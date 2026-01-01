Découvrez comment des entreprises comme la vôtre utilisent Vimeo avec HeyGen pour développer la production vidéo et stimuler leur croissance.

Bibliothèques d’intégration et de formation des employés Créez des vidéos d’intégration et de formation engageantes dans HeyGen, adaptées à chaque rôle ou service. Synchronisez-les instantanément avec des dossiers Vimeo sécurisés, où les équipes peuvent accéder aux contenus, les gérer et suivre l’engagement depuis un seul et même endroit.

Notes de version produit et mises à jour des fonctionnalités Utilisez HeyGen pour générer des mises à jour vidéo claires et conformes à votre marque pour chaque nouveau lancement de produit ou fonctionnalité. Partagez-les instantanément via des intégrations Vimeo et suivez les statistiques de visionnage pour comprendre votre portée et la rétention de votre audience.

Vidéos de vente personnalisées à grande échelle Automatisez vos actions de prospection personnalisées avec les outils de création vidéo IA de HeyGen, afin de proposer des démonstrations produit sur mesure à chaque prospect. Hébergez-les sur Vimeo pour tirer parti de ses analyses détaillées et identifier les prospects les plus engagés.

Formation client et guides pratiques multilingues Créez des tutoriels multilingues et des guides produits dans HeyGen pour accompagner vos audiences internationales. Hébergez-les en toute sécurité sur Vimeo afin de contrôler les accès, protéger les ressources de votre marque et garder vos contenus de formation organisés.