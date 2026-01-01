HeyGen vs D-ID:
Generator video AI mana yang terbaik?
Pelajari bagaimana HeyGen membantu perusahaan membuat video AI yang aman dan berkualitas setara studio untuk komunikasi eksekutif, kepatuhan, onboarding, serta program Pembelajaran dan Pengembangan berskala besar. Dibangun untuk memenuhi kebutuhan TI perusahaan dengan keselarasan SOC 2 Tipe II, SSO, dan integrasi LMS, HeyGen membantu organisasi global memproduksi konten pelatihan yang konsisten dengan brand dalam lebih dari 175 bahasa dan dialek hanya dalam hitungan menit, bukan minggu, sambil tetap menjaga tata kelola dan kontrol penuh.
Standar keamanan dan kontrol akses tingkat perusahaan
Integrasi langsung dengan LMS untuk penerapan yang lebih efisien
Skalabilitas multibahasa untuk pemberdayaan tenaga kerja global
HeyGen dipercaya oleh lebih dari 170.000 tim, mulai dari startup hingga perusahaan Fortune 100
HeyGen
D-ID
Fokus Utama Perusahaan (L&D, Pelatihan, Komunikasi, Pemasaran, Penjualan)
Yes
No
Realistis Avatar (tubuh penuh, hiper-realistis vs. potret/headshot)
5/5
4/5
Bahasa yang Didukung (dengan sinkronisasi bibir dan kloning suara)
175+
120+
Ekspor SCORM (native dengan aturan penyelesaian)
Yes
No
Integrasi LMS (sematan HTML, sinkronisasi langsung, Workday, Moodle)
Yes
No
Avatar Interaktif (dapat disematkan di LMS/intranet)
Yes
No
Skenario Bercabang / Kuis
Yes
No
PPT/PDF ke Video
Yes
No
Avatar Kustom & Kloning Suara
Yes
No
Agen Video (otomatisasi pipeline volume tinggi)
Yes
No
Brand Kit & Kontrol Versi (tersentralisasi, multi-departemen)
Yes
No
RBAC (Kontrol Akses Berbasis Peran)
Yes
No
SSO / SAML (dengan penyediaan SCIM)
Yes
No
SOC 2 Tipe II
Yes
No
Kepatuhan GDPR
Yes
No
ISO 42001 (Tata Kelola AI)
No
No
Kepatuhan CCPA
Yes
No
Data TIDAK digunakan untuk pelatihan AI (jaminan eksplisit)
Yes
No
Log Audit
Yes
No
MFA
Yes
No
Penyediaan SCIM
Yes
No
API untuk Otomatisasi (REST API, pembuatan video secara terprogram)
Yes
No
Integrasi CRM/LMS/MarTech (HubSpot, Zapier, Make, n8n)
Yes
No
Komunikasi Internal (HR, manajemen perubahan, onboarding jarak jauh)
Yes
No
Onboarding Jarak Jauh Global (multi-wilayah, multi-bahasa)
Yes
No
Dokumen Keamanan di Bawah NDA (SOC 2, pentest, kebijakan keamanan)
Yes
No
Peringkat G2
4.8/5
4.6/5
3 Keunggulan Memilih HeyGen Dibandingkan Synthesia
Berikut 3 keunggulan utama mengapa Anda sebaiknya memilih HeyGen dibandingkan D-ID, pembuat video AI terkemuka.
Kualitas Avatar AI yang Lebih Baik
HeyGen menawarkan sinkronisasi bibir yang lebih unggul dan gerakan avatar yang lebih natural, beragam gaya avatar yang lebih luas, serta secara efektif menghilangkan efek Uncanny Valley yang mengganggu dalam teknologi AI. Hal ini menjadikannya sebuahAI video generatoryang menonjol, sempurna untuk membuat konten video AI yang tampak nyata.
Lebih Banyak Jenis Avatar dan Fitur
Nikmati beragam jenis dan fitur avatar: Avatar Pro, Avatar Lite, dan Talking Photo. Masing-masing mendukung tiga mode tampilan berbeda (close-up, setengah badan, dan tampilan lingkaran) serta fitur FaceSwap yang unik, sehingga semakin meningkatkan fleksibilitas pembuat video AI terbaik ini.
Fitur Pengeditan Video dan Media yang Unggul
HeyGen menyediakan semua alat bawaan yang dibutuhkan untuk pembuatan video, dengan beragam elemen media yang lebih luas. Platform ini dilengkapi dengan skrip AI dari ChatGPT, kemampuan terjemahan otomatis, dan opsi URL-ke-video, sehingga menjadi generator video AI yang sangat baik untuk pemula maupun pengguna berpengalaman.
Perbandingan harga HeyGen vs D-ID
D-ID membatasi output video berdasarkan menit di setiap paket. Bahkan paket Advanced seharga $299,99/bulan hanya memberi Anda 65 menit. HeyGen menawarkan pembuatan video tanpa batas di semua paket berbayar mulai dari $24/bulan, dengan ekspor SCORM native, RBAC lengkap, SCIM, MFA, dan log audit yang sudah termasuk sebagai standar. Di level enterprise, keduanya menawarkan harga khusus, tetapi HeyGen menyediakan pustaka avatar yang lebih besar dan rangkaian fitur keamanan yang lebih luas langsung siap pakai.
HeyGen
D-ID
Paket gratis
Yes, full studio
14-day trial only (watermarked)
Pemula / Kreator
$24/mo
$5.99/mo Lite / $16/mo Pro
Lanjutan / Bisnis
$149/mo
$299.99/mo
Perusahaan
Custom
Custom
Batas video
Unlimited on all paid plans
Minute-capped (10 to 65 min/mo)
Biaya per menit
None at any tier
Minutes deducted per video
Ekspor SCORM
All plans
Available (fewer languages)
Terjemahan sekali klik
All paid plans
Available (fewer languages)
RBAC, SCIM & MFA
Full support
Limited or not offered
Log audit
Included
Not standard
Bahasa
175+
30+
Avatar stok
500+
Limited selection
Biaya avatar kustom
Included in plans
Varies by tier
HeyGen vs. Alternatif.
Perbandingan Fitur Terbaik HeyGen.
Dibandingkan dengan Synthesia, Veed.io, Colossyan, dan Deepbrain, HeyGen muncul sebagai pembuat video AI terbaik berkat kualitas, fleksibilitas, dan fitur all-in-one yang meningkatkan pembuatan video AI Anda
Pembuatan video kini menjadi kekuatan super Anda
Buat konten pelatihan, pemasaran, penjualan, dan internal dari satu workspace dengan keamanan setingkat perusahaan dan kontrol admin.
Buat secara instan dengan hasil berkualitas studio
Ubah skrip, PDF, dan slide deck menjadi video avatar tubuh penuh yang realistis dalam hitungan menit. Tanpa kamera. Tanpa timeline editing. Tanpa biaya produksi. Hanya konten cepat dan selaras brand dari siapa pun di tim Anda. Output potret-saja dari D-ID membatasi format video menjadi klip talking head, sehingga memerlukan alat tambahan untuk produksi full-scene.
Satu video. Semua bahasa. Semua pasar.
Terjemahkan konten yang sudah ada ke lebih dari 175 bahasa dengan kualitas setara penutur asli, sinkronisasi bibir yang akurat, dan fitur pemeriksaan tata bahasa bawaan. HeyGen membantu tim global menjangkau audiens baru dalam hitungan menit, bukan berbulan-bulan. D-ID mendukung suara multibahasa, tetapi tidak dapat menandingi cakupan bahasa maupun ketepatan sinkronisasi bibir yang dimiliki HeyGen.
Perpustakaan avatar profesional terbesar
Buat setiap pemirsa merasa diperhatikan. Ciptakan video autentik dan personal yang membantu tim penjualan, pemasaran, dan pelatihan membangun koneksi yang lebih kuat di setiap titik kontak, tanpa perlu perekaman manual. Pilihan avatar D-ID lebih terbatas dan terutama dioptimalkan untuk output bergaya potret, bukan untuk komposisi adegan penuh yang beragam.
Integrasi mulus dengan alur kerja Anda yang sudah ada
Integrasikan dengan Zapier, HubSpot, Make, dan n8n untuk memicu pembuatan video secara otomatis. Hasilkan konten personalisasi dari pembaruan CRM, pengisian formulir, atau event apa pun di dalam stack Anda. Ekspor dengan pelacakan SCORM untuk pengiriman langsung ke LMS. API HeyGen memberikan tim engineering akses terprogram untuk membangun kemampuan pembuatan video ke dalam produk atau alur kerja apa pun. D-ID memiliki REST API yang kuat untuk developer, tetapi ekosistem integrasinya dengan CRM, LMS, dan MarTech lebih terbatas.
Keamanan dan kepatuhan tingkat enterprise
Kepatuhan SOC 2 Tipe II, GDPR, dan CCPA sudah menjadi standar. Kontrol akses berbasis peran, log audit, alat admin terpusat, dan SSO melindungi alur kerja konten Anda. Data pelanggan tidak pernah digunakan untuk pelatihan model. D-ID menawarkan SOC 2 dan GDPR, tetapi tidak memiliki kepatuhan CCPA, MFA, provisi SCIM, log audit, dan pengecualian pelatihan data yang jelas — sehingga meninggalkan celah signifikan bagi tim TI dan kepatuhan di level enterprise.
"Alat ini sangat mudah digunakan dengan panduan langkah demi langkah yang membantu. Avatar video AI kustom berfungsi dengan sangat mulus, dan bahkan paket gratisnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya."
"HeyGen sangat intuitif dan mudah digunakan untuk konten video AI. Saya terkesan dengan kualitas avatar dan sinkronisasi bibirnya, yang membuat video terlihat sangat natural."
"Sekarang semua ini bisa dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat dan tanpa perlu bepergian. Saya bisa duduk dengan pakaian santai dan membuat semua video saya dalam satu kali pengambilan, menghemat banyak jam setiap minggu."
"Pekerjaan yang dulu memakan waktu berhari-hari sekarang hanya butuh hitungan jam. HeyGen mempercepat produksi video seperti tidak ada yang lain, tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas."
"Saya tidak terlalu paham teknologi, tetapi HeyGen sangat mudah digunakan. Saya berhasil membuat video profesional pada percobaan pertama saya. Benar-benar menyukainya."
Awalnya saya ragu, tapi kualitas AI-nya benar-benar mengesankan. Suara dan avatarnya sangat berkualitas. Ini jelas membuat alur kerja kami jauh lebih efisien.
FAQ
Bisakah tim marketing menggunakan ulang satu video untuk berbagai kampanye dan kanal?
HeyGen memungkinkan tim pemasaran menukar skrip, avatar, dan bahasa dalam satu proyek untuk membuat puluhan variasi iklan, konten media sosial, email, dan halaman arahan tanpa harus membangun ulang dari awal. Fokus pemasaran D-ID berpusat pada pendekatan yang dipersonalisasi dan klip talking head, yang membatasi ruang kreativitas untuk pemanfaatan ulang kampanye multi-format dalam skala besar.
Bagaimana kreator dan solopreneur bisa mulai tanpa anggaran?
HeyGen menawarkan paket gratis dengan akses ke studio lengkap, sehingga kreator dapat membuat dan mempublikasikan video sebelum mengeluarkan biaya apa pun. D-ID menyediakan uji coba gratis selama 14 hari dengan kredit terbatas, setelah itu diperlukan langganan berbayar. Tidak ada paket gratis permanen.
Platform mana yang lebih baik untuk sales enablement dan outreach?
HeyGen memungkinkan tim penjualan membuat video avatar yang dipersonalisasi untuk prospek, demo, dan tindak lanjut dengan menggunakan digital twin dan kloning suara kustom. Personalisasi satu-ke-satu dapat diskalakan ke seluruh pipeline. D-ID mendukung video personalisasi pada skala API, sehingga cocok untuk otomatisasi outreach yang digerakkan oleh developer, tetapi tidak memiliki alur kerja studio bawaan dan kedalaman avatar yang dibutuhkan tim penjualan non-teknis untuk dapat beroperasi secara mandiri.
Bisakah tim komunikasi internal menggantikan rekaman town hall yang mahal dan pembaruan dari eksekutif?
HeyGen memungkinkan Anda mengubah seorang eksekutif menjadi digital twin dan menghasilkan pembaruan video yang rapi hanya dari sebuah naskah. Tanpa proses syuting, tanpa penjadwalan, tanpa pemesanan studio. D-ID dapat membuat video talking head dari foto dan naskah, tetapi format potret saja serta keterbatasan pada brand kit dan alat tata kelola membuatnya kurang cocok untuk komunikasi eksekutif berskala perusahaan yang perlu terlihat dan terasa selaras dengan brand.
Platform mana yang memberikan agensi dan konsultan fleksibilitas kreatif lebih besar untuk pekerjaan klien?
Kontrol granular HeyGen atas pembingkaian kamera, gestur, transisi, dan tampilan avatar memungkinkan agensi menghadirkan video yang berbeda dan spesifik untuk tiap klien. Beberapa avatar dapat muncul dalam satu adegan untuk format panel atau percakapan. Output D-ID terbatas pada video satu presenter dengan gaya potret, sehingga menawarkan ruang kreativitas yang lebih sempit bagi agensi yang memproduksi berbagai jenis materi untuk klien.
Bagaimana setiap platform mendukung video pengumuman produk dan fitur?
Pipeline script-ke-video HeyGen yang cepat memungkinkan tim pemasaran produk memproduksi video peluncuran, walkthrough fitur, dan konten catatan rilis dengan tenggat yang ketat. Saat spesifikasi berubah di menit-menit terakhir, cukup perbarui skrip dan buat ulang dalam hitungan menit alih-alih harus memesan ulang sesi pengambilan gambar. D-ID juga dapat menghasilkan video talking head dengan cepat, tetapi ketiadaan komposisi satu adegan penuh dan keterbatasan kontrol brand membuatnya lebih sulit untuk memproduksi konten pengumuman yang benar-benar selaras dengan standar brand perusahaan.
Mana yang lebih baik untuk tim HR yang membangun program onboarding di berbagai wilayah?
HeyGen menggabungkan template onboarding yang dipandu avatar, terjemahan dengan sinkronisasi bibir ke lebih dari 175 bahasa, dan pengiriman langsung ke LMS dengan pelacakan SCORM dalam satu alur kerja. Tim HR dapat membangun program khusus tiap wilayah tanpa perlu alat atau vendor tambahan. D-ID hanya menawarkan dukungan SCORM yang terbatas dan tidak memiliki integrasi LMS yang mendalam, sehingga tim HR harus menambal berbagai alat tambahan untuk mengelola onboarding multiwilayah dalam skala besar.