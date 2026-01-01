HeyGen x Superhuman
Le HeyGen Agent transforme Superhuman Go en un véritable studio de création, pour générer des vidéos et des fichiers audio de qualité professionnelle directement dans votre navigateur, sans quitter ce sur quoi vous êtes en train de travailler.
Votre navigateur devient un studio de création
Le HeyGen Agent vit dans le panneau Superhuman Go, la même barre latérale que vous utilisez déjà pour l’assistance IA sur le web. Il n’y a aucun nouvel outil à ouvrir, aucun fichier à exporter et aucun contexte à recréer dans une application distincte.
Ouvrez Go depuis n’importe quelle page dans Chrome ou Edge, accédez à HeyGen Agent dans l’Agent Store, saisissez votre script ou décrivez ce que vous voulez, puis choisissez une sortie vidéo ou audio. L’agent génère le rendu en utilisant votre compte HeyGen, y compris votre avatar, votre voix, vos crédits, et fournit le fichier final prêt à être partagé, intégré ou envoyé. Tout se passe dans le navigateur que vous utilisez déjà.
Installez Go depuis le Chrome Web Store ou le Microsoft Edge Add-ons Store
Téléchargez l’extension Superhuman Go depuis le Chrome Web Store ou les modules complémentaires Microsoft Edge. Connectez-vous avec votre compte Superhuman. Go s’activera dans votre navigateur et sera accessible depuis la barre d’outils des extensions sur n’importe quelle page web.
Ouvrez l’Agent Store et ajoutez l’agent HeyGen
Cliquez sur l’icône Superhuman Go dans la barre d’outils de votre navigateur pour ouvrir le panneau. Accédez à l’Agent Store, trouvez l’agent HeyGen, puis cliquez sur Ajouter. L’agent apparaîtra immédiatement dans votre panneau Go et sera disponible sur toutes les pages par la suite.
Connectez votre compte HeyGen
Lors de votre première utilisation de HeyGen Agent, vous serez invité à vous connecter à votre compte HeyGen. Authentifiez-vous via OAuth. Vos avatars personnalisés, clones de voix et crédits de votre formule sont immédiatement disponibles dans le panneau Go. Pas d’application séparée, pas de clé API, pas de facturation supplémentaire.
Générez votre premier message vidéo ou audio
Ouvrez Go depuis n’importe quelle page, sélectionnez l’agent HeyGen, choisissez Vidéo ou Audio, saisissez votre script, puis cliquez sur Générer. Le fichier final est prêt à être téléchargé ou partagé sans quitter la page sur laquelle vous vous trouvez. Pour de meilleurs résultats, configurez d’abord un avatar personnalisé et un clone de voix sur heygen.com/avatar.
Ce que vous créez au lieu d’écrire un long e-mail
À chaque fois qu’une vidéo ou un message audio ferait passer votre message mieux qu’un texte (mise à jour de projet, compte-rendu client, vidéo explicative), le HeyGen Agent est déjà dans votre navigateur, prêt à le créer.
Vidéos de prospection personnalisées
Pendant que vous êtes dans votre CRM ou votre e-mail, ouvrez Go et générez une vidéo HeyGen de 30 secondes avec avatar, personnalisée pour le prospect, incluant son nom, son entreprise et son problème. Envoyez-la avant de fermer l’onglet.
Mises à jour des parties prenantes
Au lieu de rédiger un long e-mail de suivi de projet, ouvrez le HeyGen Agent depuis n’importe quel outil que vous utilisez, comme Notion, Linear ou Google Docs, et générez une mise à jour vidéo commentée pour les personnes qui doivent être informées.
Messages pour les équipes asynchrones
Lorsque la vidéo semble excessive, utilisez la sortie audio de l’Agent HeyGen pour envoyer un message vocal généré à partir d’un script, avec votre voix clonée. Cela peut être un bref compte-rendu, une explication de décision ou une mise à jour pour un client.
Récapitulatif client et suivis
Après un appel, pendant que vous êtes encore dans l’outil où vous avez pris vos notes, ouvrez Go et générez une vidéo récapitulative narrée pour le client, résumant les décisions, les prochaines étapes et ce dont vous avez besoin de sa part.
Communication multilingue
Vous travaillez avec des clients ou des équipes internationaux ? Générez une seule fois votre message vidéo ou audio, puis utilisez les plus de 175 langues et dialectes de HeyGen pour le produire dans leur langue, directement au sein de la même session Go.
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