הכלי מקצר פאוזות ארוכות, נשימות ו״דד אייר״ לאורך כל ההקלטה, בלי לגרום לקול שלך להישמע לחוץ או רובוטי. הוא גם משפר את איכות הדיבור בקטעים שנשמרים, כך שהפודקאסט או הווידאו המלוטש נשמע אנושי, לא ערוך על ידי מכונה.