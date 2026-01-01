Vimeo + HeyGen
L’intégration entre HeyGen et Vimeo permet aux utilisateurs de synchroniser en toute transparence les nouvelles vidéos depuis des dossiers HeyGen désignés vers des dossiers Vimeo correspondants, avec une option de synchronisation automatique pour une gestion de contenu simplifiée.
Cas d’utilisation
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre utilisent Vimeo avec HeyGen pour développer la production vidéo et stimuler leur croissance.
Bibliothèques d’intégration et de formation des employés
Créez des vidéos d’intégration et de formation engageantes dans HeyGen, adaptées à chaque rôle ou service. Synchronisez-les instantanément avec des dossiers Vimeo sécurisés, où les équipes peuvent accéder aux contenus, les gérer et suivre l’engagement depuis un seul et même endroit.
Notes de version produit et mises à jour des fonctionnalités
Utilisez HeyGen pour générer des mises à jour vidéo claires et conformes à votre marque pour chaque nouveau lancement de produit ou fonctionnalité. Partagez-les instantanément via des intégrations Vimeo et suivez les statistiques de visionnage pour comprendre votre portée et la rétention de votre audience.
Vidéos de vente personnalisées à grande échelle
Automatisez vos actions de prospection personnalisées avec les outils de création vidéo IA de HeyGen, afin de proposer des démonstrations produit sur mesure à chaque prospect. Hébergez-les sur Vimeo pour tirer parti de ses analyses détaillées et identifier les prospects les plus engagés.
Formation client et guides pratiques multilingues
Créez des tutoriels multilingues et des guides produits dans HeyGen pour accompagner vos audiences internationales. Hébergez-les en toute sécurité sur Vimeo afin de contrôler les accès, protéger les ressources de votre marque et garder vos contenus de formation organisés.
Révision et approbation agence/client
Générez des concepts créatifs et des vidéos explicatives dans HeyGen, puis importez-les sur Vimeo pour faciliter les retours. Utilisez les dossiers d’équipe et les autorisations basées sur les rôles pour gérer les cycles de relecture et les validations en toute clarté.
Commencez à créer des vidéos avec l’IA
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la vidéo IA la plus innovante.