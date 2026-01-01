Generator Video AI: Perbandingan Lengkap
Generator video AI seperti HeyGen dan Elai telah merevolusi aksesibilitas dan personalisasi konten video untuk bisnis dari berbagai skala. Namun, tidak semua tools ini diciptakan sama. Dalam perbandingan generator video AI ini, kami membahas fitur-fitur utama dan perbedaan harga mereka, dengan fokus pada bagaimana kualitas avatar dan opsi kustomisasi HeyGen menghasilkan video yang lebih unggul dibandingkan para kompetitornya. Jelajahi use case generator video AI untuk menemukan beragam kegunaannya.
HeyGen
Elai
Peringkat G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Harga
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) Custom
Avatar stok
120+
120+
Bahasa
170+
75+
Aksen suara
300+
300+
Pembuatan skrip AI
Template skrip stok
200+
160+
Media musik
90+
70+
Dukungan pelanggan
24/7
*Jika ditagih tahunan
Bandingkan Fitur Produk
HeyGen dan Elai adalah pembuat video AI yang ramah pengguna, dirancang untuk mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan pembuatan video. Kedua platform ini menawarkan avatar AI yang realistis dan interaksi teks-ke-suara yang natural. Namun, fitur dan layanan dukungan mereka sangat berbeda. Bagi mereka yang mengutamakan kualitas tinggi, opsi kustomisasi tingkat lanjut, serta pilihan avatar, gaya musik, dan bahasa yang lebih beragam, HeyGen menonjol dalam perbandingan pembuat video AI ini. Sementara Elai mampu menangani tugas-tugas dasar, fitur-fiturnya yang terbatas tidak dapat menandingi alat yang diperlukan untuk memperkuat identitas merek yang unik. Pelajari lebih dalam bagaimana video deepfake dan dampaknya menekankan pentingnya personalisasi yang lebih unggul dalam konten video.
HeyGen
Elai
Avatar stok
250+
129+
Avatar studio kustom
Avatar web kustom
Avatar foto kustom
Avatar pakaian AI kustom
Sinkron bibir
4.7/5
2.5/5
Gaya avatar
Tukar Wajah
Bandingkan Paket Harga
Harga memainkan peran penting dalam memilih alat pembuat video AI terbaik. HeyGen memungkinkan pemula mulai membuat video secara gratis dengan tiga menit konten yang tersedia, sedangkan Elai hanya menawarkan satu menit. Paket harga yang disesuaikan di HeyGen tersedia, sehingga cocok untuk berbagai anggaran.
Free
Creator
Team
Enterprise
Harga HeyGen (jika ditagihkan tahunan)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom
Ulasan Pelanggan HeyGen vs. Elai
HeyGen
Elai
G2
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews
Mengapa Memilih HeyGen dibandingkan Elai?
Meskipun memiliki banyak fitur dasar yang sama, kualitas avatar dan kemampuan kustomisasi HeyGen tidak tertandingi. Untuk membuat video yang sangat dipersonalisasi, HeyGen unggul dengan lebih banyak gaya avatar, beragam template video, dan pilihan bahasa.
Avatar
HeyGen menawarkan lebih dari 250 avatar stok, ditambah pakaian AI kustom, avatar studio, dan fitur FaceSwap yang unik. Teknologi lip-sync-nya lebih unggul dibandingkan Elai, yang hanya menyediakan 120 avatar stok dan tidak memiliki fitur FaceSwap.
Templat
HeyGen menawarkan akses ke lebih dari 400 template video profesional, dengan pembaruan rutin pada perpustakaannya. Elai hanya menawarkan lebih dari 160 template, sehingga pengguna HeyGen mendapatkan keunggulan 88% dalam membuat dan menyesuaikan video yang memukau dengan cepat.
Fitur Suara
HeyGen memungkinkan pengguna menyesuaikan kecepatan dan nada suara AI, mengunggah rekaman suara pribadi, atau merekam secara online — kemampuan yang tidak didukung oleh Elai. Penyediaan beberapa kursi pengguna dan akses tamu oleh HeyGen mendorong kolaborasi tim dari lokasi mana pun, sehingga memperlancar proses pembuatan video.
HeyGen vs. Alternatif
Perbandingan Fitur Terbaik HeyGen.
Jika membandingkan HeyGen dengan alat seperti Synthesia, Veed.io, Colossyan, dan Deepbrain, jelas bahwa HeyGen unggul berkat kualitas, fleksibilitas, dan fitur-fiturnya yang komprehensif.
Pembuatan video baru saja menjadikekuatan super Anda
Buat konten pelatihan, pemasaran, penjualan, dan internal dari satu workspace dengan keamanan tingkat perusahaan dan kontrol admin.
Jangan hanya percaya pada kata-kata kami saja.
HeyGen dipercaya oleh para kreator terbaik di dunia.
Dengan rating 4,7 dari 5 bintang dan sejumlah penghargaan Distinction di G2.
- Tanpa kartu kredit
- 1000+ Avatar
"Alat ini sangat mudah digunakan dengan panduan langkah demi langkah yang membantu. Avatar video AI kustom berfungsi dengan sangat baik, dan bahkan paket gratisnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya."
"HeyGen sangat intuitif dan mudah digunakan untuk konten video AI. Saya terkesan dengan kualitas avatar dan sinkronisasi bibirnya, yang membuat video terlihat sangat natural."
"Sekarang semua ini bisa dilakukan dalam waktu yang jauh lebih singkat dan tanpa perlu bepergian. Saya bisa duduk dengan pakaian santai dan membuat semua video saya dalam satu kali pengambilan, menghemat banyak jam setiap minggu."
"Pekerjaan yang dulu memakan waktu berhari-hari sekarang hanya butuh hitungan jam. HeyGen mempercepat produksi video seperti tidak ada alat lain, tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas."
"Saya tidak terlalu paham teknologi, tetapi HeyGen sangat mudah digunakan. Saya berhasil membuat video profesional pada percobaan pertama saya. Benar-benar menyukainya."
"Awalnya saya ragu, tapi kualitas AI-nya benar-benar mengesankan. Suara dan avatarnya sangat berkualitas. Ini jelas membuat alur kerja kami jauh lebih efisien."
The fastest-growing product on G2 for a reason
FAQ
Apakah HeyGen dan Elai sama-sama mudah digunakan?
Desainer HeyGen dan Elai membuatnya agar mudah digunakan, sehingga bisnis dapat mengaksesnya dengan mudah untuk meningkatkan pembuatan video.
Apakah HeyGen atau Elai bisa digunakan secara gratis?
HeyGen memiliki paket gratis yang memungkinkan Anda membuat video hingga tiga menit. Ini adalah cara yang sangat baik untuk memulai.
Bagaimana cara membuat video AI dengan HeyGen?
Untuk membuat video dengan HeyGen, Anda memilih avatar dan template. Anda juga dapat menyesuaikan fitur text-to-speech untuk konten Anda. Hal ini memberikan pengalaman pengguna yang lancar.
Apa kata testimoni pelanggan tentang HeyGen?
Testimoni mencerminkan kepuasan terhadap kustomisasi HeyGen yang unggul dan kualitas avatarnya, yang menonjolkan kelebihannya dibanding para pesaing.