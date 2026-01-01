Les agents d’IA font déjà partie de votre flux de travail. Le serveur MCP de HeyGen rend la création vidéo professionnelle accessible à tout agent compatible MCP. Pas d’étape séparée, pas d’intégration distincte.

HeyGen MCP fait de la vidéo une capacité native des agents

Aucune surcharge d’intégration Accédez à l’ensemble des fonctionnalités vidéo de HeyGen sans avoir à créer ni à maintenir d’intégrations API. Aucun journal de modifications à suivre.

Fonctionne là où vous travaillez déjà Vous utilisez déjà Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI ou Cursor ? HeyGen se connecte aux outils que votre équipe utilise au quotidien.

Sécurisé par défaut Authentification OAuth liée à votre compte HeyGen. Aucun clé API à faire tourner ou à exposer. Vos vidéos, votre compte, vos crédits.

Vos avatars et vos voix Tout avatar ou voix personnalisé disponible dans votre compte HeyGen est accessible via Remote MCP, y compris les ressources de marque.

Plus de 175 langues et dialectes Les agents peuvent produire des contenus vidéo multilingues grâce à la synchronisation labiale et à la traduction alimentées par l’IA, à grande échelle et à la demande, dans plus de 175 langues et dialectes.