Traduisez des vidéos turques en un anglais clair et naturel grâce à une solution de traduction vidéo alimentée par l’IA, conçue pour les créateurs, les enseignants et les entreprises. Importez votre vidéo en turc, générez des sous-titres ou des voix off en anglais précis, puis exportez un résultat professionnel en quelques minutes, sans studio, sans montage manuel et sans barrières techniques.

Que vous traduisiez une vidéo YouTube en turc, un cours en ligne ou une présentation professionnelle, ce flux de travail vous aide à toucher un public anglophone tout en préservant le sens, le ton et la clarté.


Journée de travail
Coursera
Miro
Principal
Intel
Komatsu
Plébiscité par plus de 1 000 000 de développeurs et d’entreprises de premier plan.

Traduire des vidéos turques en anglais avec l’IA

Traduire des contenus vidéo en turc n’a plus besoin d’être lent ni coûteux. Avec HeyGen AI, la parole en turc est automatiquement détectée, transcrite, traduite en anglais, puis resynchronisée avec votre vidéo. Vous pouvez choisir des sous-titres en anglais, une voix off en anglais ou un doublage complet en anglais, selon votre audience et votre plateforme. Tout fonctionne en ligne, et les formats courants comme MP4 et MOV sont entièrement pris en charge.

Téléchargez votre vidéo pour une traduction hyper-réaliste avec synchronisation labiale naturelle

Avantages

Passez du turc à l’anglais instantanément

La traduction vidéo traditionnelle fait souvent intervenir plusieurs prestataires et entraîne des délais de livraison importants. Ce flux de travail piloté par l’IA réduit l’ensemble du processus à quelques minutes.

Vous pouvez traduire automatiquement des vidéos turques en anglais sans avoir à coordonner des traducteurs, des doubleurs ou des monteurs. Tout est géré au même endroit, ce qui facilite une publication régulière et permet de faire évoluer la production de contenu.

Les équipes qui traduisent également des contenus européens associent souvent cela à la traduction vidéo du français vers l’anglais afin de maintenir une stratégie multilingue unifiée.

Un moyen simple d’atteindre les publics anglophones

L’anglais est la principale langue utilisée pour la diffusion mondiale de vidéos dans les domaines de l’éducation, des affaires et des plateformes numériques. Traduire des vidéos turques en anglais permet d’élargir l’audience, d’améliorer l’accessibilité et d’augmenter l’engagement.

Cette approche est idéale pour :

Vidéos turques sur YouTube et les réseaux sociaux

Cours en ligne et contenus éducatifs

Formation et intégration en entreprise

Vidéos marketing et promotionnelles

De nombreuses équipes internationales étendent également leur portée en traduisant leurs contenus sortants grâce à la traduction vidéo de l’anglais vers l’espagnol afin de servir efficacement des marchés supplémentaires.

Interface de personnalisation d’avatar IA montrant différentes poses photo d’une femme, une sélection de langue avec l’allemand et l’anglais, ainsi que des options de ton de voix comme Décontracté et Énergique.

Bonnes pratiques pour la traduction de vidéos du turc vers l’anglais

Pour obtenir les meilleurs résultats, commencez avec un enregistrement audio turc clair et un minimum de bruit de fond. Relisez attentivement la transcription turque avant de traduire afin de garantir l’exactitude du contexte et de la terminologie.

Choisissez les sous-titres lorsque l’accessibilité est primordiale, ou le doublage en anglais si vous souhaitez une expérience de visionnage entièrement localisée. Prévisualisez toujours le rendu final pour vérifier le minutage, les sous-titres et la qualité audio avant la publication.

Fonctionnalités conçues pour la traduction du turc vers l’anglais

Cette solution est spécialement conçue pour la localisation vidéo à grande échelle.

Reconnaissance automatique de la parole turque

Traduction vidéo du turc vers l’anglais

Sous-titres anglais avec export SRT et VTT

Options de voix off et de doublage en anglais

Cohérence de la voix entre les vidéos

Prise en charge de la synchronisation labiale pour une lecture naturelle

Synchronisation des sous-titres et édition des légendes

Prise en charge des formats MP4, MOV, AVI et WebM

Avec HeyGen AI, la transcription, la traduction et l’exportation sont gérées dans un flux de travail unifié et simplifié.

Comment ça marche

Téléchargez votre vidéo turque

Téléchargez votre fichier vidéo en turc ou importez-le à l’aide d’un lien vidéo. Le système détecte automatiquement la parole en turc, y compris les accents régionaux et les différences de prononciation.


Étape 1

Téléchargez votre vidéo

Importez votre fichier MP4, MOV ou audio. Le système détecte automatiquement la piste audio en français.

Étape 2

Générer une transcription en turc

Votre vidéo est transcrite à l’aide d’une technologie avancée de reconnaissance vocale. Vous pouvez revoir et modifier la transcription turque pour corriger les noms, les termes techniques ou la formulation avant la traduction.



Étape 3

Traduire le turc en anglais

Transformez la transcription turque en un anglais clair et naturel. Choisissez entre des sous-titres en anglais, une voix off en anglais ou un doublage complet en anglais, selon la façon dont vous souhaitez que votre contenu soit diffusé.

Étape 4

Vérifier et exporter

Vérifiez le timing, la synchronisation labiale, les sous-titres et la narration. Apportez de petites modifications puis exportez votre vidéo en anglais ou téléchargez les fichiers SRT ou VTT.

Qu’est-ce qui rend HeyGen meilleur ?

L’impact est évident. Les entreprises obtiennent de vrais résultats avec le traducteur vidéo de HeyGen. En traduisant vos vidéos instantanément, vous économisez à la fois du temps et de l’argent tout en élargissant facilement votre portée à l’international.

Facile

réduction des coûts de traduction vidéo

Gratuit

marchés localisés instantanément

Puissant

par vidéo au lieu de semaines ou de mois

Foire aux questions

Comment puis-je traduire une vidéo turque en anglais ?

Vous pouvez traduire une vidéo turque en anglais en téléchargeant le fichier, en générant une transcription en turc, en la traduisant en anglais, puis en exportant des sous-titres ou une voix off avec un minutage et un alignement précis.



Puis-je traduire gratuitement en ligne une vidéo turque en anglais ?

Oui, vous pouvez traduire gratuitement en ligne de courts clips vidéo turcs pour tester la précision des sous-titres et la qualité de la voix avant de passer à une offre pour des vidéos plus longues ou des fonctionnalités de traduction professionnelle.



Cet outil prend-il en charge les sous-titres anglais pour les vidéos en turc ?

Oui, vous pouvez générer des sous-titres anglais précis pour des vidéos en turc et les exporter dans des formats standard adaptés à YouTube, aux plateformes de formation et aux exigences d’accessibilité.



Puis-je créer un doublage en anglais à partir d’une vidéo en turc ?

Oui, vous pouvez créer un doublage en anglais en utilisant des voix générées par l’IA qui sonnent naturelles, respectent un bon rythme et, en option, prennent en charge la synchronisation labiale pour offrir une expérience de visionnage soignée.



Les accents turcs et les variations régionales de la langue sont-ils pris en charge ?

Oui, le système reconnaît les accents turcs et les particularités régionales de la langue, ce qui améliore la précision de la transcription et garantit que la traduction en anglais reste claire et naturelle.



Quels formats vidéo sont pris en charge pour la traduction du turc vers l’anglais ?

La plupart des formats vidéo courants, notamment MP4, MOV, AVI et WebM, sont pris en charge, ce qui vous permet de traduire des vidéos turques sans convertir les fichiers ni modifier vos flux de travail.



Est-ce utile pour des vidéos professionnelles, éducatives ou de formation ?

Oui, de nombreuses organisations utilisent cette solution pour traduire en anglais, pour leurs équipes internationales, des vidéos turques d’intégration, de formation, de marketing et de communication interne.



Est-ce utile pour des vidéos professionnelles, éducatives ou de formation ?

Oui, de nombreuses organisations utilisent cette solution pour traduire en anglais, pour leurs équipes internationales, des vidéos d’intégration, de formation, de marketing et de communication interne initialement en turc. Vous pouvez créer un compte ici, ce qui facilite une collaboration plus fluide et accélère les processus de localisation.


