratan utama mereka adalah nada suara yang realistis, sinkronisasi bibir yang akurat, dan tetap terjaganya irama emosional—semuanya sangat penting untuk konten rohani.



“Mendengar kata-kata yang diucapkan dalam bahasa Anda sendiri itu sangatlah kuat. Kami ingin memastikan bahwa pesan Rabbi Curt Landry tersampaikan dengan autentik, tetapi melakukan ini secara manual tidak dapat diskalakan,” kata Darrell. “AI-nya harus hampir sempurna. Ketika orang menonton konten rohani, mereka terhubung secara mendalam dengan kepribadian dan emosi pembicaranya.”



Menjaga kedalaman emosi dengan AI



Platform video AI HeyGen dengan cepat muncul sebagai alat yang paling andal untuk kebutuhan mereka. Platform ini dapat mempertahankan kedalaman emosi, nada, dan irama pembicara asli sekaligus memberikan sinkronisasi bibir yang realistis dalam bahasa terjemahan.



Tim memulai dengan menerjemahkan konten ke dalam bahasa Spanyol, meluncurkan kanal YouTube “Curt Landry en Español” sebagai bukti konsep. Alur kerjanya mencakup memotong konten berdurasi panjang, seperti ibadah Shabbat dan podcast, menjadi segmen video yang lebih mudah dikelola. Tim mengunggah feed video bersih ke HeyGen untuk diterjemahkan dan diproses, meninjau hasilnya bersama anggota tim dwibahasa untuk memastikan akurasi dan relevansi budaya, lalu mendistribusikan konten tersebut melalui YouTube, platform media sosial, dan aplikasi One New Man Network milik Curt Landry Ministries.



Rata-rata, tim menerjemahkan empat ibadah Shabbat setiap bulan, dengan total sekitar 4,5 jam konten. Selain itu, mereka memproduksi empat episode podcast utama per bulan, masing-masing berdurasi sekitar 40 menit, dan membuat satu video pendek per hari, sehingga menghasilkan sekitar 30 video pendek per bulan.



Dengan memanfaatkan teknologi terjemahan video mutakhir dari HeyGen, pelayanan ini telah mengatasi hambatan bahasa, waktu, dan sumber daya untuk menyampaikan pesannya secara autentik dan efisien kepada audiens di seluruh dunia. “Ini memungkinkan kami menjangkau orang-orang dalam bahasa mereka sendiri, dengan tim kecil kami, dalam skala yang sebelumnya tidak pernah mungkin,” kata Darrell.



Pertumbuhan audiens lima kali lipat dan skalabilitas global

Hasil dari uji coba berbahasa Spanyol tersebut berlangsung sangat cepat dan luar biasa. Dalam tahun pertama saja, kanal YouTube Curt Landry en Español tumbuh dari nol menjadi lebih dari 5.700 pelanggan—jauh melampaui target awal tim yang hanya 1.000.

“Teknologinya begitu akurat sehingga kami langsung melihat hasilnya. Rasanya autentik, dan audiens sangat terhubung dengannya,” kata Darrell.

Keberhasilan kanal berbahasa Spanyol tersebut memvalidasi strategi untuk bahasa-bahasa lain di masa depan. Curt Landry Ministries berencana meluncurkan kanal berbahasa Mandarin, yang akan diikuti dengan terjemahan ke dalam bahasa Ibrani dan Arab. Pada akhir tahun 2025, targetnya adalah mencapai 25.000 pelanggan untuk Curt Landry en Español, dengan rencana mengintegrasikan konten tersebut ke dalam situs web dan aplikasi seluler organisasi, sehingga menawarkan pengalaman yang lebih komprehensif bagi audiens penutur bahasa Spanyol.

“Jika saya menutup mata, saya ingin suaranya sedekat mungkin dengan suara dan tonalitas asli, hanya saja dalam bahasa yang berbeda,” kata Darrell. “HeyGen sudah memakukan hal itu dengan sangat presisi, itulah sebabnya solusi ini bisa diskalakan. Sekarang, terserah tim saya untuk mengambil strategi di baliknya dan mengembangkannya lebih jauh.”