Crystal Ninja adalah karya dari Kellie DeFries, seorang seniman kristal profesional dan pendidik dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Apa yang dimulai sebagai pengerjaan kristal kustom pada ponsel lipat generasi awal berkembang menjadi bisnis kreatif yang sukses, yang mengajarkan para desainer cara membuat desain kristal yang detail dan profesional melalui kursus online. Dikenal karena pendekatan pengajarannya yang langsung dan standar yang tinggi, Kellie membangun Crystal Ninja untuk membuat seni kristal lebih mudah diakses sekaligus tetap menjaga ketelitian dan kreativitas dalam kerajinan ini.

Misi Kellie selalu adalah mengajar seperti saat tatap muka: dengan jelas, jujur, dan penuh kepribadian. Meskipun visi kreatifnya kuat, proses memproduksi konten video profesional berjalan lambat, melelahkan, dan tidak berkelanjutan.

HeyGen memberinya kemampuan untuk mengubah demonstrasi yang terperinci menjadi kursus profesional yang rapi dan berkualitas, tanpa perlu kamera dan tanpa harus begadang atau mengalami kelelahan. Platform ini menjadi jembatan antara kreativitasnya dan para siswanya, memungkinkannya mengajar dengan lebih konsisten sekaligus mendapatkan kembali waktu dan energinya.

Menyeimbangkan ketelitian mengajar dengan realitas praktis dalam proses perekaman

Sebelum HeyGen, membuat kursus video membutuhkan perencanaan yang sangat matang terkait ruang fisik dan jadwalnya. Kellie hanya bisa merekam larut malam setelah para pelanggan meninggalkan toko dan aktivitas di gudang berhenti.

“Selalu harus sangat larut malam,” kata Kellie. “Rumah akhirnya tenang, sekarang jam 11 malam, aku sudah bekerja seharian, dan sekarang aku masih harus mengumpulkan energi.”

Proses produksi terpecah-pecah dan membuat frustrasi. Kellie mengandalkan beberapa ponsel, harus berurusan dengan baterai yang habis dan charger yang hilang, dan kemudian harus menyambung klip-klip video itu secara manual.

“Itu benar-benar mimpi buruk,” kata Kellie. “Saya tidak punya peralatan profesional, dan mempelajari cara menyambung semuanya sangat melelahkan.”

Menjelaskan teknik kristal yang rumit menambah tantangan lain. Sudut kamera, potongan gambar, dan penjelasan lisan harus sempurna saat melakukan pekerjaan yang halus dan penuh detail. “Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan dengan kata-kata apa yang sedang kulakukan saat aku melakukannya,” kata Kellie. “Butuh begitu banyak latihan.”

Upaya itu membuatnya kelelahan dan tidak konsisten. “Sebelum HeyGen, aku tidak pernah tidur,” kata Kellie. “Itu benar-benar sangat berat.”

Membayangkan kembali pembuatan video instruksional dengan HeyGen

Kellie menemukan HeyGen melalui komunitas pembelajaran online dan langsung terkesan dengan betapa intuitifnya platform tersebut.

“Kesan pertama saya terhadap HeyGen adalah antarmukanya bersih dan mudah digunakan,” kata Kellie. “Ada banyak tips bermanfaat di mana-mana, dan bahkan komunitas tempat Anda bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda.”

HeyGen mengubah alur kerja Kellie dengan memungkinkannya memisahkan kegiatan mengajar dari presentasi. Alih-alih harus merekam dirinya tampil sempurna di depan kamera, ia bisa fokus menunjukkan pekerjaannya dengan tangan, lalu menambahkan kehadiran digitalnya di atasnya.

“Saya hanya perlu merekam apa yang harus saya lakukan dengan tangan saya dan barangnya, lalu menambahkan HeyGen di atasnya,” jelas Kellie.

Fleksibilitas itu membuat proses editing menjadi sederhana dan tidak menyulitkan. “Kalau saya salah bicara, saya tidak perlu mengulang dari awal. Saya bisa langsung memperbaikinya.”

Momen ajaibnya datang ketika ia membuat kembaran digitalnya. “Aku bisa melihat diriku sendiri membuat dan berbicara tanpa melakukan kesalahan,” kata Kellie. “Tidak ada lagi lupa kata-kata, tidak perlu mengulang dari awal. Itu benar-benar ajaib untuk dilihat.”

HeyGen juga menghilangkan tekanan untuk selalu siap di depan kamera. “Saya tidak perlu berdandan, menata rambut, atau menyiapkan peralatan,” kata Kellie. “Saya bisa tetap memakai sandal rumah, dan tidak ada yang tahu.”

Tetap setia pada mereknya sambil mengajar dalam skala besar

Salah satu hasil yang paling mengejutkan adalah betapa alami para murid terhubung dengan avatar Kellie. Bahkan anggota VIP yang sudah lama bergabung pun tidak menyadari bahwa beberapa pelajaran tidak direkam secara langsung.

“Tidak ada yang tahu itu bukan aku,” katanya. “Aku memberikan kuliah selama 25 menit, dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya.”

Bagi Kellie, keaslian itu penting. “Ini tetap mempertahankan kerutan-kerutannya. Usia saya 52 tahun. Saya tidak ingin wajah saya dihaluskan,” kata Kellie. “Ini terlihat seperti saya.”

HeyGen memungkinkannya untuk tetap menjaga hubungan personal dengan para siswa tanpa harus selalu hadir di depan kamera. “Ini membantu pengguna melihat saya sebagai orang yang nyata. Tapi saya tidak perlu berada di sana 100% sepanjang waktu.”

Keseimbangan itu mengurangi stres dan menyederhanakan rutinitas sehari-hari. “Aku tidak perlu khawatir soal bulu mata atau harus selalu tampil rapi setiap saat,” kata Kellie. “Itu bukan gaya aku.”

Menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan konsistensi

Dengan HeyGen, Crystal Ninja secara drastis mengurangi waktu produksi kursus.

“Satu kursus berdurasi satu jam yang dulu membutuhkan beberapa hari untuk diedit, sekarang bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat daripada waktu yang biasanya dibutuhkan hanya untuk proses syuting,” kata Kellie. “Cepat dan mulus.”

Efisiensi itu memberinya kebebasan untuk memperluas penawaran dan fokus pada kreativitas daripada urusan logistik. “Ini memberi saya lebih banyak waktu untuk menambahkan lebih banyak informasi ke dalam kursus kami.”

HeyGen juga menghilangkan hambatan finansial. Meskipun Kellie sangat menghormati studio profesional, biayanya tidak dapat dipertahankan untuk volume konten yang perlu ia buat.

“Aku harus membuat terlalu banyak video,” kata Kellie. “Aku tidak sanggup membayar lima atau sepuluh ribu dolar setiap kali. HeyGen adalah yang membuat programku berjalan, dan aku bisa mengerjakannya jam 2 pagi kalau perlu.”

Bagi Kellie, HeyGen menjadi lebih dari sekadar alat. HeyGen menjadi cara untuk mengembangkan bisnisnya tanpa harus mengorbankan kesehatan, kreativitas, atau kehidupan pribadinya.