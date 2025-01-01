Home Academy Skrip Cara membuat skrip

Cara membuat skrip

Bagi pengguna yang ingin bergerak cepat, AI HeyGen dapat membuat skrip lengkap hanya dalam beberapa detik. Alih-alih memulai dari halaman kosong, Anda cukup menjelaskan seperti apa video yang Anda inginkan, nada yang diinginkan, dan poin-poin utama yang perlu disertakan. Semakin detail Anda menjelaskan dalam prompt, semakin dekat hasilnya dengan apa yang Anda bayangkan.

Setelah Anda mengklik generate, HeyGen akan membuat draf skrip yang disesuaikan dengan input Anda. Jika hasilnya belum terasa pas, Anda bisa menyempurnakan prompt dan membuat ulang sampai menemukan versi yang paling cocok. Skrip tersebut kemudian dimasukkan langsung ke timeline proyek Anda, siap digunakan untuk narasi dan teks terjemahan.

Dari sana, Anda dapat meninjau dan menyesuaikan teks seperti halnya dengan naskah yang Anda tulis sendiri. Jeda, pelafalan, dan pengungkapan dapat disesuaikan secara detail, sehingga Anda memiliki kendali atas bagaimana narasinya terdengar. Perpaduan antara kecepatan AI dan sentuhan kreatif Anda memungkinkan Anda menghasilkan naskah berkualitas tinggi tanpa perlu menghabiskan banyak waktu untuk memulai dari nol.

Dengan pembuatan skrip berbasis AI, Anda bisa beralih dari ide ke narasi terstruktur hampir seketika, sehingga lebih banyak waktu dapat digunakan untuk fokus pada visual, avatar, dan pilihan kreatif yang membuat video Anda benar-benar unik.