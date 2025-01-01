Home Academy Skrip Cara menambahkan skrip Anda ke video Anda

Cara menambahkan skrip Anda ke video Anda

Skrip yang ditulis dengan baik adalah fondasi dari setiap video yang hebat. Skrip memberi struktur, menjaga pesan Anda tetap jelas, dan memastikan alur cerita mengalir secara natural bagi audiens Anda. Di HeyGen, menulis skrip semudah memulai proyek baru. Anda bisa memulainya dari nol atau menggunakan template untuk memberi diri Anda awalan yang lebih cepat. Setelah kata-kata Anda masuk ke timeline, kata-kata tersebut langsung menggerakkan narasi dan teks, membentuk ritme dan penyampaian video Anda.

Menyempurnakan sebuah naskah adalah bagian dari proses kreatif. Anda dapat mengedit teks sambil berjalan, menyesuaikan bahasa dan susunan kata untuk membuat cerita Anda lebih menarik. Untuk membuat narasi terdengar alami, jeda dapat disisipkan pada momen-momen penting, pelafalan dapat disesuaikan untuk kata atau akronim yang sulit, dan tanda baca membantu mengatur tempo serta nada. Bahkan detail kecil seperti menuliskan angka atau tanggal dengan lengkap dapat meningkatkan kejelasan, sehingga narasi terasa tepat dan profesional.

Saat naskah Anda sudah siap, naskah itu menjadi cetak biru yang mengarahkan seluruh proses pembuatan video. Mulai dari narasi dan teks, hingga pengaturan waktu dan alur, semuanya berawal dari naskah. Penambahan avatar, visual, dan musik kemudian menghidupkan kata-kata Anda, mengubah cerita tertulis menjadi sebuah video yang utuh.