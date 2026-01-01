HeyGen x Superhuman

Le HeyGen Agent vit dans le panneau Superhuman Go, la même barre latérale que vous utilisez déjà pour l’assistance IA sur le web. Il n’y a aucun nouvel outil à ouvrir, aucun fichier à exporter et aucun contexte à recréer dans une application distincte.

Ouvrez Go depuis n’importe quelle page dans Chrome ou Edge, accédez à HeyGen Agent dans l’Agent Store, saisissez votre script ou décrivez ce que vous voulez, puis choisissez une sortie vidéo ou audio. L’agent génère le rendu en utilisant votre compte HeyGen, y compris votre avatar, votre voix, vos crédits, et fournit le fichier final prêt à être partagé, intégré ou envoyé. Tout se passe dans le navigateur que vous utilisez déjà.