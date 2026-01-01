מדריך המותג של HeyGen
העמוד הזה מסביר איך להשתמש נכון בנכסי המותג של HeyGen, בסימני המסחר ובחומרים המוגנים בזכויות יוצרים. הוא מיועד לשותפים, לגופי מדיה ולכל מי שיוצר תוכן שמציג או מתייחס ל‑HeyGen. עמידה בהנחיות האלה עוזרת לוודא שהמותג שלנו מיוצג בצורה מדויקת ועקבית בכל החומרים של צד שלישי.
לוגו HeyGen מלא
לוגו HeyGen המלא (lockup) הוא הגרסה הראשית, ורצוי להשתמש בו ברוב המקרים. השתמש בגרסת ה־lockup האנכית רק כשיש מגבלת מקום או כשהלייאאוט דורש פורמט קומפקטי יותר — למשל במיקומים צרים, פוסטים ברשתות חברתיות או מסכים דיגיטליים — שבהם עדיין חשוב שהלוגו המלא יהיה ברור וקריא.
לוגו משני של HeyGen
HeyGen התחילה מרעיון פשוט — להפוך יצירת וידאו לקלה וללא מאמץ. היום אנחנו משנים את עולם הסיפור בעזרת בינה מלאכותית, ומאפשרים לכל אחד ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה, בלי גבולות.
לוגו שלישי של HeyGen
HeyGen התחילה מרעיון פשוט — להפוך יצירת וידאו לקלה וללא מאמץ. היום אנחנו משנים את הדרך שבה מספרים סיפורים בעזרת בינה מלאכותית, ומאפשרים לכל אחד ליצור סרטוני וידאו באיכות גבוהה, בלי גבולות.
סמל HeyGen
שותפויות
כשמציגים את לוגו HeyGen לצד לוגו של שותף, שניהם צריכים להיראות מאוזנים ועם גודל זהה. שמור על ריווח עקבי בין השניים — בערך ברוחב של אייקון HeyGen אחד. לוגו HeyGen צריך תמיד להופיע משמאל, ולוגו השותף או הספונסר מימין. שני הלוגואים חייבים להיות מיושרים למרכז אופקית בתוך הלייאאוט. כשאפשר, השתמש באותו סטייל צבעים לשני הלוגואים כדי ליצור הרמוניה ויזואלית. אם לוגו השותף חייב להישאר בצבעים המקוריים שלו, השתמש בלוגו הלבן של HeyGen על רקע שנלקח מפלטת הצבעים של השותף, כדי לשמור על ניגודיות ואחידות.
הנחיות השימוש בסימן המסחר של HeyGen
הנחיות סימני המסחר האלה ("הנחיות") נועדו לעזור לשותפים, בעלי רישיון, מדיה וצדדים שלישיים מורשים אחרים ("אתה") להשתמש נכון בנכסי המותג של HeyGen — כולל הלוגואים, סימני המסחר, סימני השירות, שמות המוצרים וכל סימון אחר שמזהה את המוצרים או השירותים של HeyGen ("נכסי המותג של HeyGen").
מותר להשתמש בנכסי המותג של HeyGen רק בהתאם להנחיות האלה ול־HeyGen Style Guide. כל שימוש מחוץ לתנאים האלה אינו מותר. HeyGen שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את ההנחיות האלה בכל זמן.
בעלות ושימוש
נכסי המותג של HeyGen הם קניין רוחני יקר ערך השייך בבלעדיות ל‑HeyGen. על ידי שימוש או התייחסות לכל נכס מותג של HeyGen, אתה מסכים ל:
- לעמוד בהנחיות האלה ובתנאי השימוש של HeyGen.
- להכיר בכך ש-HeyGen היא הבעלים הבלעדית של כל נכסי המותג.
- להימנע מאתגר או מהפרעה לזכויות של HeyGen.
- להבטיח שכל המוניטין החיובי שנוצר משימוש בנכסי המותג של HeyGen ייטיב עם HeyGen.
HeyGen שומרת לעצמה את הזכות לבדוק בכל זמן את האופן שבו אתה משתמש בנכסי המותג שלה, ויכולה לבטל או לשנות הרשאות לפי שיקול דעתה.
אם יש לך הסכם כתוב נפרד עם HeyGen — למשל הסכם שותפות או אפיליאייט — תנאי ההסכם הזה גוברים על ההנחיות האלה במקרה של סתירה.
נכסי המותג של HeyGen כוללים:
- לוגוטייפ המילה HeyGen
- לוגו HeyGen (גרסאות אופקית ואנכית)
- אייקון HeyGen
- שמות המוצרים של HeyGen, סלוגנים ושורות תיוג
כל סימני המסחר, הלוגואים ומזהי המותג הקשורים הם רכוש HeyGen Inc. ועשויים להיות רשומים בארצות הברית ובתחומי שיפוט נוספים.
מה לעשות ומה לא לעשות
כן לעשות:
- להשתמש רק בגרסאות העדכניות והמאושרות ביותר של נכסי המותג של HeyGen כפי שמופיעות ב-HeyGen Style Guide.
- להציג את לוגו HeyGen עם ריווח ופרופורציות נכונים.
- ציין בצורה ברורה מה הקשר שלך ל‑HeyGen כשאתה מזכיר את המותג שלנו.
לא לעשות:
- אל תשנה את נכסי המותג של HeyGen בשום צורה (למשל, שינוי צבעים, עיוות פרופורציות, חיתוך או הוספת אפקטים).
- שלב נכסי המותג של HeyGen עם הלוגו או המיתוג שלך — הם תמיד חייבים להופיע נפרדים וברורים זה מזה.
- להשתמש בסימני המסחר או בלוגואים של HeyGen כחלק מהשם, מהמוצר, מהשירות או מהדומיין שלך.
- לחקות את המראה, התחושה או העיצוב של האתר, הממשק או חומרי השיווק של HeyGen.
- להשתמש בכל נכס מותג של HeyGen בצורה שמרמזת על חסות, המלצה או שותפות ללא אישור בכתב.
- אל תשתמש בסימני המסחר של HeyGen כשמות עצם או פעלים. תמיד צמד אותם לתיאור כללי (לדוגמה: "פלטפורמת סרטוני AI של HeyGen®").
שאלות
אם אתה לא בטוח איך להשתמש ב-Brand Assets של HeyGen, או אם אתה צריך אישור לשימוש מסוים, פנה ל[email protected].
