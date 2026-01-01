HeyGen MCP :
Génération de vidéos
pour tout agent IA
Connectez HeyGen à Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor et bien d’autres via le Model Context Protocol (MCP). Votre agent crée, gère et récupère des vidéos en utilisant votre offre HeyGen existante. Aucune facturation supplémentaire.
HeyGen MCP fait de la vidéo une capacité native des agents
Les agents d’IA font déjà partie de votre flux de travail. Le serveur MCP de HeyGen rend la création vidéo professionnelle accessible à tout agent compatible MCP. Pas d’étape séparée, pas d’intégration distincte.
Aucune surcharge d’intégration
Accédez à l’ensemble des fonctionnalités vidéo de HeyGen sans avoir à créer ni à maintenir d’intégrations API. Aucun journal de modifications à suivre.
Fonctionne là où vous travaillez déjà
Vous utilisez déjà Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI ou Cursor ? HeyGen se connecte aux outils que votre équipe utilise au quotidien.
Sécurisé par défaut
Authentification OAuth liée à votre compte HeyGen. Aucun clé API à faire tourner ou à exposer. Vos vidéos, votre compte, vos crédits.
Vos avatars et vos voix
Tout avatar ou voix personnalisé disponible dans votre compte HeyGen est accessible via Remote MCP, y compris les ressources de marque.
Plus de 175 langues et dialectes
Les agents peuvent produire des contenus vidéo multilingues grâce à la synchronisation labiale et à la traduction alimentées par l’IA, à grande échelle et à la demande, dans plus de 175 langues et dialectes.
Aucune facturation supplémentaire
La génération de vidéos utilise les crédits inclus dans votre offre HeyGen actuelle. Disponible sur toutes les offres, y compris les comptes gratuits.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses
Ai-je besoin d’une clé API ?
Non. Remote MCP utilise une authentification OAuth liée à votre compte HeyGen (offre Web). Aucune clé API n’est requise.
L’utilisation du MCP de HeyGen entraîne-t-elle des frais supplémentaires ?
Non. La génération de vidéos utilise les crédits premium inclus dans votre offre HeyGen actuelle. Il n’y a pas de frais d’API distincts ni de facturation supplémentaire.
Quels abonnements HeyGen prennent en charge MCP ?
MCP est disponible sur tous les abonnements HeyGen. Pour une utilisation plus intensive, il est recommandé de passer à l’abonnement Creator ou à une formule supérieure.
Puis-je utiliser mes avatars et voix personnalisés ?
Oui. Tout avatar ou toute voix disponible dans votre compte HeyGen, y compris les ressources personnalisées, est accessible via HeyGen MCP.
Quelle est la différence entre ceci et l’API HeyGen ?
L’API HeyGen vous fournit des endpoints REST directs pour un contrôle programmatique. Remote MCP encapsule ces capacités afin que des agents d’IA puissent les utiliser de manière conversationnelle, sans que vous ayez à écrire de code d’intégration.