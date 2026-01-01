Mengelola sub-workspace

Sub-workspace adalah lingkungan terpisah di dalam satu akun HeyGen. Setiap sub-workspace dapat memiliki anggota, izin, dan pengaturannya sendiri, sehingga memudahkan pengelolaan tim, departemen, atau pekerjaan klien tanpa tumpang tindih.
Mereka sangat berguna terutama untuk:
Tergantung pada konfigurasi, subruang kerja dapat berbagi atau memisahkan penagihan, avatar, kunci API, dan template.
Akses sub-ruang kerja
Dari dasbor HeyGen Anda, klik nama Anda lalu pilih Kelola Workspace.
Di dalam bagian ini, Anda akan melihat opsi Sub-workspaces.
Buat sub-workspace baru
Untuk membuat sub-workspace, pilih Buat Sub-workspace.
Mulailah dengan:
Undang anggota dan tetapkan peran
Selanjutnya, undang anggota dengan memasukkan alamat email mereka dan menetapkan peran.
Peran yang tersedia meliputi:
Konfigurasikan pengaturan dan izin
Setelah menetapkan peran, konfigurasikan pengaturan sub-workspace.
Jika fitur Parent Workspace Manages Billing diaktifkan:
Anda juga dapat memilih apakah sub-workspace dapat melihat pengaturan API.
Saat diaktifkan, sub-workspace akan menerima kunci API-nya sendiri, dan penggunaan akan dilacak secara terpisah, sehingga memudahkan pemantauan aktivitas berdasarkan tim atau klien.
Saat semuanya sudah diatur, pilih Buat Sub-workspace untuk menyelesaikan pengaturan.
Setelah dibuat, kursi dari workspace induk akan dialokasikan secara otomatis.
Saat mengundang anggota, kursi akan dialokasikan berdasarkan ketersediaan. Jika batas jumlah kursi telah tercapai, seorang anggota yang sudah ada harus dihapus sebelum menambahkan yang baru.
Kelola sumber daya dan penggunaan
Dengan memilih ikon roda gigi di sebelah sub-workspace mana pun, Anda dapat memperbarui pengaturannya dan sumber daya yang dialokasikan.
Kontrol utama meliputi:
Memberikan kredit per sub-workspace memberi admin visibilitas, kontrol biaya, dan fleksibilitas yang lebih baik. Anda juga dapat menghapus sub-workspace dari menu ini jika diperlukan.
Bagikan aset di seluruh sub-ruang kerja
Berbagi aset mengikuti proses yang konsisten di seluruh HeyGen.
Untuk avatar, suara, kit merek, atau template, buka pustaka aset lalu pilih menu tiga titik pada aset tersebut. Pilih Bagikan, lalu pilih sub-workspace yang ingin Anda bagikan.
Setelah dibagikan, aset tersebut akan langsung tersedia di sub-workspace yang dipilih untuk pembuatan video.
Dengan sub-workspace, Anda dapat mengatur tim, mengontrol akses, dan meningkatkan skala pembuatan video tanpa kehilangan kendali.