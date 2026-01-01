HeyGen vs Synthesia:
Generator Video AI Mana yang Terbaik?
HeyGen adalah alternatif Synthesia untuk perusahaan yang ingin membuat video AI berkualitas studio secara aman dan dalam skala besar untuk pelatihan, kepatuhan, pemasaran, onboarding, dan lainnya. Platform ini memungkinkan tim global memproduksi konten yang konsisten dengan brand dalam lebih dari 175 bahasa hanya dalam hitungan menit, dengan kontrol dan tata kelola penuh.
- Realitas terdepan di industri untuk avatar AI, dengan performa yang menyesuaikan dengan naskah Anda
- Integrasi langsung dengan LMS dan ekspor SCORM untuk penerapan yang lebih efisien
- Skalabilitas multibahasa untuk pemberdayaan tenaga kerja global dan keamanan tingkat perusahaan dengan kontrol akses yang kuat
HeyGen dipercaya oleh lebih dari 170.000 tim, mulai dari startup hingga perusahaan Fortune 100
HeyGen dan Synthesia adalah platform populer untuk membuat dan mengedit video berbasis AI. Keduanya mengotomatiskan berbagai tugas dalam pengeditan video menggunakan algoritma AI, seperti menghasilkan avatar manusia AI dan fitur text-to-speech. Untuk memilih alat yang tepat bagi Anda, bandingkan fitur, ulasan pelanggan, dan harga melalui berbagai tabel perbandingan.
HeyGen
Synthesia
Fokus Utama Perusahaan
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
Realitas Avatar
Hyper-realistic
Near-human
Bahasa yang Didukung
175+
140+
Sinkron Bibir
5/5
4.7/5
Ekspor SCORM
Yes
Yes
Integrasi LMS
Yes
Yes
Avatar Interaktif (Tertanam)
Yes
Limited
Skenario Bercabang / Kuis
Via Interactive Avatar integration
No
PPT/PDF ke Video
Yes
Yes
Avatar Kustom
Yes
Yes
Agen Video (Automasi AI)
High-volume pipeline automation
No
Paket Merek & Kontrol Versi
Yes
Yes
RBAC (Kontrol Akses Berbasis Peran)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 Tipe II
Yes
Yes
Kepatuhan GDPR
Yes
Yes
Kepatuhan CCPA
Yes
Yes
Kerangka Privasi Data UE-AS
Yes
Yes
Data TIDAK digunakan untuk pelatihan AI
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
Log Audit
Yes
Yes
MFA
Yes
Yes
Penyediaan SCIM
Yes
Yes
API untuk Otomatisasi
Yes
Yes
Integrasi CRM/LMS/MarTech
Yes
Yes
Contoh Penggunaan Komunikasi Internal
Yes
Yes
Onboarding Jarak Jauh Global
Yes
Yes
Dokumen Keamanan di Bawah NDA
Yes
Yes
Paling Cocok untuk Perusahaan
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
Peringkat G2
4.8/5
4.7/5
Mengapa memilih HeyGen dibandingkan Synthesia?
HeyGen menghadirkan avatar paling realistis di pasar, waktu pengerjaan yang lebih cepat, dan kontrol kreatif yang lebih presisi.
Realitas avatar dengan fidelitas lebih tinggi
Avatar HeyGen dibuat dengan pemetaan wajah dan pemodelan gerakan tingkat lanjut yang menangkap mikro-ekspresi halus, pola kedipan alami, dan artikulasi mulut yang akurat. Hasilnya adalah sinkronisasi bibir yang lebih presisi, transisi yang lebih mulus antar ekspresi, serta penyampaian yang lebih menyerupai manusia dan mampu mempertahankan perhatian dalam konten berdurasi panjang.
Output skrip-ke-video lebih cepat
Alur kerja rendering dan pengeditan HeyGen memungkinkan pembaruan skrip yang cepat, penyesuaian adegan, dan regenerasi hampir seketika tanpa perlu memulai ulang proyek. Tim dapat membuat banyak versi dengan cepat, sehingga mengurangi waktu produksi sekaligus menjaga kualitas visual yang konsisten di seluruh output.
Kontrol kreatif yang lebih mendetail
HeyGen menawarkan kontrol yang lebih mendalam atas tampilan avatar, pembingkaian kamera, replikasi nada suara, tempo penyampaian, dan komposisi di layar. Hal ini memungkinkan tim untuk menyempurnakan penyajian, selaras secara presisi dengan standar brand, dan menghasilkan video yang berbeda serta unik alih-alih bergantung pada template yang kaku.
Keamanan tingkat perusahaan yang dapat Anda dokumentasikan
HeyGen dan Synthesia memiliki fondasi keamanan yang serupa: keduanya tersertifikasi SOC 2 Tipe II, mematuhi GDPR, CCPA, dan EU-US Data Privacy Framework, serta mendukung SAML SSO, SCIM, RBAC, dan audit log. Keduanya tidak menggunakan data perusahaan untuk pelatihan model, tetapi HeyGen secara eksplisit menjamin hal ini untuk memberikan kepastian tambahan.
Harga HeyGen vs Synthesia: Lihat berapa banyak yang bisa Anda hemat dengan HeyGen.
Synthesia mengunci ekspor SCORM dan terjemahan 1-klik di balik paket Enterprise mereka, dan avatar kustom dikenakan biaya $1.000/tahun di luar paket Anda. HeyGen sudah menyertakan SCORM, terjemahan, percabangan, dan kuis mulai dari paket gratis tanpa biaya tambahan per fitur.
HeyGen
Synthesia
Paket Gratis
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
Pemula / Kreator
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
Perusahaan
Custom
Custom
Biaya Per Menit
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
Ekspor SCORM
All plans
Enterprise only
Terjemahan 1-Klik
All plans
Enterprise only
Percabangan & Kuis
All plans
Creator and above
SSO / Paket Merek
Enterprise only
Enterprise only
Bahasa
175+
140+
Avatar Stok
1,100+
240+
Biaya Avatar Kustom
Included in plans
$1,000/year add-on
Pembuatan video kini menjadi kekuatan super Anda
Buat konten L&D, pelatihan, kepatuhan, pemasaran, penjualan, dan komunikasi internal dari satu workspace dengan keamanan setara enterprise dan kontrol admin yang canggih.
Buat secara instan dengan hasil berkualitas studio
Ubah skrip, PDF, slide, dan URL menjadi video avatar yang tampak nyata dalam hitungan menit. Tanpa kamera. Tanpa timeline editing. Tanpa biaya produksi. Hanya konten cepat, sesuai brand, dari siapa pun di tim Anda.
Satu video. Semua bahasa. Semua pasar
Terjemahkan konten yang sudah ada ke lebih dari 175 bahasa dan dialek dengan kualitas terjemahan setara penutur asli, sinkronisasi bibir yang akurat, dan fitur pemeriksaan tata bahasa bawaan. HeyGen membantu tim global menjangkau audiens baru dalam hitungan menit, bukan berbulan-bulan.
Perpustakaan avatar profesional terbesar
Buat setiap pemirsa merasa diperhatikan. Ciptakan video autentik dan personal yang membantu tim penjualan, pemasaran, dan pelatihan membangun hubungan yang lebih kuat di setiap titik kontak, tanpa perlu perekaman manual.
Integrasi mulus dengan alur kerja Anda yang sudah ada
Integrasikan dengan Zapier, HubSpot, Make, n8n, dan lainnya untuk memicu pembuatan video secara otomatis. Hasilkan konten personalisasi dari pembaruan CRM, pengisian formulir, atau event apa pun di dalam stack Anda. Ekspor dengan pelacakan SCORM untuk pengiriman langsung ke LMS. API HeyGen memberi tim engineering akses terprogram untuk membangun kemampuan pembuatan video ke dalam produk atau alur kerja apa pun.
Keamanan dan kepatuhan tingkat enterprise
Kepatuhan SOC 2 Tipe II, GDPR, dan CCPA sudah menjadi standar. Kontrol akses berbasis peran, log audit, alat admin terpusat, dan SSO melindungi alur konten Anda. Data pelanggan tidak pernah digunakan untuk pelatihan model. Synthesia menawarkan keamanan tingkat enterprise, tetapi kerangka tata kelola HeyGen memberi tim TI dan kepatuhan kendali yang lebih mendalam sejak hari pertama.
FAQ
Bisakah tim pemasaran memanfaatkan ulang satu video untuk berbagai kampanye dan kanal?
HeyGen memungkinkan tim pemasaran menukar skrip, avatar, dan bahasa dalam satu proyek untuk membuat puluhan variasi iklan, konten media sosial, email, dan halaman arahan tanpa harus membangun ulang dari awal. Pendekatan Synthesia yang berbasis template lebih kaku, sehingga membuat repurposing lintas kanal secara cepat dalam skala besar menjadi lebih sulit.
Bagaimana kreator dan solopreneur bisa mulai tanpa anggaran?
HeyGen menawarkan paket gratis dengan akses ke studio lengkap, sehingga kreator dapat membuat dan memublikasikan video sebelum mengeluarkan biaya apa pun. Synthesia tidak memiliki paket gratis dan mengharuskan komitmen berbayar sejak awal sebelum Anda bisa menguji apakah platform tersebut sesuai dengan alur kerja Anda.
Platform mana yang lebih baik untuk sales enablement dan outreach?
HeyGen memungkinkan tim penjualan membuat video avatar yang dipersonalisasi untuk prospek, demo, dan tindak lanjut dengan menggunakan digital twin dan kloning suara kustom. Personalisasi satu-ke-satu dapat diskalakan ke seluruh pipeline. Synthesia berfokus pada konten korporat yang terstandarisasi, sehingga kurang fleksibel untuk pendekatan individual yang mendorong konversi.
Mana yang lebih baik untuk pelatihan korporat: HeyGen atau Synthesia?
HeyGen adalah pilihan yang lebih baik daripada Synthesia untuk pelatihan korporat karena menawarkan avatar yang lebih realistis dan berkualitas tinggi, sehingga membuat konten lebih menarik dan terasa hidup. Selain itu, HeyGen melampaui pelatihan standar dengan memungkinkan pembuatan video yang dipersonalisasi menggunakan digital twin dan kloning suara, sehingga tim memiliki fleksibilitas dan dampak yang jauh lebih besar, sementara Synthesia terutama berfokus pada konten korporat yang lebih kaku dan terstandarisasi.
Dapatkah tim komunikasi internal menggantikan rekaman town hall yang mahal dan pembaruan dari eksekutif
HeyGen memungkinkan Anda mengubah seorang eksekutif menjadi kembaran digital dan menghasilkan pembaruan video yang rapi hanya dari sebuah naskah. Tanpa proses syuting, tanpa penjadwalan, tanpa pemesanan studio. Synthesia memerlukan sesi perekaman khusus untuk membuat setiap avatar kustom, sehingga menambah waktu tunggu dan biaya setiap kali Anda menghadirkan presenter baru.
Platform mana yang memberikan agensi dan konsultan fleksibilitas kreatif lebih besar untuk pekerjaan klien
Kontrol granular HeyGen atas pembingkaian kamera, gestur, transisi, dan tampilan avatar memungkinkan agensi menghasilkan video yang berbeda dan benar-benar disesuaikan dengan tiap klien. Beberapa avatar dapat muncul dalam satu adegan untuk format panel atau percakapan. Output Synthesia yang lebih seragam membuatnya lebih sulit untuk menghasilkan karya kreatif yang benar-benar menonjol.
Bagaimana setiap platform mendukung video pengumuman produk dan fitur?
Alur kerja script-to-video HeyGen yang cepat memungkinkan tim pemasaran produk memproduksi video peluncuran, walkthrough fitur, dan konten catatan rilis dalam tenggat waktu yang ketat. Saat spesifikasi berubah di menit-menit terakhir, cukup perbarui naskah dan buat ulang videonya dalam hitungan menit, tanpa perlu memesan ulang sesi pengambilan gambar.
Mana yang lebih baik untuk tim HR yang membuat program onboarding di berbagai wilayah?
HeyGen menggabungkan template onboarding berbasis avatar, terjemahan dengan sinkronisasi bibir ke lebih dari 175 bahasa, dan pengiriman langsung ke LMS dengan pelacakan SCORM dalam satu alur kerja. Tim HR dapat membangun program khusus tiap wilayah tanpa perlu alat atau vendor tambahan. Synthesia mendukung video multibahasa tetapi tidak memiliki kedalaman LMS native dan template onboarding yang menyederhanakan penerapan di banyak wilayah.