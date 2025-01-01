Home Academy Lokalisasi Cara menerjemahkan video Anda

Menjangkau audiens global kini tidak lagi memerlukan pengambilan gambar ulang atau dubbing. Dengan HeyGen, Anda dapat menerjemahkan dan melokalkan video Anda langsung di dalam platform menggunakan alat AI bawaan untuk suara, subtitle, dan sinkronisasi bibir. Baik Anda membuat video baru dari awal maupun menyesuaikan konten yang sudah ada, proses penerjemahan dirancang agar cepat, fleksibel, dan tetap selaras dengan brand Anda.

Mulai terjemahan video

Dari dashboard HeyGen Anda, klik Create, lalu pilih Translate a Video. Anda akan melihat dua opsi terjemahan: Hyperrealistic Translation dan Audio Dubbing.

Pilih Terjemahan Hiper-realistis ketika wajah pembicara terlihat jelas, karena opsi ini menyertakan sinkronisasi bibir tingkat lanjut. Pilih Pengalihan Suara (Audio Dubbing) ketika pembicara tampak kecil, berada di luar layar, atau ketika kecepatan adalah prioritas, karena opsi ini berfokus pada terjemahan suara tanpa sinkronisasi bibir.

Unggah file video Anda secara langsung atau tempelkan tautan YouTube atau Google Drive. Jika Anda menggunakan tautan, pastikan tautan tersebut dapat diakses secara publik. Untuk hasil terbaik, gunakan video beresolusi tinggi dengan audio yang jelas.

Pilih mesin terjemahan

Setelah video Anda diunggah, Anda akan melihat opsi mesin terjemahan: Cepat dan Berkualitas.

Mode Kualitas menggunakan model yang lebih canggih untuk menghadirkan sinkronisasi bibir yang lebih akurat, timing dan gerakan mulut yang lebih baik, audio yang lebih jernih, serta kemampuan yang lebih kuat dalam menangani cuplikan yang menantang seperti sudut samping atau pencahayaan rendah. Prosesnya memakan waktu lebih lama dan menggunakan lebih banyak kredit, tetapi menghasilkan tampilan yang paling realistis dan halus.

Fast ideal jika Anda membutuhkan hasil lebih cepat atau tidak memerlukan sinkronisasi bibir yang presisi.

Pilih terjemahan cepat atau lanjutan

Setelah memilih mesin Anda, tentukan apakah akan menggunakan Terjemahan Cepat atau Terjemahan Lanjutan.

Quick Translate adalah opsi tercepat. Pilih bahasa asli, pilih hingga lima bahasa tujuan, lalu klik Terjemahkan.

Advanced Translate memberi Anda kontrol yang lebih besar. Anda dapat memilih bahasa atau mengunggah file terjemahan sendiri, menambahkan glosarium merek untuk menjaga konsistensi istilah, dan menyesuaikan durasi dinamis agar tempo terdengar alami di berbagai bahasa. Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sinkronisasi bibir, menghilangkan noise latar belakang, menyamakan spesifikasi output dengan video asli, mengelompokkan terjemahan ke dalam satu koleksi, menyalakan atau mematikan teks terjemahan (caption), serta menerapkan peningkatan suara untuk narasi yang lebih jernih.

Buat dan tinjau terjemahan

Saat pengaturan Anda sudah siap, klik Terjemahkan. Video yang sudah diterjemahkan akan muncul di pustaka Anda dan di halaman Bagikan, tempat video tersebut siap untuk ditinjau, diunduh, atau dibagikan.