בעלות ושימוש

נכסי המותג של HeyGen הם קניין רוחני יקר ערך השייך בבלעדיות ל‑HeyGen. על ידי שימוש או התייחסות לכל נכס מותג של HeyGen, אתה מסכים ל:



לעמוד בהנחיות האלה ובתנאי השימוש של HeyGen.

להכיר בכך ש-HeyGen היא הבעלים הבלעדית של כל נכסי המותג.

להימנע מאתגר או מהפרעה לזכויות של HeyGen.

להבטיח שכל המוניטין החיובי שנוצר משימוש בנכסי המותג של HeyGen ייטיב עם HeyGen.



HeyGen שומרת לעצמה את הזכות לבדוק בכל זמן את האופן שבו אתה משתמש בנכסי המותג שלה, ויכולה לבטל או לשנות הרשאות לפי שיקול דעתה.

אם יש לך הסכם כתוב נפרד עם HeyGen — למשל הסכם שותפות או אפיליאייט — תנאי ההסכם הזה גוברים על ההנחיות האלה במקרה של סתירה.