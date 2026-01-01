תוכנית השגרירים של HeyGen
תוכנית השגרירים של HeyGen היא הזדמנות סלקטיבית המבוססת על הגשת מועמדות, עבור יזמים, משווקים, מחנכים ויוצרי תוכן מבוססי ידע בולטים, להפוך למובילים בתחום יצירת וידאו עם בינה מלאכותית.
סקירת התוכנית
אנחנו מזמינים קבוצה נבחרת של חזונרים להפוך לשגרירים. תהיה חלק ממעגל של חדשנים יצירתיים שמדמיינים מחדש איך העולם מתקשר. תבנה קהילה, תצית רעיונות ותעזור לעצב את מה שיבוא אחר כך.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
מה תעשה
לארח מפגשים מעוררי השראה מהעולם האמיתי
מסדנאות וידאו עם בינה מלאכותית ועד אירועי נטוורקינג, איחוד חדשנים בקהילה שלך כדי לחקור יחד את עתיד הסטוריטלינג הוויזואלי.
להוביל את HeyGen בתוך הרשת שלך
עזור לחברים, לצוותים ולארגונים סביבך לגלות דרכים מעשיות לשלב סרטוני AI בעסק, בלמידה ובתהליכי העבודה היצירתיים שלהם.
להוביל קהילות מקומיות או וירטואליות תוססות
בנה קהילות מקומיות של יוצרים, טכנולוגים ומספרי סיפורים שרוצים לחקור יחד סרטוני AI דרך מפגשים קבועים, פורומים אונליין או פרויקטים משותפים.
ליצור ולשתף תוכן חדשני
להשתמש בפיצ׳רים החדשים ביותר של HeyGen כדי להדגים מה אפשרי ולהשריא אחרים לחדש, תוך שיתוף הפידבק שלך עם צוות המוצר של HeyGen.
להיות שגריר נתן לי לא רק כלים יצירתיים חדשים, אלא גם פלטפורמה להעצים אחרים ולהראות איך AI יכול להפוך סטוריטלינג, חינוך ויזמות לנגישים יותר עבור כולם.
יתרונות
הכרה מקצועית
קבל הכרה מקצועית עם תג שגריר רשמי שתוכל לשתף ברשתות החברתיות.
ניסיון ניהולי
ניסיון מנהיגות מחזק קורות חיים ביצירת סרטוני AI ובבניית קהילה.
מענקים לחסות
הגש בקשה למענקים שיממנו את סדנאות וסדנאות הווידאו עם בינה מלאכותית והאירועים שלך.
קרדיטים של HeyGen
קבל קרדיטים גנרטיביים חינמיים של HeyGen כדי ליצור עוד סרטונים.
חברות בלעדית
חברות אקסקלוסיבית בקהילת שגרירים פרטית לנטוורקינג ותמיכה.
הזדמנויות לקבל חשיפה
הזדמנויות להופיע ב‑HeyGen בבלוגים, ברשתות החברתיות ובניוזלטרים.
הזדמנויות דיבור
הזמנות להשתתף או להרצות באירועי HeyGen אקסקלוסיביים אונליין ובנוכחות פיזית.
גישה ישירה לצוות HeyGen
קבל גישה ישירה לצוות HeyGen
תן משוב על המוצר
הזדמנויות לתת פידבק משתמשים על מוצרים ופיצ׳רים.
להגיש בקשה עכשיו
אנחנו בונים קבוצה קטנה ובעלת השפעה גדולה של שגרירי HeyGen. אם אתה מוכן להפוך למוביל בתחום יצירת סרטוני AI, הגש מועמדות כבר היום. אנחנו בודקים את הבקשות באופן שוטף, בדרך כלל בתוך 4 שבועות ממועד ההגשה.