ניקוי דיבור ב‑AI לטייקים מושלמים בווידאו
להפוך הקלטות קול מבולגנות לסרטון מלוטש בלי קפיצות בעריכה. Speech Cleanup מסיר מילים מיותרות, השהיות, טייקים חוזרים ורעשי רקע מקבצי אודיו ווידאו, ואז מחבר את הוויז׳ואלס כך שכל חיתוך נראה בלתי מורגש.
יכולות ניקוי הדיבור ב‑AI
הסרת מילות מילוי ו"אממ" בעת העלאה
הכלי מזהה ומסיר "אממ", "אה", "אתה יודע" ומילוי דיבור דומים מיד אחרי ההעלאה. הוא עובד על פודקאסטים ארוכים, סרטוני סושיאל קצרים וצילומי טוקינג־הד בכל פורמט נפוץ, כך שהדיבור נשמע בטוח ומדויק בלי להקליט מחדש אפילו שורה אחת.
חיבור ויזואלי בלתי נראה בין חיתוכים
חותך את האודיו ובונה מחדש את הפריימים סביב כל עריכה. איפה שכלי אודיו בלבד משאירים קפיצות חדות ומוזרות בווידאו, Speech Cleanup מחבר תנועות מיקרו בין החיתוכים כך שהתוצאה הסופית נראית כמו טייק אחד חלק ורציף, לא קובץ mp4 מודבק ומטולא.
מסיר רעשי רקע מובנה
מסיר רעשי רקע מובנה מנקה זמזום חדר, רעשי מיקרופון והפרעות סביבתיות במקביל לניקוי מילות מילוי. העלאה אחת, ייצוא אחד, בלי לשרשר משפר אודיו נפרד, מחולל כתוביות, ועורך וידאו כדי לקבל סאונד באיכות סטודיו.
תיקון פתיחות כושלות ושחזור טייקים
מתקן כפילויות, התחלה מחדש של משפטים ורגעי "רגע, תן לי לנסות שוב" בכל קליפ בציר הזמן שלך. מסמנים את הגרסה הטובה, והכלי מחבר אותה אוטומטית לעריכה, זורק את הגרסה המיותרת ושומר על קצב טבעי לאורך כל הווידאו.
קיצור שתיקות ארוכות ו״דד אייר״
הכלי מקצר פאוזות ארוכות, נשימות ו״דד אייר״ לאורך כל ההקלטה, בלי לגרום לקול שלך להישמע לחוץ או רובוטי. הוא גם משפר את איכות הדיבור בקטעים שנשמרים, כך שהפודקאסט או הווידאו המלוטש נשמע אנושי, לא ערוך על ידי מכונה.
שימושים לניקוי דיבור
פרקי וידאו של פודקאסט ל-YouTube
Record raw and ship clean. The tool turns a 90-minute video podcast recording into a publish-ready episode, removing fillers and dead air so the final cut feels tight on YouTube and Spotify without any manual editing work on the video.
סרטוני Talking-Head ליוצרי YouTube
Skip the re-shoots. Read your script naturally, let the tool remove every "um" and false start across the upload, and export a confident on-camera take you can pair with text to video for fully scripted segments.
קורסים אונליין ומדריכי הדרכה
Course recordings are full of self-corrections and retakes. Clean them up in a single pass so your educational video flows lesson-to-lesson without learners spotting the edits, the cuts, or the production gaps between each take.
הקלטות דמו למכירות ולמוצר
Demo recordings rarely land on the first try, even with a script. The tool removes the hesitations and "let me show you that again" moments across the whole video, leaving a polished walkthrough you can drop into emails and decks.
סרטוני שורטס, רילס וטיקטוק לרשתות חברתיות
Cut faster, post faster. A ten-minute raw recording becomes a sub-sixty-second short with the rambling removed and the visuals locked in sync, ready for YouTube Shorts, TikTok, and Instagram Reels without manual trimming on the timeline.
הקלטות וידאו של ראיונות וובינרים
Multi-speaker interviews are filler-word minefields with cross-talk and overlapping audio between speakers. The tool handles each speaker independently, removes stutters and dead air across both tracks, and keeps the conversation moving without choppy jump cuts.
איך ניקוי דיבור עם AI עובד
נקה כל הקלטת דיבור בארבעה שלבים, מהעלאת אודיו או וידאו גולמי ועד סקירה וקובץ נקי ומוכן לפרסום.
להעלות אודיו או וידאו
גרור קובץ אודיו או וידאו. תומך בקבצי mp4, mov, mp3 ו‑wav גם באורך ארוך.
בחר אפשרויות ניקוי
אפשר להדליק או לכבות מילים מיותרות, שתיקות ארוכות, רעשי רקע וטייקים חוזרים לפני העיבוד.
לעבור על כל עריכה
תצוגה מקדימה של החיתוך הנקי. לדלג או לשחזר כל עריכה. ה‑AI מציג כל שינוי לפני שמאשרים אותו.
ייצוא הקובץ הנקי
ייצוא קובץ ה‑mp4 או האודיו המלוטש. אפשר להוריד, לשתף או להעביר לתרגום או שדרוג איכות.
שאלות נפוצות (FAQs)
מה זה בדיוק ניקוי דיבור בעזרת AI ואיך זה עובד על וידאו?
ניקוי דיבור בעזרת AI הוא ניקוי אודיו אוטומטי שמסיר מילים מיותרות, השהיות, התחלה מחדש ורעשי רקע מהקלטת קול. HeyGen מנתחת את האודיו או הווידאו שלך, מזהה כל אלמנט מטרה, מסירה אותו ובונה מחדש את המעברים הוויזואליים כך שהחיתוך ייראה רציף.
אם אסיר מילים מיותרות מהווידאו שלי, זה ישאיר קפיצות עריכה בולטות?
לא. זו בדיוק הנקודה שמבדילה בין Speech Cleanup לכלי ניקוי קול בלבד. כשמתחרים מוחקים מילת מילוי מווידאו, התמונה קופצת. HeyGen בונה מחדש את הפריימים בין החיתוכים כך שהדובר נראה רציף, אפילו אחרי עשרות עריכות.
מה שונה HeyGen Speech Cleanup מ‑Adobe Enhance Speech או Cleanvoice AI?
Adobe Enhance Speech מתמקדת בשיפור דיבור ואיכות אודיו. Cleanvoice AI היא מנקה קול חינמית מבוססת בינה מלאכותית שמסירה מילים מיותרות מפודקאסטים. HeyGen Speech Cleanup עושה את שניהם, ואז מטפלת גם בווידאו, כך שחתכי ה־talking-head נשארים בלתי נראים על המסך.
האם אפשר לעבור על כל עריכה ולאשר אותה לפני ייצוא הווידאו?
כן. Speech Cleanup מציג כל מילה מיותרת, השהיה ורעש שזוהו בפאנל תצוגה מקדימה. אפשר לדלג, לשחזר או לאשר כל אחד מהם. שום דבר לא נמחק בלי האישור שלך, מה שמונע את החיתוכים האוטומטיים האגרסיביים מדי שכלי ניקוי אחרים ידועים בהם.
האם הכלי עובד גם על הקלטות ארוכות של פודקאסטים וובינרים?
כן. הכלי מטפל בהקלטות ארוכות, כולל פרקים מלאים של פודקאסטים, וובינרים וסרטוני ראיונות בהעלאה אחת. הוא מעבד את כל הקובץ בלי לחלק אותו לקטעים, כך שהעריכה שלך נשארת במקום אחד מההתחלה ועד הייצוא.
האם הוא יכול להסיר גם רעשי רקע וגם מילות מילוי והפסקות?
כן, באותו תהליך. הכלי משתמש במסיר רעשים מובנה יחד עם הסרה של מילוי דיבור, קיצור השהיות ארוכות ושחזור טייקים, כך שאין צורך להעלות את הקלטת הקול החינמית שלך קודם לכלי שיפור אודיו נפרד.
האם הקול שלי עדיין יישמע טבעי ואנושי אחרי הניקוי?
כן. הכלי חותך שתיקות ומילות מילוי בלי לדחוס את הקצב שלך, ומשתמש בשיפור דיבור עדין כדי לחדד את צלילות הקול. אם הטייק לא ניתן להצלה, אפשר ליצור מחדש את השורה עם שיבוט קול בינה מלאכותית באמצעות שיבוט הקול האישי שלך.
אילו פורמטי קבצי אודיו ווידאו נתמכים להעלאה ולייצוא?
העלה קבצי אודיו בפורמטים mp3, wav או mov, וגם וידאו ברוב הפורמטים הנפוצים. ייצא את הווידאו הנקי עם האודיו משולב בפנים, או כקובץ אודיו נפרד אם אתה צריך רק את רצועת הקול הנקייה לפודקאסט או להקלטת קריינות.
האם אפשר להריץ את הכלי על וידאו בשפה שאינה אנגלית?
כן. הוא מזהה מילות מילוי והפסקות במספר שפות. אחרי העיבוד, אפשר להעביר את הקובץ דרך מתרגם הווידאו של AI כדי לדבב אותו ליותר מ־175 שפות עם סנכרון שפתיים, כך שהקלטה נקייה אחת הופכת לנכס רב־לשוני.
איך זה בהשוואה לכלי עריכת וידאו עם בינה מלאכותית אחרים?
כלי וידאו AI אחרים או מנקים רק את האודיו (ומשאירים קפיצות בעריכה) או בונים מחדש את כל הסצנה מטקסט. תהליך העבודה הזה הוא היחיד ששומר על הטייק האמיתי שלך מול המצלמה ומנקה אותו כמו עורך וידאו אנושי, בלי להכריח לצלם מחדש או להחליף בגרסה סינתטית.
יש ניסיון חינם או דרך לנקות אודיו בחינם לפני שמתחילים?
כן. ל-HeyGen יש תוכנית חינמית, כך שאפשר לנקות הקלטה על קובץ אמיתי קודם בלי להזין כרטיס. התוכניות בתשלום פותחות העלאות ארוכות יותר, ייצוא באיכות גבוהה יותר, ואת כל תהליך העבודה של AI video generator.
האם ניקוי דיבור באמצעות AI באמת חוסך זמן ליוצרי וידאו בפועל?
כן. יוצרים כמו Anton Voroniuk חוסכים 15.5 שעות בשבוע ומקטינים עלויות הפקה פי 40 כשהם משלבים את עורך הווידאו עם בינה מלאכותית עם ניקוי אוטומטי, ולא בעריכה ידנית של כל טייק.