Lokalisasi adalah proses menyesuaikan konten video agar terasa alami dan relevan dalam berbagai bahasa dan wilayah. Dengan AI, hal ini tidak lagi memerlukan pengambilan gambar ulang, pengisi suara, atau siklus produksi yang panjang.

Terjemahan bertenaga AI menganalisis audio video Anda, menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa baru, dan menghasilkan sulih suara atau subtitle yang tersinkronisasi. Dalam alur kerja yang lebih canggih, teknologi ini juga dapat menyesuaikan tempo, nada, bahkan gerakan bibir, sehingga video terjemahan terasa mulus dan autentik.

Cara kerja lokalisasi berbasis AI

Alih-alih membuat video terpisah untuk setiap bahasa, Anda dapat menerjemahkan satu video ke banyak bahasa. AI menangani konversi bahasa dan sinkronisasinya, sehingga Anda dapat meluncurkan konten di pasar baru dengan lebih cepat sekaligus menghemat waktu dan biaya produksi.

Pendekatan ini juga memastikan pesan Anda tetap konsisten di semua wilayah.

Mengapa lokalisasi meningkatkan keterlibatan

Lokalisasi secara signifikan meningkatkan keterlibatan audiens. Penonton cenderung lebih percaya dan terhubung dengan konten yang disajikan dalam bahasa ibu mereka, terutama ketika nada dan suara merek tetap konsisten.

Di mana lokalisasi memberikan nilai paling besar

Pelokalan video berbasis AI sangat berharga terutama bagi tim di bidang:

Pelatihan dan orientasi

Program pendidikan dan pembelajaran

Pemasaran dan komunikasi pelanggan

Komunikasi internal

Kasus penggunaan ini sering kali memerlukan pesan yang sama untuk dapat menjangkau skala global tanpa mengorbankan kejelasan atau kualitas.