Attention Grabbing Media® (AGM) adalah agensi pemasaran layanan lengkap yang berdedikasi untuk membantu bisnis berkembang melalui strategi inovatif yang mendorong pendapatan dan memperluas kehadiran di pasar. Dengan spesialisasi di bidang e-commerce, media sosial, dan pemasaran email, AGM telah membangun rekam jejak yang mengesankan. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah kolaborasinya dengan NaturalSlim®, sebuah merek kesehatan dan kebugaran yang didirikan oleh Manuel Suarez dan ayahnya, Frank Suarez.



Merek ini telah tumbuh secara eksponensial dan kini memiliki lebih dari 10 juta pengikut di media sosial, sebagian besar berkat keahlian AGM. Untuk memperluas jangkauan NaturalSlim melampaui audiens Amerika Latin yang sudah mapan, AGM beralih ke teknologi video AI HeyGen untuk mengatasi tantangan lokalisasi, menyederhanakan alur kerja, dan meningkatkan kampanye klien.

Mengatasi tantangan lokalisasi

Memperluas jangkauan NaturalSlim ke pasar Eropa dan berbahasa Inggris menghadirkan tantangan tersendiri. Frank Suarez, wajah dari NaturalSlim, dikenal melalui video-video edukatifnya tentang kesehatan dan metabolisme. Video-video ini sangat penting dalam membangun kepercayaan audiens, namun sebagian besar hanya tersedia dalam bahasa Spanyol.

“Mendengarnya langsung dari mulut orangnya sendiri—itu berbeda. Di situlah rasa ‘tahu, suka, dan percaya’ terbentuk,” kata Jimmy Stearns, Senior Creative Director di AGM.

Metode penerjemahan tradisional, seperti teks overlay, tidak memiliki keaslian yang dibutuhkan untuk benar-benar menarik audiens baru. Alat seperti Google Translate dan ChatGPT terbukti tidak konsisten, sehingga memerlukan banyak penyuntingan ulang dan memperlambat proses produksi. “Kami butuh tiga hari hanya untuk menyelesaikan satu video berdurasi delapan menit,” kata Jimmy.

Memungkinkan terjemahan dan keterlibatan yang mulus

AGM mengadopsi teknologi video bertenaga AI dari HeyGen untuk mengatasi tantangan ini. Awalnya tertarik pada avatar inovatifnya, AGM segera menyadari bahwa kemampuan penerjemahan platform inilah yang benar-benar menjadi pengubah permainan. Jimmy mengenang, “Saat saya menunjukkannya kepada Manuel, dia langsung melihat potensinya dan berkata, ‘Mari kita mulai mencobanya.’”

HeyGen memungkinkan AGM menerjemahkan perpustakaan konten NaturalSlim yang sangat besar ke dalam lebih dari 10 bahasa baru, termasuk bahasa Rusia, Portugis, Prancis, dan Jerman. Terjemahan-terjemahan tersebut tetap mempertahankan suara, nada, dan kemiripan Frank Suarez, yang sangat penting untuk menjaga keaslian pesannya.

“Kemampuan untuk mempertahankan kemiripan, suara, dan semuanya—bahkan avatar bergerak—adalah hal yang membedakan HeyGen,” kata Jimmy. “Ini memberi kami kemampuan untuk menjangkau pasar global dengan layanan terjemahan yang terasa alami, bukan buatan AI.”

Selain untuk terjemahan, AGM juga menggunakan avatar HeyGen untuk membuat konten media sosial yang memikat. Konten “thumb-stoppers”, sebut Jimmy, berhasil menarik perhatian penonton dan meningkatkan engagement. Perpaduan antara terjemahan dan visual yang menarik perhatian ini membantu AGM memperkenalkan NaturalSlim dan klien lainnya ke pasar global baru sekaligus mempertahankan identitas merek mereka yang unik.

Memperluas jangkauan NaturalSlim

Alat HeyGen secara signifikan meningkatkan efisiensi alur kerja dan hasil yang dicapai klien AGM. Terjemahan dengan suara yang terdengar alami menghilangkan kebutuhan akan penyuntingan berlebihan dan ketergantungan pada penerjemah pihak ketiga, sehingga AGM dapat memproduksi dan menerbitkan konten lebih cepat, memangkas waktu produksi video dari tiga hari menjadi hanya beberapa jam.

Hasilnya benar-benar mengubah permainan. NaturalSlim berhasil memperluas jangkauannya ke pasar Eropa, terhubung dengan jutaan calon pelanggan. Konten yang dilokalkan selaras dengan audiens, membangun kepercayaan dan mendorong keterlibatan. “The branding is just insane,” kata Jimmy, menanggapi dampak dari menjangkau audiens baru dengan video edukasi Frank Suarez. Skalabilitas alat HeyGen yang semakin baik juga memungkinkan AGM untuk mendaur ulang konten ke berbagai bahasa tanpa menambah penggunaan sumber daya.

Kemitraan antara AGM dan HeyGen menyoroti kekuatan AI dalam pemasaran global. Dengan memanfaatkan alat terjemahan dan avatar HeyGen, AGM berhasil mengatasi tantangan lokalisasi yang signifikan, memperluas jangkauan klien mereka, dan menyederhanakan alur kerja. Seiring AGM terus berinovasi dan mengeksplorasi penerapan baru untuk teknologi HeyGen, agensi ini berada pada posisi yang sangat baik untuk menetapkan standar baru dalam pemasaran digital dan membantu kliennya berkembang di dunia yang saling terhubung.